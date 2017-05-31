«Хочу как у Путина!»: на чем ездят чиновники

Официальные автомобили наших чиновников высшего ранга мы все видели — это черные лимузины премиальных марок. А что стоит в их гаражах? И сколько это стоит? Разберемся.

Конечно, заглядывать в чужие карманы нехорошо. Ну а в гаражи? Вроде не возбраняется. Тем более что российские чиновники (они же — должностные лица) обязаны декларировать свое имущество, и эта информация находится в свободном доступе. С самыми необычными машинами из вип-гаражей мы уже знакомились. Продолжаем расследование.

В.В. Путин за рулем одной из своих 21-х «Волг» В.В. Путин за рулем одной из своих 21-х Волг в 2005 году, на встрече с президентом США Джорджем Бушем в Ново-Огарево.

Материалы по теме Секьюрити на колесах: обзор автомобилей заводского бронирования

Начнем с самого главного. Согласно декларации доходов, у Владимира Владимировича Путина автопарк не меняется с 2008 года. В нем три автомобиля: два ГАЗ-21 Волга и одна Нива. Также есть прицеп «Скиф» 1987 года — мечта советского туриста.

По декларации у президента обычная Нива, причем 2121-я, даже не 21213-я, либо ее модификации или Lada 4x4. При этом мы уже показывали снимок, где Путин с мелкосерийной «Рысью» сборки «Бронто», которая уже в базовой версии, с родным силовым агрегатом стоит от 676 000 рублей, а с двухлитровым дизелем Peugeot — не меньше 1 310 300 рублей.

Одну из путинских Волг, цвета слоновой кости, видели в Ново-Огареве 12 лет назад. На ней даже покатался экс-президент США Джордж Буш-младший. С рычагом механики на рулевой колонке он, конечно, не справился бы, но в Волге стоит автомат. Это повышает комфорт, однако снижает стоимость машины. Об этой машине пишут, что она 1956 года. Не верно. Выпущена не раньше 1959 года, что видно по декору. Вторая путинская Волга на пять лет моложе. Разброс цен на модели второй серии — от 100 000 до 2 000 000 рублей в зависимости от состояния.

Служебный автомобиль Путина Служебный автомобиль Путина всем известен — это броневик Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. На бронированных лимузинах ездят и другие высшие чиновники страны. Интересно, что до сих пор в кремлевском гараже служат Пульманы предыдущего поколения, на базе W221, поступившие в производство в 2010 году. А 222-х ждут со дня на день. Кстати, обозначаются они не W, а двойной «фау», VV. То есть VV222.

Как бы то ни было, служебный автомобиль (вернее, автомобили) президента гораздо дороже, комфортнее, динамичнее и безопаснее любой переделанной Волги. Что представляют собой служебные автомобили первых лиц, я писал в статье «Зверь» для Трампа». Чтобы оценить уровень комфорта, можно заглянуть в салон обычного нового броневика Guard на базе Mercedes-Maybach S600 Guard — его анфас на предыдущей иллюстрации. Впечатляет, не так ли? В Германии такая машина стоит от 470 000 евро плюс налог. Если покупать Пульман, он обойдется минимум в 1,4 миллиона евро, примерно 88,5 млн рублей. Без спецсвязи, сигналов, средств обороны.

По информации РБК, ФСО содержит 11 Пульманов, 48 обычных Мерседесов S-класса, а в гаражах Управления делами президента больше 4 тысяч легковых и коммерческих автомобилей.

Салон Mercedes-Maybach S600 Guard. Салон Mercedes-Maybach S600 Guard.

Владимир Владимирович любит не только старые отечественные машины и новые немецкие бронированные лимузины. Он неравнодушен еще и к мототехнике. Так, в 2011 году Путин приехал в Новороссийск во главе колонны «Ночных волков» на американском трайке Harley-Davidson. Годом раньше здил на аналогичном (но не том же) в Севастополе. «Байк — это символ свободы», — прокомментировал свой транспорт президент. Новый Harley-Davidson модели Tri Glide Ultra стоит от 3 309 000 рублей.

Владимир Владимирович Путин Владимир Владимирович Путин с «Ночными волками» в Севастополе. В тот раз президент оседлал трехколесный Harley-Davidson.

