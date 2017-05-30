Такого мы еще не знали: обновление японской модели приходит с востока России!

Mazda СХ-5 2017

Самая свежая версия популярного кроссовера Mazda CX-5 c левым, как и положено, рулем предстала на своей первой презентации, доехав от нового завода во Владивостоке до жаркого Баку.

В то время как прежняя СХ-5, от которой нынешняя не взяла почти ни одной кузовной детали, огорчала шумами, преемник практически не позволяет услышать ветер, шины и мотор. Да и сам кузов кажется более солидным, хотя он теперь на 5 мм короче.

Мы расскажем в нашем тесте, стала ли любимая модель лучше, не в ущерб ли привычному драйву убаюкивает нас комфорт?

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru