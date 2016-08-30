Очередная Creta подана: теперь полный привод с механикой!

Компания Hyundai совместила в одном мероприятии два интересных знакомства: с полной линейкой кроссоверов марки и достопримечательностями Абхазии.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Два часа самолетом до Сочи, около полутора часов на автобусе, и мы в Пицунде, знаменитом курортном городе Советского Союза, ныне входящем в состав частично признанного самостоятельного государства — Республики Абхазия. Сюда компания Hyundai свезла свои кроссоверы, от самой новой модели, бестселлера Creta, до семиместного Grand Santa Fe.

Секреты экономии

Признаваться, что в поездку заманила перспектива знакомства с красотами Абхазии, наверное, было бы непрофессионально. Но и среди автомобилей был свой объект притяжения — Hyundai Creta с неиспробованным доселе сочетанием двигателя 1.6 и полного привода с механической коробкой передач. Маркетологи корейской марки все рассчитали верно: с начала продаж все ведущие колеса предлагались только в топовой комплектации с двухлитровым двигателем и автоматом. То есть тем, кому наличие шильдика «AWD» было принципиально, приходилось немало доплачивать относительно начальных версий.

Hyundai Creta

Hyundai CretaНа мероприятие в Абхазию компания Hyundai привезла всю линейку своих кроссоверов. На фоне собратьев классом выше — моделей Tucson и Santa Fe — попенять Крете хочется разве что на слабую шумоизоляцию колесных арок. На скорости гул от шин доминирует в салоне. По комфорту ходовой части и эргономике младший член семьи едва ли не дает им фору. Отставание по насыщенности «наворотами» и качеству материалов вполне естественно, о чем говорит разница в цене.
На мероприятие в Абхазию компания Hyundai привезла всю линейку своих кроссоверов. На фоне собратьев классом выше — моделей Tucson и Santa Fe — попенять Крете хочется разве что на слабую шумоизоляцию колесных арок. На скорости гул от шин доминирует в салоне. По комфорту ходовой части и эргономике младший член семьи едва ли не дает им фору. Отставание по насыщенности «наворотами» и качеству материалов вполне естественно, о чем говорит разница в цене.

Чуть раньше в этом году появился полноприводный вариант с мотором 1.6. Такая Creta слабее на 29 «лошадей» (121 л.с. вместо 150), но и дешевле на 60 тысяч (от 1 139 900 рублей). А модификация с механикой опустилась в цене ниже психологической отметки в миллион рублей, и этот факт сам по себе должен сделать новинку очень привлекательной. Выгода относительно кроссовера с тем же мотором и автоматом составляет целых 170 тысяч: тестовая машина стоит 969 900 рублей.

Hyundai Creta

Hyundai CretaИндикатор заблокированной муфты расположен на тахометре.
Индикатор заблокированной муфты расположен на тахометре.

Hyundai Creta

Hyundai CretaСтальная защита силового агрегата — первый и главный аксессуар для любой машины, живущей в России. Предлагается она и для Креты.
Стальная защита силового агрегата — первый и главный аксессуар для любой машины, живущей в России. Предлагается она и для Креты.

Hyundai Creta

Hyundai CretaС точки зрения езды по проселкам наименее защищенным выглядит выпускная система Креты. Если смотреть под машину вровень с нижней кромкой переднего бампера, то частично она оказывается даже ниже уровня защиты картера.
С точки зрения езды по проселкам наименее защищенным выглядит выпускная система Креты. Если смотреть под машину вровень с нижней кромкой переднего бампера, то частично она оказывается даже ниже уровня защиты картера.

Чудес не бывает: одной заменой коробки передач такой экономии не достигнешь. Фокус в том, что Creta на «ручке» выпускается в средней комплектации Active. У нее всего две подушки безопасности, ручной кондиционер вместо однозонного климат-контроля, нет легкосплавных дисков, регулировки руля по вылету, парктроника и рейлингов на крыше. Обогревы руля и задних сидений, кожаную отделку руля, противотуманные фары и светодиодные ходовые огни можно получить за доплату.

