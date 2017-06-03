Renault Kaptur из парка ЗР: оценки за полугодие

Период службы в редакционном парке переднеприводного Каптюра с 1,6‑литровым мотором и вари­атором пришелся на самое суровое время года. Кроссовер, в целом, достойно пережил зиму. Безотказно заводился в лютые морозы, когда датчик фиксировал температуру ниже —25ºС. Уверенно и безопасно вел себя на скользких дорогах. Не жаловался на здоровье жизненно важных узлов, систем и агрегатов. В общем, серьезных нареканий за все время общения Kaptur у меня не вызвал. Если не считать мелочей.

Renault Kaptur 1.6

Renault Kaptur 1.6 Изготовитель ЗАО «Рено Россия», Москва Год выпуска 2016 В эксплуатации «За рулем» с октября 2016 года Пробег на момент отчета 11 000 км Публикации в ЗР 2016, № 11; 2017, № 1, 2

С некоторого времени стал сбоить стеклоподъемник водительской двери. Опускаешь стекло, а поднять его не получается. Лишь после долгих манипуляций кнопкой окно удавалось закрыть. Это сильно напрягало, когда за бортом мела метель и трещали морозы. Подозреваю, что причина нечеткой работы кроется в клавишах управления. Обязательно при визите на сервис попрошу механиков обратить на них внимание. Посмотрим, подтвердится ли мой диагноз.

Другая мелкая неисправность возникла опять-таки на водительской двери — прямо заколдованное место. Однажды, закрыв машину, я зацепил ногой какой-то лежащий на снегу предмет. Это оказался уплотнитель, который слетел с нижней кромки двери. Резинку поставил назад, но вскоре она вновь отвалилась — и так несколько раз. Парадоксальная ситуация: пороги чистые, а руки грязные.

Уплотнитель двери отваливается не только на нашем Каптюре, но и на других машинах из первых партий. Производитель знает о недочете и обещает его устранить.

Расход топлива немного подрос, что вполне объяснимо. Бóльшая часть пройденных километров выпала на долю загруженного мегаполиса — Kaptur лишь изредка выбирался за город, чтобы прохватить пару сотен километров по скоростной трассе. Да и зима в столице в этом году оказалась самой настоящей — почти без оттепелей и с морозами под тридцать. Поэтому расход 10,5 л/100 км считаю сносным.

Средний показатель, высчитанный по реально залитым литрам и пройденным километрам, лишь на десятую литра отличается от показаний трип-компьютера — так что, на них вполне можно ориентироваться. Аппетит Каптюра сильно зависит от скорости. Если при движении по трассе держишь около 90 км/ч, из бака на каждую сотню километров уходит менее семи литров. А стóит поднять стрелку спидометра до максимально разрешенных 110 км/ч, расход подскакивает до 8,5 л/100 км.

За восемь с небольшим тысяч километров пробега в моих руках уровень масла упал с максимума до минимума. Это нехорошо, но и не криминально.

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О расходе масла . За восемь с небольшим тысяч километров, пройденных на службе в редакции, двигатель сжег около 700 г масла — сейчас оно на минимуме. До ближайшего техобслуживания не дотянуть, придется доливать. Официалы обычно заливают в Kaptur масло Elf Excellium LDX 5W‑40. Литровая фляжка в магазинах стоит около 400 рублей.

Отмыв Kaptur после зимы, обнаружил на кузове много мелких повреждений. Десяток сколов на капоте, царапинки, потертости. Что-то многовато за полгода! И это при том, что я аккуратный водитель, не бросаю машину кое-как на парковках, да и ночует она в гараже, который ограждает от коллизий. Конечно, виной тому красивый, но абсолютно непрактичный цвет — на серебристом или бежевом, например, эти повреждения были бы куда менее заметны. Хотя дело не только в колере, но и в стойкости краски. У многих машин из редакционного парка покрытие не столь нежное.

За время совместной жизни Kaptur приучил меня пользоваться многими удобными функциями. Взять, например, ограничитель скорости: вводишь нужный параметр — и при его достижении система управления двигателем дозирует подачу топлива в цилиндры. Причем делает это очень нежно: создается ощущение, что машину притормаживает встречный поток ветра. Четко работает и система, помогающая трогаться в горку. Она распознает, что автомобиль стоит на уклоне, и придерживает его тормозами, чтобы не откатывался.

Ограничитель скорости включается клавишей, расположенной на центральной консоли, под ручником. Кнопкой на руле выставляется нужная скорость в диапазоне от 30 до 200 км/ч.

С чем я так и не смог подружиться, так это со штатной навигацией . Один день добросовестно прислушивался к ее советам, потом выключил и больше не включал. Бесплатное приложение на смартфоне точнее выстра­ивает маршрут и рассчитывает время в пути. Не нашел я взаимопонимания и с автоматическим режимом стеклоочистителей. Мне регулярно приходится брать управление на себя — то выключать дворники, скребущие по уже сухому стеклу, то, наоборот, принудительно заставлять их работать.

Комфорт передвижения — вот что мне нравится в Каптюре больше всего. Из чего он складывается? Во‑первых, из понятных и удобных настроек силового агрегата — от «длинной» педали газа, позволяющей вести автомобиль так, чтобы дети не проснулись, до почти незаметных и плавных «переключений передач» в вариаторе. Во‑вторых, это тишина в салоне даже на высоких скоростях. В‑третьих, хорошо настроенная подвеска, обладающая одновременно отменной энергоемкостью и хорошей плавностью хода. При этом Kaptur понятно и безопасно управляется.

Камера заднего вида постоянно забрызгивается грязью и слепнет. Странно, что, создавая машину для наших условий, производитель не подумал о защите или омывателе. А парктроник работает четко и безотказно, причем под слоем грязи любой толщины.

А что не нравится? Больше всего — мелкие недочеты, коих набралось немало (о некоторых я рассказывал раньше). Впрочем, для новых моделей они неизбежны — и производителю вполне по силам устранить большинство из них.

С 1,6‑литровым Каптюром мы прощаемся — его место в редакционном парке займет двухлитровая версия. Причем специально ждали машину из свежей партии, чтобы не только сравнить поведение модификаций с разными моторами, но и посмотреть, вылечил ли производитель детские болезни.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (2900–11 000 км)*, руб. Расходы на содержание: 2900–7000 км 15 505 Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,9 л/100 км) 15 505 Расходы на содержание: 7000–11 000 км 18 406 Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) 18 406 Общие расходы 33 911 Стоимость 1 км пробега 4,19 *Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.