Новая Mazda CX-5 — сенсация из Владивостока

Такого мы еще не знали: обновление японской модели приходит с востока России!

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

Mazda СХ-5 2017

Mazda СХ-5 2017

Самая свежая версия популярного кроссовера Mazda CX-5 c левым, как и положено, рулем предстала на своей первой презентации, доехав от нового завода во Владивостоке до жаркого Баку.

В то время как прежняя СХ-5, от которой нынешняя не взяла почти ни одной кузовной детали, огорчала шумами, преемник практически не позволяет услышать ветер, шины и мотор. Да и сам кузов кажется более солидным, хотя он теперь на 5 мм короче.

Мы расскажем в нашем тесте, стала ли любимая модель лучше, не в ущерб ли привычному драйву убаюкивает нас комфорт?

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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Отзывы о Mazda CX-5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

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Комментарии (2)

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4t554t54

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0

Хороша. Такой внешний вид ещё долго не устареет.

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0