Hyundai Creta

Hyundai CretaИнтерьер Hyundai Creta ни для кого уже не внове, так что не буду описывать его по десятому разу. Остановлюсь лишь на одной редко встречающейся, но удобной «фишке» — подсветке разъемов USB и AUX на центральной консоли. Как их порой не хватает на ночной трассе, когда едешь без попутчика!
Интерьер Hyundai Creta ни для кого уже не внове, так что не буду описывать его по десятому разу. Остановлюсь лишь на одной редко встречающейся, но удобной «фишке» — подсветке разъемов USB и AUX на центральной консоли. Как их порой не хватает на ночной трассе, когда едешь без попутчика!

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Hyundai Creta: большой куш
Но все необходимое для комфортных поездок в автомобиле осталось: электропакет, аудиосистема с управлением на руле, обогрев передних сидений, центральный замок с пультом дистанционного управления. Не будем забывать и о том, что Creta с механической коробкой передач в первую очередь должна заинтересовать покупателей из глубинки, а у них требования к уровню оснащения ниже.

Вокруг моря и гор

Абхазия уникальна тем, что по ее территории проходит всего одна крупная дорога. Она протянулась на 200 км вдоль берега Черного моря и соединяет границу с Россией на реке Псоу (находится в черте Сочи, буквально в десяти минутах езды от аэропорта) и границу с Грузией на реке Ингури, ныне закрытую по известным причинам. До столицы, города Сухум, трасса называется Сухумское шоссе, после нее — Абжуйское шоссе. От главной магистрали отходит только одно значительное ответвление: 40-километровый участок уводит на высоты до тысячи метров над уровнем моря к озеру Рица, одной из самых известных достопримечательностей страны.

Абхазия

АбхазияОзеро Рица расположено на высоте 950 м над уровнем моря. К нему ведет неплохой асфальт, но зимой дорогу закрывают из-за снега.
Озеро Рица расположено на высоте 950 м над уровнем моря. К нему ведет неплохой асфальт, но зимой дорогу закрывают из-за снега.

Абхазия

АбхазияДач Сталина на территории Абхазии целых пять. Эта расположена на озере Рица. Говорят, вождя советского народа охраняли на ней до 300 человек.
Дач Сталина на территории Абхазии целых пять. Эта расположена на озере Рица. Говорят, вождя советского народа охраняли на ней до 300 человек.

Абхазия

АбхазияКатер, катавший Сталина по озеру Рица. Приборная панель стилизована под Победу.
Катер, катавший Сталина по озеру Рица. Приборная панель стилизована под Победу.

Как и положено дорогам Кавказа, шоссе в Абхазии узкие и извилистые. Пришлось часто переключаться. Дело в том, что при движении по трассе кроссовер с двигателем 1.6 до 2000 об/мин вообще не реагирует на нажатие педали газа. Намек на ускорение проявляется, если есть хотя бы легкий спуск. Чтобы получить быстрый отклик на акселератор, стрелку тахометра нужно загнать за отметку 2500 об/мин. В плане акустики это не напрягает: несмотря на статус бюджетного автомобиля, Creta до 4000 об/мин звук мотора в салон практически не пропускает. Но есть и обратная сторона хорошей шумоизоляции: перед каждым обгоном приходится смотреть на тахометр, чтобы понять требуется ли выбрать передачу пониже перед началом маневра. Если передача выбрана правильно, тогда Hyundai достаточно бодро выполняет опережение. Фантастической динамики не ждите, однако лично мне при наличии не самого мощного двигателя механическая коробка передач дает больше уверенности, чем автомат, в недрах которого неизбежно теряется часть «лошадей».

Для сравнения поездил на Hyundai Creta с двухлитровым мотором и полным приводом. Цифры технической характеристики обещают лучшую динамику, однако без измерительных приборов, субъективно почувствовать преимущество сложно. За счет отлучения от «ручного» управления машина кажется даже более медленной. А если нет разницы, зачем платить больше? Для себя сделал вывод, что доплатить стоит в том случае, если вам нужен максимальный набор опций, недоступный для версии с мотором 1.6 и механикой. Не живи я в пробочной Москве, однозначно отдал бы предпочтение именно сочетанию полного привода и механики — и неплохо сэкономил бы: на самом автомобиле, транспортном налоге и заправках.