Самым страстным байкером из чиновников высшего ранга можно назвать министра Михаила Абызова, у которого в гараже, согласно декларации, четыре мотоцикла: Ducati Diavel, Ducati 1199 Panigale, Yamaha YZR-R1 и Harley-Davidson FLSTN. Кроме того, имеется снегоход Yamaha SXV 70VT и два прицепа, чтобы все это перевозить. Скорее всего, в качестве буксира выступает Mercedes-Benz AMG G63, так как представить тягачом Mercedes-Maybach S500 4Matic тяжело. А против пробок у Абызова имеется вертолет Robinson 44 Clipper II. То есть Михаил Анатольевич еще и авиатор.

Harley-Davidson FLSTC Harley-Davidson FLSTC. Примерно такой же есть у министра Михаила Абызова. А также пара итальянских «коней» и один японский. Каждый из байков, если покупать новым, стоит не меньше 1,7 миллиона.

Материалы по теме Машины Трампа и его женщин

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев не разделяет страсти к двух- и трехколесным, но, как и президент, увлечен отечественными ретроавтомобилями. В его антикоррупционной декларации который год фигурируют Волга ГАЗ-21 1962 года и ГАЗ М-20. Это Победа, как будто 1948 года выпуска, но, как видно, тоже на современной ходовой.

Супруга же Дмитрия Анатольевича, Светлана Владимировна, до сих пор довольствуется Фольксвагеном Гольф 1999 года выпуска! Зато у Медведева целых два гаража. У Путина — всего один, 3х6. Туда могут уместиться одна из Волг и впритык — прицеп, поставленный вертикально.

Есть своя Победа, как и у шефа, у заместителя премьера Аркадия Владимировича Дворковича. Год выпуска в декларации не указан. Старенькая, в любом случае. Супруге принадлежит Lexus LX570, приобретенный аж в 2010 году.

Медведев и его «Победа» Медведев и его Победа якобы 1948 года. Если смотреть на крылья, капот, облицовку радиатора и прочие элементы, становится понятно, что автомобиль сошел с конвейера не раньше 1955-го. Часть декора (эмблемы, «гребень» на капоте) взяты от ЗИМа. А колеса (и, похоже, вся ходовая) — от современных автомобилей. Стоимость зависит от степени вмешательства тех, кто делал тюнинг (то есть «уколхозил» машину) и от наглости продавца. По-моему, полмиллиона — красная цена для такой машины.

И Ducati Diavel, как у Абызова, и 21-я Волга, как у Путина и Медведева, но только поновее, третьей серии, есть у заместителя председателя Правительства Дмитрия Олеговича Рогозина. В 2013 году в его гаражах (один — в долевой собственности) появилась старая Чайка ГАЗ-13. Судя по всему, он приобрел ее продав внедорожники Range Rover и Audi Q7. Помимо оффроуда и ретромобилей Рогозин увлекается еще и мототуризмом. В его декларации значится мотоцикл BMW R1200GS Adventure.

А в 1998 году Дмитрий Олегович владел одним Ниссаном Патролом. Автомобиль той же модели есть сейчас у Юрия Петровича Трутнева, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, он собрал в гараже немецкие внедорожники BMW X6, Mercedes-Benz ML350 и Porsche Cayenne. Можно делать сравнительный тест.

Чайка Господин Рогозин владеет и 21-й Волгой, и Чайкой первого поколения. Такая в хорошем состоянии стоит не меньше 3 500 000 рублей. Чем лучше сохранность — тем выше цена. «Потолок» может достигать 10 миллионов.

Материалы по теме ЗИЛ-41052: сильный мира того

В Белом доме есть еще пара любителей двадцать первых Волг — министр культуры Мединский (у супруги еще и Победа) и министр промышленности и торговли Мантуров. Денис Валентинович вообще порадовал набором своих машин. Кроме 21-й у него имеются Range Rover, ВАЗ-2103, Lada Vesta и… два Ижа, 412 и 408. Причем 408-й, судя по декларации, он приобрел совсем недавно, в прошлом году. А раньше уважал импортную технику — Porsche 911 и Cayenne, Bentley Continental GT.

Разнообразный автопарк у первого заместителя премьера Игоря Ивановича Шувалова. Правда, все машины записаны в совместную собственность с супругой. Интересно, а в каждом техпаспорте по два имени? У Шуваловых есть Jaguar XJ8 4.2 Executive, ЗИЛ 41047 и ВАЗ-2101 1975 года. Еще два года назад супруги Шуваловы владели Мерседесом S-класса. В 2012-м году — парой таковых. А в 2010-м — тремя. И неким легковым Фордом. При этом Алексей Навальный утверждал в октябре 2015 года, что в собственности у Шувалова есть еще и длиннобазный Rolls-Royce Phantom стоимостью около 40 миллионов рублей: его водитель мчался по Краснохолмской набережной и попал под камеру. По номерам «Фонд борьбы с коррупцией» установил принадлежность автомобиля и потянул за ниточку...

