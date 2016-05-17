«Дурилки картонные» — так водители пренебрежительно называют встречающиеся на обочинах макеты полицейских машин. Практика, однако, показывает, что они — довольно эффективное средство профилактики ряда правонарушений, особенно если это муляжи с «изюминкой», о которых в данном случае идет речь.
Теперь трудно представить, что советские автомобили не только экспортировали, но и производили за рубежом. Конечно, не в автомобильных державах, а в небогатых странах Азии и Восточной Европы. Да и доходность продажи лицензий и строительства заводов в братских странах была для СССР сомнительной. Но это уже совсем другой разговор... А пока интересно вспомнить, когда и какие модели стали за границей своими и как сложилась судьба предприятий, на которых выпускали советские машины.
Калина из парка ЗР продолжает свою спортивную карьеру. Правда, стратегия меняется: теперь упор в доработках сделаем на более бюджетные и «народные» решения. В частности, Калине вернули штатную подвеску и тормозные механизмы вместо прежних спортивных. Проверим, как поведут себя родные узлы при повышенных нагрузках.
Компания Volvo после долгого затишья буквально фонтанирует новинками. В сравнительно короткий промежуток времени появились новые кроссоверы XC90, XC60, седан S90, а также универсалы V90 и V90 Cross Country. О последнем и пойдет речь.
Киа Рио, Шкода Рапид и Фольксваген Поло для нашего оживающего рынка — весомые аргументы, что дают основания поверить в оптимистическую статистику. Но кто же из них находится на вершине этого бюджетного треугольника?
Пересекаем Восточную Европу и познаем родственные славянские языки за рулем кроссоверов Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Ford Kuga и Nissan X-Trail в ходе сравнительного теста.
Экспорт наоборот: наши автомобили зарубежного производства
Теперь трудно представить, что советские автомобили не только экспортировали, но и производили за рубежом. Конечно, не в автомобильных державах, а в небогатых странах Азии и Восточной Европы. Да и доходность продажи лицензий и строительства заводов в братских странах была для СССР сомнительной. Но это уже совсем другой разговор... А пока интересно вспомнить, когда и какие модели стали за границей своими и как сложилась судьба предприятий, на которых выпускали советские машины.