Creta и компания

Мы привыкли сравнивать: новую модель с предыдущей, прямых конкурентов между собой. Сопоставлять игроков разных ценовых сегментов некорректно, но тут уж это случилось невольно: на тест-драйв компания Hyundai выкатила всю гамму внедорожников. И знаете, пропасти между бюджетной Кретой, промежуточным Туссаном и дорогим Санта Фе я не заметил. В бестселлере российского рынка (у Креты пятое место по итогам продаж за январь-апрель 2017 года) предсказуемо проще отделочные материалы, набор опций и шумоизоляция. Но разница эта не критична.

Hyundai Creta

Hyundai CretaУ Hyundai есть внедорожники на любой вкус и кошелек. Диапазон цен — от 789 900 до 2 774 000 рублей.
У Hyundai есть внедорожники на любой вкус и кошелек. Диапазон цен — от 789 900 до 2 774 000 рублей.

Hyundai Tucson привлекает неплохим набором опций в «базе»: есть двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, обогрев руля, парктроник. Интересен он и тем, что в начальной комплектации не ограничивает покупателя в выборе силового агрегата, чем часто грешат конкуренты. В исполнении Comfort можно заполучить Tucson с (загибайте пальцы) двухлитровым атмосферником (150 л.с.) в сочетании с механикой и полным приводом, автоматом и передним приводом, автоматом и полным приводом; с турбомотором 1.6 (177 л.с.), преселективным роботом и всеми ведущими колесами, а также с дизелем (185 л.с.), классическим автоматом и шильдиком AWD.

Hyundai Creta

Hyundai CretaВнедорожный арсенал Hyundai Creta не зависит от типа коробки передач и объема двигателя. Это система поддержания скорости на спуске и клавиша принудительной блокировки муфты.
Внедорожный арсенал Hyundai Creta не зависит от типа коробки передач и объема двигателя. Это система поддержания скорости на спуске и клавиша принудительной блокировки муфты.

Santa Fe в России бывает только полноприводным. По цене его начальные версии пересекаются с Туссаном, что делает их в определенной степени конкурентами. Доплатив, можно заполучить удлиненную версию Grand Santa Fe с семиместным салоном и двигателем V6. Это единственный из всех кроссоверов Hyundai, кто может похвастать такими опциями. Правда, на фоне более молодых собратьев у Santa Fe чувствуется некоторая отсталость в оформлении приборной панели.

Страна души

Абхазы называют свою страну Апсны, или Страной души. Около трех четвертей территории Республики Абхазия занимают отроги Главного Кавказского хребта. На побережье преобладает влажный субтропический климат, летние температуры превышают 30°C, что делает регион привлекательным для пляжного отдыха. Количество солнечных дней в году — около 220. Одновременно на высотах около 2700–3000 м начинается территория вечных снегов. При этом даже на тысяче метров над уровнем моря дороги легко становятся непроходимыми: нормальная величина снежного покрова зимой составляет два-три метра, а в особо выдающиеся годы превышает 11 м!

Исследования археологов обнаружили следы стоянок древних людей на территории современной Абхазии возрастом 400–300 тысяч лет. В первом тысячелетии до нашей эры регион контролировали греки, основавшие здесь портовые города. С наступлением нашей эры их сменили римляне. Им приписывают казнь Симона Кананита, одного из 12 апостолов, проповедовавшего учение Христа в Абхазии. С IV века Абхазия стала частью Византийской империи, и в VI веке сюда пришло христианство, став официальной религией. И сегодня мусульман в республике очень мало, нет ни одной стационарной мечети. Согласно последним данным, около двух третей населения исповедуют христианство.

Абхазия

АбхазияНовоафонский монастырь, основанный в 1875 году русскими монахами из Греции. Уже два года спустя, во время Русско-турецкой войны, обитель была разграблена. Ее восстановление длилось с 1880 до 1900 года.
Новоафонский монастырь, основанный в 1875 году русскими монахами из Греции. Уже два года спустя, во время Русско-турецкой войны, обитель была разграблена. Ее восстановление длилось с 1880 до 1900 года.

Самый значимый отпечаток в новейшей истории страны оставил вооруженный конфликт с Грузией 1992–1993 годов, в результате которого стороны потеряли убитыми примерно по 4000 человек. Формальным победителем из него вышла Абхазия: она получила независимость (хотя и до сих пор не признанную мировым сообществом) и самоуправление. Сейчас страна отделена от России границей, но по ряду признаков является ее частью. В частности, в качестве национальной валюты используется российский рубль, граждане Абхазии используют для выездов за границу российские загранпаспорта, госномера автомобилей отличаются от российских только отсутствием кода региона (вместо него используется флаг Абхазии и аббревиатура ABH). И это не говоря уже о тесных финансово-экономических связях, выражающихся в инвестициях и иных формах помощи со стороны России.

Абхазия

АбхазияЭхо войны 1992–1993 годов в Сухуме найти несложно.
Эхо войны 1992–1993 годов в Сухуме найти несложно.

От войны 25-летней давности Абхазия до сих пор не оправилась. В Сухуме на многоэтажках видны следы боевых действий, некоторые дома покинуты или восстановлены только наполовину. Но власти активно привлекают в страну туристов. Часть санаториев советского периода стоят заброшенными, но в то же время строятся новые гостиницы. К благоприятному климату и красотам гор добавим немало достопримечательностей: высокогорное озеро Рица, на котором расположена одна из пяти абхазских дач Сталина, Новоафонский монастырь, расположенные по соседству с ним пещеры и водопад, Анакопийская крепость, места памяти апостола Симона Кананита и другие.

Абхазия

АбхазияВ Республике Абхазия есть даже метро! Вагоны подземной железной дороги возят посетителей Новоафонской пещеры от входа до места начала экскурсии и обратно. Пеший маршрут проходит по шести огромным подземным залам, каждый со своими особенностями.
В Республике Абхазия есть даже метро! Вагоны подземной железной дороги возят посетителей Новоафонской пещеры от входа до места начала экскурсии и обратно. Пеший маршрут проходит по шести огромным подземным залам, каждый со своими особенностями.

Несмотря на сложное положение страны, абхазы рады видеть у себя гостей. Большинство — искренне, но, что греха таить, некоторые не прочь поживиться на приезжих. Кто-то безобидно, «разводя» на фотографию или покупку сувенира. Иные откровенно криминально: судя по отзывам в интернете, битье стекол в машинах и обыск салона — в порядке вещей. Но посмотреть в стране действительно есть на что, перемежая выездами к достопримечательностям традиционный пляжный отдых. Лично у меня появилось желание побывать здесь еще раз, уделив Абхазии больше отведенных командировкой двух дней. Часть моих впечатлений — в фотографиях достопримечательностей в галерее ниже.

Hyundai Creta 1.6, М6, полный привод

Hyundai Creta 1.6, А6, полный привод

Hyundai Creta 2.0, A6,

полный привод

Длина / ширина / высота / база 4270 / 1780 / 1630* / 2590 мм

Объем багажника (VDA) 402/1396 л

Снаряженная/полная масса

1420 / 1850 кг

1440 / 1890 кг

1472 / 1925 кг

Двигатель

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт / 121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт / 121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4200 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

12,9 с

13,1 с

11,3 с

Максимальная скорость

167 км/ч

167 км/ч

179 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-92/55 л

Расход топлива: смешанный цикл

7,4 л / 100 км

7,6 л / 100 км

8,0 л / 100 км

Трансмиссия

полный привод; М6

полный привод; А6

полный привод; А6

* 1665 — для версий с рейлингами на крыше

Очередная Creta подана: теперь полный привод с механикой!

Фото: «За рулем» и Hyundai

Очередная Creta подана: теперь полный привод с механикой!
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Отзывы о Hyundai Creta (1)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Наконец то, малый литраж получил полный привод. Это же наша Нива, только по корейски

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Комментарии (44)

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Автор, почему не задал производственникам вопрос про набившую всем оскомину, проблемы ржавеющего кузова? Утверждается, что это происходит от того, что из-за тотальной экономии, в производстве стали использовать металл низкого качества из Китая! Это правда?

