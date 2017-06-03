Renault Kaptur из парка ЗР: оценки за полугодие

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Renault Kaptur 1.6
Изготовитель ЗАО «Рено Россия», Москва
Год выпуска 2016
В эксплуатации «За рулем» с октября 2016 года
Пробег на момент отчета 11 000 км
Публикации в ЗР 2016, № 11; 2017, № 1, 2
С некоторого времени стал сбоить стеклоподъемник водительской двери. Опускаешь стекло, а поднять его не получается. Лишь после долгих манипуляций кнопкой окно удавалось закрыть. Это сильно напрягало, когда за бортом мела метель и трещали морозы. Подозреваю, что причина нечеткой работы кроется в клавишах управления. Обязательно при визите на сервис попрошу механиков обратить на них внимание. Посмотрим, подтвердится ли мой диагноз.
Другая мелкая неисправность возникла опять-таки на водительской двери — прямо заколдованное место. Однажды, закрыв машину, я зацепил ногой какой-то лежащий на снегу предмет. Это оказался уплотнитель, который слетел с нижней кромки двери. Резинку поставил назад, но вскоре она вновь отвалилась — и так несколько раз. Парадоксальная ситуация: пороги чистые, а руки грязные.
Расход топлива немного подрос, что вполне объяснимо. Бóльшая часть пройденных километров выпала на долю загруженного мегаполиса — Kaptur лишь изредка выбирался за город, чтобы прохватить пару сотен километров по скоростной трассе. Да и зима в столице в этом году оказалась самой настоящей — почти без оттепелей и с морозами под тридцать. Поэтому расход 10,5 л/100 км считаю сносным.
Средний показатель, высчитанный по реально залитым литрам и пройденным километрам, лишь на десятую литра отличается от показаний трип-компьютера — так что, на них вполне можно ориентироваться. Аппетит Каптюра сильно зависит от скорости. Если при движении по трассе держишь около 90 км/ч, из бака на каждую сотню километров уходит менее семи литров. А стóит поднять стрелку спидометра до максимально разрешенных 110 км/ч, расход подскакивает до 8,5 л/100 км.
Отмыв Kaptur после зимы, обнаружил на кузове много мелких повреждений. Десяток сколов на капоте, царапинки, потертости. Что-то многовато за полгода! И это при том, что я аккуратный водитель, не бросаю машину кое-как на парковках, да и ночует она в гараже, который ограждает от коллизий. Конечно, виной тому красивый, но абсолютно непрактичный цвет — на серебристом или бежевом, например, эти повреждения были бы куда менее заметны. Хотя дело не только в колере, но и в стойкости краски. У многих машин из редакционного парка покрытие не столь нежное.
За время совместной жизни Kaptur приучил меня пользоваться многими удобными функциями. Взять, например, ограничитель скорости: вводишь нужный параметр — и при его достижении система управления двигателем дозирует подачу топлива в цилиндры. Причем делает это очень нежно: создается ощущение, что машину притормаживает встречный поток ветра. Четко работает и система, помогающая трогаться в горку. Она распознает, что автомобиль стоит на уклоне, и придерживает его тормозами, чтобы не откатывался.
штатной навигацией. Один день добросовестно прислушивался к ее советам, потом выключил и больше не включал. Бесплатное приложение на смартфоне точнее выстраивает маршрут и рассчитывает время в пути. Не нашел я взаимопонимания и с автоматическим режимом стеклоочистителей. Мне регулярно приходится брать управление на себя — то выключать дворники, скребущие по уже сухому стеклу, то, наоборот, принудительно заставлять их работать.
Комфорт передвижения — вот что мне нравится в Каптюре больше всего. Из чего он складывается? Во‑первых, из понятных и удобных настроек силового агрегата — от «длинной» педали газа, позволяющей вести автомобиль так, чтобы дети не проснулись, до почти незаметных и плавных «переключений передач» в вариаторе. Во‑вторых, это тишина в салоне даже на высоких скоростях. В‑третьих, хорошо настроенная подвеска, обладающая одновременно отменной энергоемкостью и хорошей плавностью хода. При этом Kaptur понятно и безопасно управляется.
А что не нравится? Больше всего — мелкие недочеты, коих набралось немало (о некоторых я рассказывал раньше). Впрочем, для новых моделей они неизбежны — и производителю вполне по силам устранить большинство из них.
С 1,6‑литровым Каптюром мы прощаемся — его место в редакционном парке займет двухлитровая версия. Причем специально ждали машину из свежей партии, чтобы не только сравнить поведение модификаций с разными моторами, но и посмотреть, вылечил ли производитель детские болезни.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (2900–11 000 км)*, руб.
Расходы на содержание: 2900–7000 км 15 505
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,9 л/100 км) 15 505
Расходы на содержание: 7000–11 000 км 18 406
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) 18 406
Общие расходы 33 911
Стоимость 1 км пробега 4,19
*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
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СЧИТАЕМ СТУПЕНЬКИ
Альтернативой механической коробке передач на Каптюре с мотором 1.6 служит вариатор Jatco второго поколения (обозначение — JF015E), появившийся в 2009 году. Его устанавливают также на автомобили Nissan, Mitsubishi, Chevrolet, Suzuki.
Вариатор интересен и конструкцией, и настройками. Расположенный на входном валу гидротрансформатор улучшает плавность работы вариатора и увеличивает тягу на низких оборотах. Дополнительная планетарная передача позволила расширить диапазон передаточных чисел, что положительно сказалось на динамических характеристиках и топливной экономичности. Кроме того, установка «планетарки» позволила уменьшить диаметр шкивов и тем самым сделать агрегат компактнее по сравнению с другими вариаторами. Управляющая электроника имитирует переключения «классического» автомата. Она разбивает весь рабочий диапазон на восемь виртуальных передач. В ручном режиме их становится шесть.