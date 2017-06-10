Шнур заставил прыгать всю Рублевку В прошлые выходные в Москве состоялась юбилейная, 15-я гонка олдтаймеров L.U.C Chopard Classic Weekend Rally, спонсируемая знаменитым швейцарским часовым брендом. Звезды экранов прыгали, как дети, под музыку Шнура и группировки «Ленинград» в Барвихе. Самые знаменитые автомобили нашего кино Автомобили в кино — тема многогранная и неисчерпаемая. Даже если сузить ее до отечественного кинематографа. Можно искать так называемые киноляпы, можно разгадывать: что за автомобиль мелькнул в коротком эпизоде. А можно просто попробовать выбрать самые знаменитые автомобили наших фильмов. Сделать это совсем не просто, но с чего-то ведь надо начинать. Итак, вот тринадцать эпохальных автомобилей нашего кино по моей версии… Так ли сильно изменился автомобиль за 130 лет? Вспоминая 130‑летний юбилей автомобиля, мы остановились на основных вехах его развития (ЗР № 1–5, 2017). Осталось поговорить о конце ХХ века и начале нынешнего столетия. Двигатель и коробка передач, колеса и руль, шестерни и подшипники, болты и гайки… Так ли сильно изменился автомобиль за век с лишним?