Очередная Creta подана: теперь полный привод с механикой!

Компания Hyundai совместила в одном мероприятии два интересных знакомства: с полной линейкой кроссоверов марки и достопримечательностями Абхазии.

Два часа самолетом до Сочи, около полутора часов на автобусе, и мы в Пицунде, знаменитом курортном городе Советского Союза, ныне входящем в состав частично признанного самостоятельного государства — Республики Абхазия. Сюда компания Hyundai свезла свои кроссоверы, от самой новой модели, бестселлера Creta, до семиместного Grand Santa Fe.

Секреты экономии

Признаваться, что в поездку заманила перспектива знакомства с красотами Абхазии, наверное, было бы непрофессионально. Но и среди автомобилей был свой объект притяжения — Hyundai Creta с неиспробованным доселе сочетанием двигателя 1.6 и полного привода с механической коробкой передач. Маркетологи корейской марки все рассчитали верно: с начала продаж все ведущие колеса предлагались только в топовой комплектации с двухлитровым двигателем и автоматом. То есть тем, кому наличие шильдика «AWD» было принципиально, приходилось немало доплачивать относительно начальных версий.

Hyundai Creta На мероприятие в Абхазию компания Hyundai привезла всю линейку своих кроссоверов. На фоне собратьев классом выше — моделей Tucson и Santa Fe — попенять Крете хочется разве что на слабую шумоизоляцию колесных арок. На скорости гул от шин доминирует в салоне. По комфорту ходовой части и эргономике младший член семьи едва ли не дает им фору. Отставание по насыщенности «наворотами» и качеству материалов вполне естественно, о чем говорит разница в цене.

Чуть раньше в этом году появился полноприводный вариант с мотором 1.6. Такая Creta слабее на 29 «лошадей» (121 л.с. вместо 150), но и дешевле на 60 тысяч (от 1 139 900 рублей). А модификация с механикой опустилась в цене ниже психологической отметки в миллион рублей, и этот факт сам по себе должен сделать новинку очень привлекательной. Выгода относительно кроссовера с тем же мотором и автоматом составляет целых 170 тысяч: тестовая машина стоит 969 900 рублей.

Hyundai Creta Индикатор заблокированной муфты расположен на тахометре.

Hyundai Creta Стальная защита силового агрегата — первый и главный аксессуар для любой машины, живущей в России. Предлагается она и для Креты. Hyundai Creta С точки зрения езды по проселкам наименее защищенным выглядит выпускная система Креты. Если смотреть под машину вровень с нижней кромкой переднего бампера, то частично она оказывается даже ниже уровня защиты картера.

Чудес не бывает: одной заменой коробки передач такой экономии не достигнешь. Фокус в том, что Creta на «ручке» выпускается в средней комплектации Active. У нее всего две подушки безопасности, ручной кондиционер вместо однозонного климат-контроля, нет легкосплавных дисков, регулировки руля по вылету, парктроника и рейлингов на крыше. Обогревы руля и задних сидений, кожаную отделку руля, противотуманные фары и светодиодные ходовые огни можно получить за доплату.

Hyundai Creta Интерьер Hyundai Creta ни для кого уже не внове, так что не буду описывать его по десятому разу. Остановлюсь лишь на одной редко встречающейся, но удобной «фишке» — подсветке разъемов USB и AUX на центральной консоли. Как их порой не хватает на ночной трассе, когда едешь без попутчика!

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Но все необходимое для комфортных поездок в автомобиле осталось: электропакет, аудиосистема с управлением на руле, обогрев передних сидений, центральный замок с пультом дистанционного управления. Не будем забывать и о том, что Creta с механической коробкой передач в первую очередь должна заинтересовать покупателей из глубинки, а у них требования к уровню оснащения ниже.

Вокруг моря и гор

Абхазия уникальна тем, что по ее территории проходит всего одна крупная дорога. Она протянулась на 200 км вдоль берега Черного моря и соединяет границу с Россией на реке Псоу (находится в черте Сочи, буквально в десяти минутах езды от аэропорта) и границу с Грузией на реке Ингури, ныне закрытую по известным причинам. До столицы, города Сухум, трасса называется Сухумское шоссе, после нее — Абжуйское шоссе. От главной магистрали отходит только одно значительное ответвление: 40-километровый участок уводит на высоты до тысячи метров над уровнем моря к озеру Рица, одной из самых известных достопримечательностей страны.