ЗИЛ 41047 Ориентировочная стоимость ЗИЛа модели 41047, такого же, как на картинке, принадлежащего Игорю Шувалову и его супруге, — 10 миллионов рублей. Автомобиль ВАЗ-2101 в коллекционном состоянии как минимум на порядок дешевле. Еще одна «копейка», но поздняя, 21011, есть у министра финансов Силуанова. Бережет рубль? У Антона Германовича имеются еще ГАЗ-69 (он же — «козлик»), BMW X6 и пара туристических мотоциклов.

К любителям британской автоклассики можно отнести заместителя главы Правительства Александра Геннадьевича Хлопонина и министра строительства Михаила Александровича Меня. И у того, и у другого по Даймлеру. До 2014 года Мень владел еще Джипом Рэнглером, а супруга — Рейндж Ровером. Эта марка также популярна у российских должностных лиц или их супругов.

Range Rover Супруга министра строительства Меня уже много лет владеет Рэйндж Ровером… Jeep А сам Михаил Александрович всего лишь год катался на Джипе Рэнглер. До того в его гараже стоял Land Rover Defender 2008 года. Видно, министру не чужд оффроуд.

Но вернемся в Хлопонину. Он хозяин не только классического Даймлера Соверена, но и Bentley Arnage R, вошедшего в самую первую антикоррупционную декларацию, 2009 года, вместе с двумя Мерседесами S-класса и одним CL, катером «Фантом-46», Харлеем и прицепом. От байка Хлопонин избавился. Мерседесы в гараже остались, S500 4Matic и CL65 AMG. Александр Геннадьевич тоже знает толк в хороших машинах.

Bentley Arnage R Bentley Arnage R 2008 года может стоить сейчас от 4,5 до 8 миллионов рублей в зависимости от состояния. Jaguar Sovereign Jaguar Sovereign можно приобрести и за 200 000 рублей. Но ценники старых экземпляров в коллекционном состоянии, таких, как на фото, уже семизначные.

Самый прогрессивный автовладелец в Белом доме — молодой министр связи и массовых коммуникаций Николай Анатольевич Никифоров. Он владеет автомобилем Lada XRAY, а его супруга — Audi Q5 и электромобилем Tesla Model S, причем одним из первых, 2013 года. Светлана Никифорова — основная совладелица казанского ООО «Автодория», занимающегося мониторингом скорости движения и розыском машин по госномерам, и это лишь одно из направлений бизнеса, которые она ведет.

Tesla Model S Спортивный электромобиль Tesla Model S, как у супруги министра связи Никифорова, стоит сейчас от 3,5 миллионов рублей.

Большой любитель спорткаров — министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Владимирович Кузнецов. Он может сесть за руль BMW M5 (ориентировочно 6,3 миллиона), погонять на Ferrari 599 GTB (6,6 миллиона). Его супруга владеет Porsche Boxster (4 миллиона) и Mercedes-Benz CL600 (2,5 миллиона). А супруга министра по развитию Дальнего Востока Александра Сергеевича Галушки предпочитает Сhevrolet Camaro. Новый — от 2 890 000 рублей.

Материалы по теме Охранники Путина тестируют новые автомобили президента

Какие российские чиновники не владеют ни машинами, ни мотоциклами? Пожалуйста! Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Никаких «колес», у супруги — малолитражный Kia cee’d. Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Андреевич Пучков — нет машины, у супруги — Mercedes-Benz GLE 300 4Matic. Министр труда и соцзащиты Максим Анатольевич Топилин ходит пешком, супруга ездит на консервативном Volvo S60.

По антикоррупционным декларациям стопроцентные пешеходы у нас министр природных ресурсов и экологии Сергей Ефимович Донской, министр сельского хозяйства Александр Николаевич Ткачев, министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. И даже министр транспорта Максим Юрьевич Соколов!

И это не все. В следующий раз пройдемся по служебным автомобилям должностных лиц, посмотрим, кто пересел с иномарки на машину отечественного производства, а кто пока собирается с духом.

P.S. Интересно, сколько сейчас в России продают Ижей из-под Мантурова, «копеек» Шувалова, Волг Путина и Побед Медведева? ЗИЛы-то у нас на рынке все как один брежневские или, на худой конец, горбачевские, ЗИСы — сталинские, а довоенные Мерседесы — ну хотя бы подаренные Гитлером Муссолини…





Фото: из архива автора