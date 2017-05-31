Ответь на три вопроса и выиграй радар-детектор

Но сначала подведем итоги и назовем победителей предыдущего призового конкурса. Сертификаты на комплекты автоаксессуаров, предоставленные «Автофемели» — торговой и производственной компанией, специализирующейся на реализации автомобильных аксессуаров импортного и отечественного производства на территории России, получают Дмитрий Никифоров (г. Самара), Николай Волков (г. Орел) и Семен Волошенко (Алтайский край).
Поздравляем знатоков автомобиля с победой, напоминаем вопросы третьего этапа и сообщаем правильные ответы.
- Вопрос 1. Какая единица измерения получается при умножении тока на время? Правильный ответ: заряд.
- Вопрос 2. Чем управляет климат-контроль для поддержания температуры в массовых современных автомобилях? Правильный ответ: положение заслонок в климатическом блоке.
- Вопрос 3. В дальней дороге вытекла вся тормозная жидкость. Неисправность удалось устранить. Какую из жидкостей можно наиболее безопасно временно залить в систему? Правильный ответ: охлаждающую.
Вопрос 1
А. 120
Б. 90
В. 60
Г. 30
Вопрос 2
Автомобиль едет по дороге. Что при этом вращается быстрее?
А. Коленчатый вал
Б. Ротор генератора
В. Распределительный вал
Г. Карданный вал
Вопрос 3
Какое утверждение НЕ ОТНОСИТСЯ к Ладе 4х4?
А. Задний карданный вал расположен под углом к продольной оси автомобиля
Б. Выходные валы раздаточной коробки соосны
В. Приводы передних колес одинаковы
Г. Ось силового агрегата смещена по отношению к продольной оси автомобиля
Три простых условия конкурса
- Ответы на эти вопросы принимаются до 14 июня 2017 года.
- Ответы нужно направить на электронный адрес konkurs@zr.ru. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите как ТЕМУ письма свои варианты ответов в формате «1-Г, 2-Б, 3-А». Далее подробно опишите ход свои рассуждений. При этом просим не отправлять письма с вложениями.
- Двоих победителей, наиболее точно и полно ответивших на вопросы конкурса, выявят эксперты ЗР. Позже мы свяжемся с ними для уточнения деталей вручения призов. В любом случае просим всех обязательно указывать свои контактные телефоны.
Призы для победителей
Партнер конкурса
Компания Neoline с 2006 года выпускает для российского рынка эксклюзивную автомобильную электронику под собственной маркой.