Коммерческое подразделение концерна FCA заключило рекламный контракт с легендарным актером, продюсером и спортсменом. В рамках кампании планируется использовать главным образом славу Чака Норриса как интернет-мема.
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Вслед за рестайлингом обычного Гольфа настал черед его заряженных модификаций. Некоторые из них требуют подзарядки — если речь идет о плагин-гибриде Golf GTE или полностью электрическом варианте e‑Golf. Другие же, напротив, заряжают сами — ведь невозможно не ощутить прилив воодушевляющей энергии за рулем горячих модификаций GTI и R.
Недавно машина попала в аварию. Был сильный лобовой удар. Подушка безопасности даже не подумала сработать. Такое ощущение, что на месте подушки ничего нет, просто муляж. Не рассчитывайте на подушку безопасности на Гранте.