Тюнинг-ателье Novitec представило сумасшедший апгрейд среднемоторного суперкупе Ferrari 488 GTB и родственного Spider. Их двигатели заметно мощнее стандартных, кузова гораздо шире заводских, а тираж мизерный.
На этой неделе тема нашего опроса звучала так: Как вы относитесь к тому, что камер фото- и видеофиксации на дорогах становится с каждым днем все больше? Выяснилось, что 60% водителей не верят, что эти устройства помогут повысить безопасность дорожного движения и дисциплинировать водителей.
Эта история скорее грустная, чем смешная. То ли рабочие были до такой степени подшофе, что не заметили препятствие на дороге, то ли дело в излишней принципиальности: им ведь не предоставили для работы идеально ровное дорожное полотно! Как бы там ни было, получилось то, что получилось.
Десятилетиями имя «Волга» произносили с уважением, а то и с придыханием. Большинство граждан о горьковской машине лишь мечтали, а прокатиться могли только в такси. И если уж выпадало счастье приобрести — гордились Волгой и берегли ее, как семейную реликвию.
Период службы в редакционном парке переднеприводного Каптюра с 1,6‑литровым мотором и вариатором пришелся на самое суровое время года. Кроссовер, в целом, достойно пережил зиму. Безотказно заводился в лютые морозы, когда датчик фиксировал температуру ниже —25ºС. Уверенно и безопасно вел себя на скользких дорогах. Не жаловался на здоровье жизненно важных узлов, систем и агрегатов. В общем, серьезных нареканий за все время общения Kaptur у меня не вызвал. Если не считать мелочей.
Вслед за рестайлингом обычного Гольфа настал черед его заряженных модификаций. Некоторые из них требуют подзарядки — если речь идет о плагин-гибриде Golf GTE или полностью электрическом варианте e‑Golf. Другие же, напротив, заряжают сами — ведь невозможно не ощутить прилив воодушевляющей энергии за рулем горячих модификаций GTI и R.
Такого мы еще не знали: обновление японской модели приходит с востока России!
Волги, которых вы никогда не видели
Десятилетиями имя «Волга» произносили с уважением, а то и с придыханием. Большинство граждан о горьковской машине лишь мечтали, а прокатиться могли только в такси. И если уж выпадало счастье приобрести — гордились Волгой и берегли ее, как семейную реликвию.
Все знали престижные и вожделенные седаны и почти совсем уже недоступные универсалы. Но под священным для уха советского человека именем в разные годы сделали немало интересных единичных образцов со знаменитым горьковским оленем на капоте. Вспомним для начала лишь малую их толику.