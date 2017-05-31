Недавний ураган, пронесшийся по Москве и области, нанес серьезный ущерб. Помимо автомобилистов пострадали и пешеходы. К сожалению, есть погибшие. Но в данном материале мы остановимся на том, с кого можно требовать возмещения ущерба, причиненного автомобилю, например, упавшим деревом или плохо закрепленной уличной конструкцией.
Даже когда наш автомобильный рынок был куда разнообразней, чем сейчас, на дорогах встречалось множество так называемых «серых» автомобилей, официально не поставлявшихся в Россию и ввезенных серыми дилерами. К сожалению, недавно те, кто хотел приобрести автомобиль мечты и кого не устраивал официальный ассортимент, были окончательно «поставлены на место» системой ЭРА-ГЛОНАСС. Пошел на нет и серый бизнес: на вторичке всплывают лишь те машины, которые успели ввезти раньше.
Под рубрикой «Советы бывалых» мы публикуем маленькие хитрости, призванные облегчить жизнь водителя и сэкономить на ремонте и запчастях. На этот раз наши читатели поделились бюджетными решениями для замены втулок стабилизатора на кроссоверах и ремня ГРМ на Логанах, рассказали, как усилить поясничную поддержку водительского сиденья Рио или Соляриса с помощью старого тонометра, как подновить регистрационные знаки и найти в автомобиле применение магнитам от компьютерного жесткого диска.
Вслед за рестайлингом обычного Гольфа настал черед его заряженных модификаций. Некоторые из них требуют подзарядки — если речь идет о плагин-гибриде Golf GTE или полностью электрическом варианте e‑Golf. Другие же, напротив, заряжают сами — ведь невозможно не ощутить прилив воодушевляющей энергии за рулем горячих модификаций GTI и R.
Недавно машина попала в аварию. Был сильный лобовой удар. Подушка безопасности даже не подумала сработать. Такое ощущение, что на месте подушки ничего нет, просто муляж. Не рассчитывайте на подушку безопасности на Гранте.