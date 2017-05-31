Если не включается передача — ремонтируем коробку на Гранте В этом выпуске «Технической среды» мы отремонтируем механическую коробку передач Лады Гранты. Причина: затрудненное включение второй передачи. Самые интересные автомобили «серого» рынка Даже когда наш автомобильный рынок был куда разнообразней, чем сейчас, на дорогах встречалось множество так называемых «серых» автомобилей, официально не поставлявшихся в Россию и ввезенных серыми дилерами. К сожалению, недавно те, кто хотел приобрести автомобиль мечты и кого не устраивал официальный ассортимент, были окончательно «поставлены на место» системой ЭРА-ГЛОНАСС. Пошел на нет и серый бизнес: на вторичке всплывают лишь те машины, которые успели ввезти раньше. Советы бывалых: тонометр для поясницы, маркер для номеров Под рубрикой «Советы бывалых» мы публикуем маленькие хитрости, призванные облегчить жизнь водителя и сэкономить на ремонте и запчастях. На этот раз наши читатели поделились бюджетными решениями для замены втулок стабилизатора на кроссоверах и ремня ГРМ на Логанах, рассказали, как усилить поясничную поддержку водительского сиденья Рио или Соляриса с помощью старого тонометра, как подновить регистрационные знаки и найти в автомобиле применение магнитам от компьютерного жесткого диска.