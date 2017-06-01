Автомобили на все сто

Достаточно ли сотни тысяч в кармане, чтобы обзавестись нормальной машиной, готовой служить владельцу не недвижимостью, а средством передвижения? Обратимся к сайтам частных объявлений.

Мой коллега Илья Пименов уже доказал: за 50 000 рублей вряд ли получится купить что-то путное, способное ездить чаще, нежели простаивать во дворе. Чуть позже Михаил Кулешов, рассмотрев планку в 200 000 рублей, выяснил, что в обмен на эту сумму есть шансы получить сравнительно современную иномарку с подушками безопасности. Правда, рассчитывать на «девственный» кузов и идеальное состояние не приходится и за такие деньги.

Материалы по теме Премиум с пробегом — опыт эксплуатации

А что, если ограничиться 100 000 рублей? Это уже не цена утиля, по каким-то причинам все еще находящегося в строю. Однако и не та сумма, за которую отдают хорошие машины. Одним словом, придется поискать. Сразу оговорюсь, что в выборке я использовал объявления владельцев из Москвы и Подмосковья. Эти регионы предоставляют самый большой выбор в стране на минимальной площади, из-за чего, согласно экономическим законам, здесь оказываются самые низкие цены.

Для начала несколько общих советов. За 100 000 рублей машину в идеальном состоянии не купить, так что сразу расстаньтесь с этой иллюзией. Если автомобиль выглядит плохо даже на фотографиях из объявления, не тратьте время на осмотр в надежде, что просто кадры неудачные. Снимки скрадывают изрядную часть недостатков, и в реальности картина всегда будет хуже. Не стоит воротить нос от «разноцветного» кузова: машинам из этой ценовой группы качественный кузовной ремонт уже не светит. И не думайте, что в низшем ценовом диапазоне нет перекупщиков. Есть, и немало.

В диапазоне от 100 до 110 тысяч рублей (имея сотню, заложим небольшой торг с продавцом) один из двух самых известных сайтов объявлений предложил 700 вариантов, его конкурент — без малого 1600. На первый взгляд неплохой выбор. Перейдет ли количество в качество?

Самый большой выбор в рассматриваемом диапазоне, конечно, предоставляют Лады. На долю «классики» приходится всего 20–22% объявлений этой марки: Жигули в столичном регионе постепенно вымирают. Зато разброс вариантов — на любой вкус! Четко выделяются две категории. Это неплохо сохранившиеся в оригинальном или близком к нему состоянии автомобили конца 1970-1980-х годов, как правило, «копейки», «трешки» и «шестерки», или же «пятерки» и «семерки», выпущенные в 2000-х. Среди последних нередко встречаются инжекторные модификации. Для повседневной езды, конечно, лучше всего подходит именно этот вариант.

Любопытная деталь: если верить объявлениям, пробега больше 100 000 км для «классики» не существует. Действительно, к чему честность, если на одометре заднеприводного семейства всего пять символов? Особое внимание при осмотре самому слабому месту Жигулей — порогам.

Жигули Две противоположности Жигулей за 100 000 рублей: неплохо сохранившаяся «трешка» 1982 г.в. — и явно гнилая «семерка» на четверть века младше.

С переднеприводными семействами ситуация неоднозначная. С одной стороны, Самары и «десятки» заведомо свежее «классики» и гниют не так активно. С другой, редкий автомобиль в выборке не был одарен тем или иным «тюнингом». С моей точки зрения, это тревожный звонок и повод для придирчивого осмотра. Небрежное отношение к машине и владелец с амбициями гонщика способны замучить любой автомобиль быстрее, чем последствия некачественной сборки и природные явления.

Лада Редкая переднеприводная Лада сохраняет заводской облик за годы жизни. Тонировка и литые диски — доработки понятные и, на мой взгляд, безобидные. Остальные могут быть таковы, что возникнут проблемы с техосмотром и постановкой на учет.

Чаще всего в объявлениях встречаются рестайлинговые Самары, 2114 и 2115, за ними идет десятое семейство в облике седана и хэтчбека. Универсалы ВАЗ-2111 всегда были в дефиците и ценились людьми практичными. Поэтому и цены на них сейчас чуть повыше, чем на другие типы кузова. За 100–110 тысяч рублей сайты предлагают всего по десятку вариантов, и как минимум половина из них вызывает отторжение уже при просмотре фотографий. Вне зависимости от модели за рассматриваемые нами деньги можно рассчитывать на машину 11–13 лет от роду.

ГАЗ-31105 Волга — это, увы, неизбежная ржавчина. В нашем бюджете можно встретить как ухоженные 3110 с карбюраторным двигателем ЗМЗ-402, так и потрепанные жизнью и владельцами 31105 с мотором Chrysler под капотом.

Нивы и УАЗы я с сотней тысяч в кармане смотреть не советую. Полноприводники сложнее по конструкции и к тому же, так сложилось, хуже противостоят коррозии. В результате вы рискуете получить полумертвый внедорожник, требующий изрядных вложений. Москвичи и Ижи для повседневных нужд подходят плохо: за запчастями придется побегать даже в крупных городах. А вот Волги отправили с конвейера на пенсию не так давно, да и сам завод пока здравствует. Имея 100 тысяч рублей, я предполагал получить неплохой выбор «барж», но сильно ошибся. Их оказалось даже меньше, чем универсалов ВАЗ-2111, всего по несколько предложений ГАЗ-3110 и его рестайлинговой версии 31105. Газовские машины до сих пор в цене и не так дешевы. Раз выборка невелика, и основная масса автомобилей стоит дороже, то шансы найти приличный вариант заметно снижаются. Зато на статус семейно-дачного автомобиля Волга подходит идеально. Если, конечно, вас не пугает расход топлива и транспортный налог, которые в полтора раза больше, чем на Ладу.

А не замахнуться ли нам на иномарку? Конечно, не самый разумный шаг, учитывая бюджетное ограничение. С другой стороны, это точно окажется машина из тех времен, когда о надежности слагали легенды, двигатели были сплошь «миллионниками», а конструкции отличались простотой и ремонтопригодностью. Так что если не засматриваться на эксклюзив вроде Альфы Ромео, Ровера или чего-то праворульного, попавшего в нашу страну в единственном экземпляре, то есть шансы заполучить автомобиль с еще не до конца выработанным ресурсом. Оптимальные модели собраны в галерее ниже.

Все, что нужно знать при покупке автомобиля на вторичном рынке, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке). Истории болезней подержанных машин — здесь.

Фото: с сайтов auto.ru и avito.ru