Volkswagen Golf — сравниваем новые версии

Вслед за рестайлингом обычного Гольфа настал черед его заряженных модификаций. Некоторые из них требуют подзарядки — если речь идет о плагин-гибриде Golf GTE или полностью электрическом варианте e‑Golf. Другие же, напротив, заряжают сами — ведь невозможно не ощутить прилив воодушевляющей энергии за рулем горячих модификаций GTI и R.