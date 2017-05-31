Если не включается передача — ремонтируем коробку на Гранте

В этом выпуске «Технической среды» мы отремонтируем механическую коробку передач Лады Гранты. Причина: затрудненное включение второй передачи.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Какие неисправности характерны для Гранты, читайте здесь.

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Отзывы о LADA Granta (6)

LADA 2014 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Недавно машина попала в аварию. Был сильный лобовой удар. Подушка безопасности даже не подумала сработать. Такое ощущение, что на месте подушки ничего нет, просто муляж. Не рассчитывайте на подушку безопасности на Гранте.

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Комментарии