Волги, которых вы никогда не видели

Когда идеального мало: Ferrari 488 GTB N-Largo не для каждого Тюнинг-ателье Novitec представило сумасшедший апгрейд среднемоторного суперкупе Ferrari 488 GTB и родственного Spider. Их двигатели заметно мощнее стандартных, кузова гораздо шире заводских, а тираж мизерный. Видеокамеры на дорогах — борьба с аварийностью или способ отъема денег? Опрос ЗР На этой неделе тема нашего опроса звучала так: Как вы относитесь к тому, что камер фото- и видеофиксации на дорогах становится с каждым днем все больше? Выяснилось, что 60% водителей не верят, что эти устройства помогут повысить безопасность дорожного движения и дисциплинировать водителей. Дорожники нанесли разметку прямо поверх сбитого животного Эта история скорее грустная, чем смешная. То ли рабочие были до такой степени подшофе, что не заметили препятствие на дороге, то ли дело в излишней принципиальности: им ведь не предоставили для работы идеально ровное дорожное полотно! Как бы там ни было, получилось то, что получилось.