Ответить#
+1
Безымянный

ВАЗотролли за работой:)

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0
Безымянный

а заодно надо спросить — не тот ли это 2х литровый движок, который любит стукать на киа! )))

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+2
Александр67

А давайте лучше спросим, чего это ВАЗодвижки масло жрут?
Едут как ВАЗ, жрут как БМВ. С чего бы?:)

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0

Браконьер признался как увеличить улов в разы, вот новость ссылкассылка Я уже испытал в действии эту приманку и скажу так: рыба просто шальная становиться!w

Ответить#
-8

Браконьер признался как увеличить улов в разы, вот новость ссылкассылка Я уже испытал в действии эту приманку и скажу так: рыба просто шальная становиться!

Ответить#
-7

очередная ненавязчивая рекламка ))) хендай, продажи падают что ли?

Ответить#
+9
Александр67

Ну ВАЗу-то рекламировать нечего, вот вы и беситесь:)

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-21
Каплан Илья

каплан, тебе лечиться надо, если везде мерещатся вазоводы!
а для таких упертых баранов как ты сообщаю — я лично езжу на шевроле...

Ответить#
+1

Ща ВАЗофилы опять заведут старую песню про то, какой Хрей отпадный «кроссовер»! 
А анонсированный в прошлом году Хрей Кросс — уже целый «кроссовер-кроссовер»;)
Еще расскажут, какой Каплан «плохой» и как «ненавидит все русское»
А что при этом «русского» в кривом клоне Степвея — ответить не смогут, хоть убей: там даже кузов от буржуйского Маттина:)

Путриоты загнаны в угол!)
Там им и место.

Ответить#
-17
Каплан Илья

Каклан, а каклан, скажи как мне, а почему вы ни звука, ни пол звука про ржавеющий кузов Креты?

Ответить#
+9
Lumi

А я слухи не распространяю, школоло путриотическое:) это ваша работа — 11 рублей коммент:)

Ответить#
-16
Каплан Илья

Слухи? То я смотрю видеоролики на ютьюб и на форуме пишут... Иль в случае АвтоВАЗа это правда, а в случае Хендэ- это ложь и провокация?

Ответить#
+7
Lumi

А я на машины во дворе смотрю. Три Креты — ни одной ржавой. Вы ее хоть раз в живую-то видели в вашем Усть-Перепердюйске?
Или у вас там одни Москвичи 412?;)

Школотрон, кроме как ютубчик смотреть, ничем заниматься не хочет:)

Ответить#
-14
Каплан Илья

Во-первых, вы внимательно осматривали все три автомобиля? Во-вторых, в вас ничего не прилетело от владельцев? А то судя по стилю речи, что то тяжелее кирпича в голову попадало. Ну а в-третьих, самое распространенное место появления ржавчины- с торцевой и внутренней стороны крышки багажника в районе фонаря и в других скрытых местах.

P.S. Заканчивайте поведение базарной бабы, которая сходу кидается в оскорбления!
P.S.S. Коли сами живете в подмосковье, то беситесь от этого молча! И да, столичная прописка- это не есть круто, это ни о чем не говорит.
P.P.S.S. А недостатки Весты и Х-Рея вы, как я понимаю, на личном опыте берете, да?

Ответить#
+4
Lumi

Ох, школоло такие школоло:)
А у Гранты весь кузов ржавеет — что будем делать?
Предадим анафеме?:)
На личном, ага. И то и то тестил.
Еще вопросы?

И пардон, как соотносится «ржавчина» и наличие/отсутствие полного привода и АКПП с тем, что Хрей — вообще не кроссовер, а кривой клон Степвея?

Его вообще с Кретой соавнивать нельзя — как Крету с Майбахом: классы разные.

Ответить#
-2
Каплан Илья

Комментарии которые вы строчите относятся к новости про Крету, так что тут логично задать вопрос: при чем тут АвтоВАЗ?
Весту и Х-Рей брали на тест-драйв и во время этого самого тест-драйва у вас:
1) сломалась опора двигателя
2) сгнила проводка (ссылку на этот случай не забудьте)
4) лопнул бачок
5) сгнила система выпуска
6) двигатель сожрал масло
7) что там еще слышали?
Ну тут как говорят «no comments»

Ответить#
+1
Lumi

Сам придумал, сам озвучил, сам опозорился:)
Это Lumi — он по-другому не умеет;)

Ответить#
-1
Каплан Илья

Все это писали ВЫ в своих высерах, я вот собрал все воедино и выдал вам, когда вы ляпнули про тест-драйв, как за опыт эксплуатации Весты и Х-Рея.