Абхазия Озеро Рица расположено на высоте 950 м над уровнем моря. К нему ведет неплохой асфальт, но зимой дорогу закрывают из-за снега.

Абхазия Дач Сталина на территории Абхазии целых пять. Эта расположена на озере Рица. Говорят, вождя советского народа охраняли на ней до 300 человек. Абхазия Катер, катавший Сталина по озеру Рица. Приборная панель стилизована под Победу.

Как и положено дорогам Кавказа, шоссе в Абхазии узкие и извилистые. Пришлось часто переключаться. Дело в том, что при движении по трассе кроссовер с двигателем 1.6 до 2000 об/мин вообще не реагирует на нажатие педали газа. Намек на ускорение проявляется, если есть хотя бы легкий спуск. Чтобы получить быстрый отклик на акселератор, стрелку тахометра нужно загнать за отметку 2500 об/мин. В плане акустики это не напрягает: несмотря на статус бюджетного автомобиля, Creta до 4000 об/мин звук мотора в салон практически не пропускает. Но есть и обратная сторона хорошей шумоизоляции: перед каждым обгоном приходится смотреть на тахометр, чтобы понять требуется ли выбрать передачу пониже перед началом маневра. Если передача выбрана правильно, тогда Hyundai достаточно бодро выполняет опережение. Фантастической динамики не ждите, однако лично мне при наличии не самого мощного двигателя механическая коробка передач дает больше уверенности, чем автомат, в недрах которого неизбежно теряется часть «лошадей».

Для сравнения поездил на Hyundai Creta с двухлитровым мотором и полным приводом. Цифры технической характеристики обещают лучшую динамику, однако без измерительных приборов, субъективно почувствовать преимущество сложно. За счет отлучения от «ручного» управления машина кажется даже более медленной. А если нет разницы, зачем платить больше? Для себя сделал вывод, что доплатить стоит в том случае, если вам нужен максимальный набор опций, недоступный для версии с мотором 1.6 и механикой. Не живи я в пробочной Москве, однозначно отдал бы предпочтение именно сочетанию полного привода и механики — и неплохо сэкономил бы: на самом автомобиле, транспортном налоге и заправках.

Creta и компания

Мы привыкли сравнивать: новую модель с предыдущей, прямых конкурентов между собой. Сопоставлять игроков разных ценовых сегментов некорректно, но тут уж это случилось невольно: на тест-драйв компания Hyundai выкатила всю гамму внедорожников. И, знаете, пропасти между бюджетной Кретой, промежуточным Туссаном и дорогим Санта Фе я не заметил. В бестселлере российского рынка (у Креты пятое место по итогам продаж за январь-апрель 2017 года) предсказуемо проще отделочные материалы, набор опций и шумоизоляция. Но разница эта не критична.

Hyundai Creta У Hyundai есть внедорожники на любой вкус и кошелек. Диапазон цен — от 789 900 до 2 774 000 рублей.

Hyundai Tucson привлекает неплохим набором опций в «базе»: есть двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, обогрев руля, парктроник. Интересен он и тем, что в начальной комплектации не ограничивает покупателя в выборе силового агрегата, чем часто грешат конкуренты. В исполнении Comfort можно заполучить Tucson с (загибайте пальцы) двухлитровым атмосферником (150 л.с.) в сочетании с механикой и полным приводом, автоматом и передним приводом, автоматом и полным приводом; с турбомотором 1.6 (177 л.с.), преселективным роботом и всеми ведущими колесами, а также с дизелем (185 л.с.), классическим автоматом и шильдиком AWD.

Hyundai Creta Внедорожный арсенал Hyundai Creta не зависит от типа коробки передач и объема двигателя. Это система поддержания скорости на спуске и клавиша принудительной блокировки муфты.

Santa Fe в России бывает только полноприводным. По цене его начальные версии пересекаются с Туссаном, что делает их в определенной степени конкурентами. Доплатив, можно заполучить удлиненную версию Grand Santa Fe с семиместным салоном и двигателем V6. Это единственный из всех кроссоверов Hyundai, кто может похвастаться такими опциями. Правда, на фоне более молодых собратьев у Santa Fe чувствуется некоторая отсталость в оформлении приборной панели.

