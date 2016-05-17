Экспорт наоборот: наши автомобили зарубежного производства

Теперь трудно представить, что советские автомобили не только экспортировали, но и производили за рубежом. Конечно, не в автомобильных державах, а в небогатых странах Азии и Восточной Европы. Да и доходность продажи лицензий и строительства заводов в братских странах была для СССР сомнительной. Но это уже совсем другой разговор... А пока интересно вспомнить, когда и какие модели стали за границей своими и как сложилась судьба предприятий, на которых выпускали советские машины.

Экспорт наоборот: наши автомобили зарубежного производства

  • В какие страны поставляли советские машины и как отзывались о наших моделях искушенные западные журналисты, можно прочитать здесь.
  • В этой публикации мы рассказывали, как советские автомобили переделывали за рубежом.
  • А в Финляндии и вовсе делали машины для СССР! Информацию о малоизвестных и забытых конструкциях вы найдете по ссылке.

Фото: из архива автора

Экспорт наоборот: наши автомобили зарубежного производства
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Комментарии (2)

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Именно те, кто ругает сейчас СССР, обанкротились.

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Интересная статья, узнал много нового!

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