Ответить#
+1
Lumi

Высеры — это у вас:)
У меня — аргументы.

И писал я все это про Весту и есть подтверждения каждому факту. Дать ссылку? Или пойдете на Дром искать?
Или сразу в пешее эротическое?:)))

Вы же приписали мои аргументы к Хрею. Потому что вам так выгодно, и вы врунишка-школотрон:)

А про него я говорил лишь то, что он — не кроссовер, так как является кривым клоном Сандеро Степвея, который тоже — не кроссовер. Есть возражения?

Вы или читайте меня внимательнее, или не врите так нагло, путриотический вы пропагандон:)

Сидите, обтекайте:)
Как там с кик-дауном, нашли?
Или так и сольетесь?

Ответить#
0
Каплан Илья

И в комментариях по новостью про Х-Рей писали, про двигатель.
Там, в сообщении, написано к чему ссылочка нужна, а именно: «2) сгнила проводка (ссылку на этот случай не забудьте)».

Ответить#
0
Каплан Илья

Двойные стандарты снова такие двойные))
Ютюб, форум, драйв2, дром не считаются источниками информации, когда речь идёт о недостатках корейцев)))
Вам не терпится вляпаться лично, чужой опыт уже не в счёт.
Спасает только то, что денег на новую крету не хватает, да?)

Ответить#
+2
Demitrius

Ну так вы хоть что-то предъявите оттуда вменяемое:)
Я тоже могу создать видео под заголовком «корейцы —отстой», а внутри будут котики. Я помню вашу «ссылку» про Весту в такси (мы проехали на Весте 5К и ничего не отвалилось — ура! Спасибо заводу за бесплатно выданную нам Весту")

И что теперь — корейцы действительно отстой?:)

Еще раз, Деметриус: каким образом действительные или мнимые недостатки корейцев отменяют отстойность ВАЗиков?

От того, что восемь лет назад у Соляриса пружины были слабоваты, в 2017 году у Хрея полный привод отрос?

Или он перестал быть кривым клоном Степвея?
Где логика-то?

"Корейцы плохие, а значит ВАЗики — хорошие"?
Это так не работает:)

С тем же успехом можно заявить:
"Пол Пот был плохой, значит Гитлер был — няшка"

У вас как-то примерно так и получается:)
А по факту ВАЗ просто ничего не может противопоставить корейцам, кроме троллей по 11 рублей — и те неэффективные.

Ответить#
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trereer

Ответить#
-7

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Заработок от 6OOO рублей в день!
БЕЗ ваших усилий и ежедневной работы!
Вот вам — нужен заработок в интернете?
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 6ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка
====================

====================
Заработок от 6OOO рублей в день!
БЕЗ ваших усилий и ежедневной работы!
Вот вам — нужен заработок в интернете?
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 6ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка
====================

====================
Заработок от 6OOO рублей в день!
БЕЗ ваших усилий и ежедневной работы!
Вот вам — нужен заработок в интернете?
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 6ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка
====================

54456754енген

Ответить#
-7

Всё хорошо, конкуренция и всё такое, но цена в миллион за бюджетку на кочерге? Дастер 4х4 за 755 рублей можно купить.

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+12
ramburs

Ага:) Можно. Но сложно.

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-16
Каплан Илья

выход креты заставил рено —(особенно их дилеров) быть сговорчивее-все больше вижу голых дусь-без рейлингов и с не крашенными бамперами...на старте продаж такого уродца было не заказать..

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-8
Безымянный

И это правильно! Больше кроссоверов — хороших и разных.

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-8
Каплан Илья

То же и про ВАЗ надо бы написать, чем больше выбор автомобилей, тем лучше условия для покупки. Скажем дружное спасибо Автоваз!

