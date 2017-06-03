Волги, которых вы никогда не видели

Десятилетиями имя «Волга» произносили с уважением, а то и с придыханием. Большинство граждан о горьковской машине лишь мечтали, а прокатиться могли только в такси. И если уж выпадало счастье приобрести — гордились Волгой и берегли ее, как семейную реликвию.

Все знали престижные и вожделенные седаны и почти совсем уже недоступные универсалы. Но под священным для уха советского человека именем в разные годы сделали немало интересных единичных образцов со знаменитым горьковским оленем на капоте. Вспомним для начала лишь малую их толику.

Волги, которых вы никогда не видели

  • Фотографии и историю редких автомобилей Лада вы найдете по этой ссылке.
  • Подборка советских машин, которые могли бы стать серийными, — здесь.
Фото: из архива автора
Волги, которых вы никогда не видели
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