Страна души

Абхазы называют свою страну Апсны, или Страной души. Около трех четвертей территории Республики Абхазия занимают отроги Главного Кавказского хребта. На побережье преобладает влажный субтропический климат, летние температуры превышают 30°C, что делает регион привлекательным для пляжного отдыха. Количество солнечных дней в году — около 220. Одновременно на высотах около 2700–3000 м начинается территория вечных снегов. При этом даже на тысяче метров над уровнем моря дороги легко становятся непроходимыми: нормальная величина снежного покрова зимой составляет два-три метра, а в особо выдающиеся годы превышает 11 м!

Исследования археологов обнаружили следы стоянок древних людей на территории современной Абхазии возрастом 400–300 тысячи лет. В первом тысячелетии до нашей эры регион контролировали греки, основавшие здесь портовые города. С наступлением нашей эры их сменили римляне. Им приписывают казнь Симона Кананита, одного из 12 апостолов, проповедовавшего учение Христа в Абхазии. С IV века Абхазия стала частью Византийской империи и в VI веке сюда пришло христианство, став официальной религией. И сегодня мусульман в республике очень мало, нет ни одной стационарной мечети. Согласно последним данным, около двух третей населения исповедуют христианство.

Абхазия Новоафонский монастырь, основанный в 1875 году русскими монахами из Греции. Уже два года спустя, во время Русско-турецкой войны, обитель была разграблена. Ее восстановление длилось с 1880 до 1900 года.

Самый значимый отпечаток в новейшей истории страны оставил вооруженный конфликт с Грузией 1992–1993 годов, в результате которого стороны потеряли убитыми примерно по 4000 человек. Формальным победителем из него вышла Абхазия: она получила независимость (хотя и до сих пор не признанную мировым сообществом) и самоуправление. Сейчас страна отделена от России границей, но по ряду признаков является ее частью. В частности, в качестве национальной валюты используется российский рубль, граждане Абхазии используют для выездов за границу российские загранпаспорта, госномера автомобилей отличаются от российских только отсутствием кода региона (вместо него используется флаг Абхазии и аббревиатура ABH). И это не говоря уже о тесных финансово-экономических связях, выражающихся в инвестициях и иных формах помощи со стороны России.

Абхазия Эхо войны 1992–1993 годов в Сухуме найти несложно.

От войны 25-летней давности Абхазия до сих пор не оправилась. В Сухуме на многоэтажках видны следы боевых действий, некоторые дома покинуты или восстановлены только наполовину. Но власти активно привлекают в страну туристов. Часть санаториев советского периода стоят заброшенными, но в то же время строятся новые гостиницы. К благоприятному климату и красотам гор добавим немало достопримечательностей: высокогорное озеро Рица, на котором расположена одна из пяти абхазских дач Сталина, Новоафонский монастырь, расположенные по соседству с ним пещеры и водопад, Анакопийская крепость, места памяти апостола Симона Кананита и другие.

Абхазия В Республике Абхазия есть даже метро! Вагоны подземной железной дороги возят посетителей Новоафонской пещеры от входа до места начала экскурсии и обратно. Пеший маршрут проходит по шести огромным подземным залам, каждый со своими особенностями.

Несмотря на сложное положение страны, абхазы рады видеть у себя гостей. Большинство — искренне, но, что греха таить, некоторые не прочь поживиться на приезжих. Кто-то безобидно, «разводя» на фотографию или покупку сувенира. Иные откровенно криминально: судя по отзывам в интернете, битье стекол в машинах и обыск салона — в порядке вещей. Но посмотреть в стране действительно есть на что, перемежая выездами к достопримечательностям традиционный пляжный отдых. Лично у меня появилось желание побывать здесь еще раз, уделив Абхазии больше отведенных командировкой двух дней. Часть моих впечатлений — в фотографиях достопримечательностей в галерее ниже.

Hyundai Creta 1.6, М6, полный привод Hyundai Creta 1.6, А6, полный привод Hyundai Creta 2.0, A6, полный привод Длина / ширина / высота / база 4270 / 1780 / 1630* / 2590 мм Объем багажника (VDA) 402/1396 л Снаряженная/полная масса 1420 / 1850 кг 1440 / 1890 кг 1472 / 1925 кг Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт / 121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт / 121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,9 с 13,1 с 11,3 с Максимальная скорость 167 км/ч 167 км/ч 179 км/ч Топливо/запас топлива АИ-92/55 л Расход топлива: смешанный цикл 7,4 л / 100 км 7,6 л / 100 км 8,0 л / 100 км Трансмиссия полный привод; М6 полный привод; А6 полный привод; А6

* 1665 — для версий с рейлингами на крыше

Фото: «За рулем» и Hyundai