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0
Demitrius

Не скажем.
Не автомобили потому что:)

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-1
Каплан Илья

Вааще легко, можно даже дешевле купить, за 739 тысяч, и это без всяких там акций, кредитов, трейдинов и утилизаций. Сходи к дилеру Рено.

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+12
ramburs

Не хочу.
Мне Крета больше нравится. Или Каптюр.

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-11

ВАЗофилы скрежещут зубами:
Как они, помнится, орали, что «У Креты с базовым движком полного привода нет, птому она не кроссовер!!!!111»

Вот, пожалуйста. Теперь любые сочетания движков, трансмиссий и типов привода — все по просьбам клиентов.

А где АКПП у ВАЗика? Где полный привод?
Ну это же дорого, сами посудите! Делая дела, а не говоря слова, много денег не распилишь: дешевле нанять троллей, которые будут орать, что ВАЗик и на механике и в моноприводном исполнении прекрасен!

И как? Помогает?

А корейцы теперь захватят рынок компактных кроссоверов: просто потому что предлагают варианты на любой вкус, а не тупо переклеивают светотехнику раз в 5 лет — как ВАЗ.

Выводы простые: корейцы — работают, ВАЗ — имитирует процесс.

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-15
Каплан Илья

Да-да, если бы корейцы цены делали, как ВАЗ на свои новые модели, а не в полтора раза дороже. А пока самая дорогущая версия Xray c двигателем 1.8, камерой заднего вида, навигацией, климат-контролем, круиз-контролем, обогревом сидений и лобового стекла, полным электропакетом, датчиком дождя и света, датчиком парковки, многофункциональным рулевым колесом, ПТФ и светодиодными ДХО, системой помощи при трогании на подъёме, сигнализацией, охлаждающимся вещевым ящиком, литыми колесами 17'' и т.д., дешевле базовой Креты 1.6. даже без кондиционера и противотуманок, на стальных колесах 16".
Xray 1.8  Luxe / Prestige — 773 900 ., Hyundai Creta 1.6 Start — 789 900 р.
Alliance Rostec Auto BV видней, что делать, возможно они посчитали, что не стоит ставить полный привод на Xray, что бы развести клиентов, и не отбирать кусок пирога у Рено в нише бюджетных полноприводных кроссоверов. Может причина другая, но уж точно никак не из-за того, что кто то, где то, занимается имитацией.

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+7
Брамсель

Ага:) а Лендкрузер Прадо стоит 3 ляма, поэтому Хрей — лучше:)
Есть много куда более дорогих тачек, чем Хрей — он что, их всех лучше потому что дешевле?:)
Хэтчбек В-класса не может быть лучше кроссовера, какие опции в него ни воткни:)

Соавните прлдажи Хрея и Креты... и рыдайте путриотическими слезами.

ВАЗ — имитация автомобилей;)

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-19
Каплан Илья

Хэтчбек В-класса не может быть лучше кроссовера, какие опции в него ни воткни:)
Да ладно :)
Mini cooper countryman ссылкассылка
Audi A1 ссылкассылка
Сравним с кретой 1.6 МТ?)

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+2
Каплан Илья

Вы Крету с Ландкрузером сравниваете? )))
Xray и Крета одноклассники, оба бюджетные кроссоверы В класса, только Xray не имеет модификаций с полным приводом, а Крета имеет. Про высокий хэтчбек рассказывать здесь не нужно, у Xray чисто кроссоверная компановка кузова.

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+6
Брамсель

Хрей — не кроссовер, а кривой клон Степвея:)

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-18
Каплан Илья

Ну эта песня ваша не нова, поэтому разницу в размерах и конструкции бес толку здесь писать, ваша задача устроить вазосрач, поэтому вестись даже не нужно было :)

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+5
Брамсель

Итак, повторяем: Хрей — не кроссовер, а кривой клон Степвея.
Иначе выходит, что версия Хрей Кросс — кроссовер-кроссовер?:)))
Рыдайте:)

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-12
Брамсель

Ну вы же ее с Хреем сравниваете:)

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-16
Каплан Илья

Ну правильно с конкурентом и сравниваю.

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+6
Брамсель

Хэтч конкурент кроссоверу? Вот новости!:)

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-14