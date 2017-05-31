Lada Granta и другие: самые экономичные б/у авто до 500 000 руб.

Мы выбрали наименее прожорливые автомобили с пробегом, расход топлива которых в смешанном цикле не превышает 7 литров бензина на сто километров, по цене не более полумиллиона рублей.

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Высокий расход топлива — разочарование для владельца. Особенно если машина не новая. Подержанный автомобиль и так нуждается в ремонте, а тут еще нужно удовлетворять его повышенные аппетиты. Наша цель — выбрать самые выгодные с точки зрения затрат на бензин. За основу берем показатель смешанного расхода топлива, который указывает каждый производитель в технических характеристиках машин.

Итак, обратимся к сайтам по продаже подержанных машин. Откровенный хлам рассматривать не будем. Нас интересуют самые экономичные автомобили с пробегом по цене от 400 000 до 500 000 рублей, средний расход топлива не должен превышать семи литров на сотню. Для начала посмотрим на самые популярные машины в России — седаны.

12-е место

Отечественный автопром, как его ни ругают, остается самым популярным у покупателей. Вазовских седанов более чем достаточно на вторичке. Аппетит Лады Гранты с 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатым роботом — 6,6 л на каждые 100 км пробега. А вот с механикой машина требует 7 литров на сотню. Ну а 98-сильный мотор в паре с автоматом «ест» аж 7,6 литров на 100 км.

11-е место

Lada Vesta с мотором 1,6 л и мощностью 106 л.с. потребляет в смешанном цикле 6,6 л/100 км. Это с роботизированной коробкой передач. С механикой машина чуть прожорливей — 6,9 л. Получается, она чуть экономичнее Гранты. На вторичке есть седаны 2015 года выпуска. Средний пробег — от 30 000 км.

10-е место

Volkswagen Polo Sedan также занимает верхние строчки рейтингов продаж. За полмиллиона на вторичке можно встретить автомобиль 2010–2013 годов выпуска с младшим мотором 1,6 литра мощностью 85 л.с. Работает он в паре с механикой и в смешанном цикле потребляет 6,4 литра на 100 км. С мотором того же объема, но мощностью 105 л.с. аппетит увеличивается до 6,5 л. Пробеги подержанных экземпляров начинаются примерно от 50 000 км.

9-е место

Еще один популярный седан — Hyundai Solaris. Одну из самых востребованных моделей российского рынка можно купить с моторами 1.4 (107 л.с.) и 1.6 (123 л.с.). Работая в паре с механикой, оба двигателя потребляют 6,0 литров на сотню. На вторичке часто можно встретить седаны 2012–2014 годов выпуска с пробегами от 50 000 км.

8-е место

Собрат Соляриса седан Kia Rio первого поколения также попал в нашу подборку. У него такие же моторы: 1,4 (107 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.), работающие в паре с механикой. Но оба двигателя потребляют 5,9 литра на сотню. Видимо, разница связана с аэродинамикой корейских бестселлеров. На вторичке часто можно встретить седаны 2012–2014 годов выпуска с пробегами от 50 000 км.

7-е место

С расходом 5,7 литра на 100 км пути седьмую строчку занимает Mazda 2. На рынке больше всего хэтчбеков второго поколения. В полмиллиона рублей обойдется пятидверный хэтчбек 2010 года выпуска с 1,5-литровым мотором в 105 л.с. и механикой.

6-е место

В требуемую сумму укладывается Mini Cooper второго поколения. Машины 2010 года выпуска продают c пробегами от 80 000 км. Самый экономичный мотор — рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 98 сил, работающий в паре с механикой. Расход в 5,4 литра на 100 км довольно неплох. На рынке много машин с таким же мотором и вариатором. Но они потребляют уже 6,4 литра на сотню.

5-е место

Лифтбек Skoda Rapid — настоящий народный автомобиль. Размером он больше любой из малолитражек в своем классе. На авторынке за 500 000 рублей есть лифтбеки 2012 года выпуска с наддувными моторами рабочим объемом 1,4 л, развивающими 125 л.с. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Расход топлива — 5,3 литра. А вот машины с 1,6-литровыми моторами мощностью 90 л.с. и механикой потребляют 5,8 литра на сотню. Rapid — один из самых интересных кандидатов на покупку. Он экономичный, при этом обладает неплохой динамикой разгона, огромным багажником и просторным салоном.

4-е место

С расходом 5,1 л четвертую строчку занимает компактный хэтчбек Opel Corsa 2012 года выпуска. Пока компания Opel не покинула российский рынок, Corsa была довольно популярна у российских покупателей. Особенно у женщин. В полмиллиона укладывается автомобиль с мотором рабочим объемом 1,2 л (85 л.с.) и пятиступенчатым роботом. Сегодня такие машины на вторичке встречаются с пробегом от 60 000 км.

3-е место

Малолитражки Citroen С1 и Peugeot 107, построенные на общей платформе, официально продавались в России. Но кризис 2014-го года заставил французов вывести обе модели с рынка. И тот и другой встречаются на вторичке. В нашу сумму укладываются машины 2012 года выпуска с пробегом от 40 000 км. Под капотом — литровый мотор мощностью 68 л.с., работающий в паре с роботом. Средний расход топлива составляет всего 4,6 литра на 100 км пути. На рынке больше трехдверных хэтчбеков, нежели пятидверных.

2-е место

За полмиллиона рублей можно найти Toyota Prius второго поколения (кузов XW20). Это будет автомобиль 2006–2008 годов выпуска с пробегом от 150 000 км. Под капотом гибрида — силовая установка с 1,5-литровым мотором мощностью 76 л.с. Как и положено гибриду, Prius требует всего 4,2 литра бензина на 100 км пробега.

1-е место

Ну и куда же без Смарта! Мы нашли малыша ForTwo третьего поколения, 2014 года выпуска, с литровым атмосферным мотором мощностью 71 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива автомобиля в смешанном цикле — всего 4,1 литра на сотню. Пробег — порядка 70 000 км. На рынке много хэтчбеков с роботизированными коробками передач. Расход топлива у них такой же или незначительно выше. Smart третьего поколения с 90-сильным двигателем рабочим объемом 0,9 л потребляет все те же 4,1 л бензина на 100 км в смешанном цикле. Достаточно на вторичке и машин второго поколения, с меньшими пробегами (от 50 000 км). Но, скажем, ForTwo второго поколения с литровым мотором в 84 л.с. и роботом расходует уже 4,9 л на сотню.