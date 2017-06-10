Фото: из архива автора
Самые знаменитые автомобили нашего кино
Автомобили в кино — тема многогранная и неисчерпаемая. Даже если сузить ее до отечественного кинематографа. Можно искать так называемые киноляпы, можно разгадывать: что за автомобиль мелькнул в коротком эпизоде. А можно просто попробовать выбрать самые знаменитые автомобили наших фильмов. Сделать это совсем не просто, но с чего-то ведь надо начинать. Итак, вот тринадцать эпохальных автомобилей нашего кино по моей версии…
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