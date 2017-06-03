Гонки Blancpain GT: демократия для суперкаров

Едем в Монцу и вникаем в правила и нюансы гонок на выносливость.

В серии Blancpain GT полсотни машин на старте — обычное дело. Для сравнения: на этапах чемпионата мира WEC едет около тридцати прототипов и автомобилей GT, поделенных на четыре категории.

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В королеве автоспорта Формуле 1 осталось двадцать пилотов. В туринговом чемпионате WTCC — пятнадцать. В немецком чемпионате DTM все три марки сократили представительство с восьми пилотов до шести. Куда же делись «лишние» гонщики? И соответственно — вкладываемые в их выступления средства?

Любители и профи

Один из вариантов: ушли в менее значимые гоночные турниры. Например, в серию Blancpain GT, родившуюся как любительские состязания на суперкарах класса GT3. Неплохой наборчик — Ferrari 488, Aston Martin V12 Vantage, Bentley Continental, Lamborghini Huracan, McLaren 650S, Porsche 991 и другие — всего двенадцать марок! За шесть лет Blancpain GT Series превратилась в процветающий чемпионат, где пилоты-любители постепенно ушли в тень, а на первый план вышли профессионалы — Джанкарло Физикелла, Джейми Грин, Кристиан Клин, Эдуарду Мортара, Максимилиан Бук, Оливер Джарвис. Кто-то из них некогда выступал как раз в Формуле 1 и DTM.

На всех трассах прохождение первого-второго поворотов — самый напряженный и ответственный момент. При большом количестве машин неизбежны завалы, но в данном случае обошлось.

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Серия Blancpain GT включает гонки двух типов. Sprint Cup — короткие (два заезда по полтора часа), а Endurance Cup — продолжительностью от трех часов. Техника GT3 по меркам автогонок относительно демократичная, это не дорогущие и уникальные прототипы, а доведенные серийные автомобили. Многие заводы сочли это важным направлением работы. И половина команд получила заводскую поддержку — от Ferrari, Audi, BMW и других марок.

В результате имеем крупную европейскую серию (десять этапов) с полусотней машин на старте. Иногда и больше. Любопытна система разбивки пилотов по статусам — «платиновые», «золотые», «серебряные» и «бронзовые». «Платиновые» — это в прошлом участники различных гонок мирового значения. «Бронзовые» — джентльмен-драйверы, коих можно назвать и любителями, но в большинстве своем они занимаются гонками давно, а качественно управлять 550‑сильными машинами какой попало любитель не сможет. Это очень хорошо подготовленные любители.

Шайтар и его команда

Я на трассе в Монце, на стартовом для зачета Endurance Cup этапе. На старте аж 26 «платиновых» пилотов, хотя большинство их фамилий подозрительно малознакомые. Как они так решили, что россиянин Виктор Шайтар всего лишь «серебряный»? Ведь он призер «24 часов Ле-Мана» — гонки, входящей в чемпионат мира! Да и призером самóй Blancpain GT Series был в 2013‑м. Ладно, разбираться будем потом.

Экипаж SMP Racing: Мигель Молина, Виктор Шайтар и Давиде Ригон. Виктора никак нельзя считать любителем или полупрофи — он много лет входит в состав команды и выступал в самых серьезных гонках.

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Шайтар выступает в экипаже российской команды SMP Racing на Ferrari 488 GT3: алюминиевое шасси, двигатель 3.9 V8 c наддувом. Итальянцы выпускают около тридцати таких машин в год — специально для выступлений в гонках по всему миру. В одном экипаже с Шайтаром едут итальянец Давиде Ригон, чемпион Евросерии Формулы‑3000 (2007) и Формулы-Суперлига (2008), и испанец Мигель Молина, экс-пилот DTM. Ригон, кстати, почему-то в списке «платиновых». Спору нет, хороший гонщик — но где победы платинового ­масштаба?

— Давиде и Мигель оба очень быстрые, - говорит Шайтар. - Я смотрю по телеметрии, как они едут. Наши пожелания относительно машины совпадают. Она может из круга в круг показывать одно и то же время, держать необходимый темп. Здесь надо брать максимум: наилучшие результаты в квалификации, в гонке. А конкуренция, как сами видите, бешеная. Можно сказать, это неофициальный чемпионат мира в классе GT. ­

Что-то предсказать до гонки нереально.

Как раскрутить «эндуранс»

Автомобиль команды обслуживает AF Corse, придворное ателье Ferrari.

Руководитель направления Blancpain GT — Бернардо Серра. Итальянец следит, чтобы все восемь машин, принадлежащих разным командам, были подготовлены под требования каждого экипажа, а инженеры и механики вкалывали как положено. Ведь от результатов гонок зависит позиционирование бренда Ferrari.

— Это самая большая GT-серия в мире, - говорит Бернардо. - Постоянно высокое число команд, машин и пилотов. Вырос общий уровень гонщиков, степень соперничества невероятная. Например, в квалификации этапа в Мизано в одной секунде расположились 18 машин!

Гонки суперкаров хорошо смотрятся, даже если среди участников нет суперзвезд. И еще они прекрасны для слуха — каждая модель звучит по-своему, а вместе это фантастической мощи хор.

Ключевая задача — сделать гонки интересными не только для участников, но и для зрителей. В попытках найти этот сложный баланс спотыкаются многие. В том числе упомянутые Ф-3000 и Суперлига, прожившая, помнится, всего два сезона. А раскручивать «эндуранс» — затяжные заезды на выносливость — непросто, поскольку они в чем-то похожи на шахматы. Гонки выигрываются не в жесткой молниеносной борьбе, а благодаря правильной стратегии.

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Год назад на трехчасовую гонку в Монце пришло 13 тысяч зрителей, причем при отсутствии рекламы. Это много, поскольку местная публика избалована: практически каждые выходные здесь что-то происходит. Конечно, наполнение трибун зависит и от места проведения соревнования. Легендарные трассы притягивают зрителей. Например, «Спа-Франкоршам», где проходит суточный марафон «24 часа Спа» — один из этапов Endurance Cup. Ну и «Монца» тоже вполне ­притягательная арена.

Главное — стабильность

— От трассы к трассе меняется расстановка сил, - толкует Виктор Шайтар. - Не бывает такого, чтобы всё время побеждала одна и та же машина. Был случай, когда по сумме очков лидировал экипаж, который даже ни разу не поднялся на подиум. Но стабильно финишировал в первой шестерке-семерке.

По правилам Endurance Cup каждый из гонщиков экипажа должен провести за рулем не менее 40 минут и не более одного часа. Команды обязаны совершить два пит-стопа для смены пилота, замены шин и дозаправки. Используются шины Pirelli, как и в Формуле‑1. На один уик-энд (две тренировки, квалификация и гонка) выдают пять комплектов. Лишь к «24 часам Спа» другой подход, поскольку дистанция очень длинная. Но и там команды вынуждены экономить и высчитывать оптимальную стратегию.

В Монце экипаж команды SMP Racing на старте вышел в лидеры и имел прекрасные виды на подиум. Но за полчаса до финиша Давиде Ригон обогнал остановившуюся на трассе машину, судьи расценили это как обгон под желтыми флагами и назначили штраф — проезд по пит-лейну. Экипаж затем отыграл пару потерянных позиций и финишировал пятым. Наглядная иллюстрация тому, о чем рассказывали Шайтар и Серра: конкуренция и непредсказуемость. Хотя шансы на чемпионство есть, ведь главное в длинных гонках — стабильность.