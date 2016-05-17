Чем удалить смолу с кузова? Проверяем 9 препаратов

Эксперты «За рулем» попробовали избавиться от капель битума на кузове при помощи специализированных очистителей, сравнили их эффективность и подготовили общие рекомендации для желающих сохранить лакокрасочное покрытие своего автомобиля в первозданном виде.

— Что ты пристал ко мне, смола?

А.П. Чехов. Ведьма

Чем раньше вы начнете удалять смоляные следы, тем проще это будет сделать.

Каждая капля смолы, наверное, мечтает стать янтарем. Но случится это через миллионы лет, да и то не со всеми. А в автомобильной жизни капли смолы и «брызги» битума, крепко вцепившиеся в лакокрасочное покрытие, приходится удалять. Водными процедурами тут не отделаться, нужно что-то посерьезнее.

Собранную для испытаний компанию специализированных очистителей стоимостью от 140 до 690 рублей мы озадачили удалением однородного слоя битума. Его предварительно нанесли на тестовую поверхность, поделенную на участки равной площади. Каждое средство применяли строго по инструкции: распыляли с определенного расстояния, выжидали требуемое время, удаляли тряпкой или губкой.

Astrohim, Россия. Очиститель битумных пятен

Заявленный объем 500 мл Примерная цена 150 руб. Триггер-спрей. Этот препарат один из самых дешевых в нашей экспертизе. Требуемое время ожидания — 2–3 минуты. Чистит очень хорошо. Запах приемлемый, не убийственный. Рекомендуем. Autoprofi, Россия. Очиститель кузова

Заявленный объем 500 мл Примерная цена 170 руб. Триггер-спрей. Время ожидания — 1–3 минуты. Запах стойкий и довольно неприятный, что особенно досаждает на жаре. Чистит неплохо, но не по-чемпионски. Doctor Wax, США. Очиститель кузова

Заявленный объем 475 мл Примерная цена 690 руб. Триггер-спрей. Самое дорогое в выборке средство в пересчете на миллилитр объема. Состав с кремообразной консистенцией больше похож на полироль с растворяющим эффектом. Время воздействия не указано. Чистит хорошо.

Общие впечатления? В целом положительные, потому что ни один из препаратов не стал откровенно халтурить. Но разница в эффекте, конечно же, есть. В частности, те очистители, которые требуют выдержки до десятка минут (Texon, Grass), за это время просто стекают с обрабатываемой поверхности! На практике это неизбежно обернется увеличенным расходом средства. С другой стороны, чем основательнее очиститель растворит битум, тем легче будет его удалить. Поэтому составы, декларирующие способность мгновенно расправиться с пятном (Kangaroo, Pingo, Liqui Moly), по идее, должны оказаться слабее «задумчивых» — что, собственно, и подтвердилось.

Grass, Россия. Очиститель битумных пятен

Заявленный объем 500 мл Примерная цена 255 руб. Триггер-спрей. Рекомендована выдержка от одной до десяти минут. Если не спешить и дать препарату впитаться, он удалит битум очень хорошо. Запах сравнительно слабый. В общем — понравилось. Kangaroo, Корея. Очиститель смолы и гудрона

Заявленный объем 400 мл Примерная цена 330 руб. Аэрозоль. Препарат не нуждается в выдержке, однако удаляет битум не на отлично. Запах средний. Общая оценка — ближе к хорошо. Liqui Moly, Германия. Средство для удаления битумных пятен

Заявленный объем 400 мл Примерная цена 475 руб. Аэрозоль. Инструкция требует «недолгого воздействия» на обрабатываемую поверхность. Запах довольно сильный. Мелкие капли битума удаляет неплохо, а вот на больших «задумывается». Оценка — удовле­творительно.

Отдельный разговор про запах. Конечно, немножко можно и потерпеть. Но если дело происходит в летнюю жару и под навесом, от некоторых препаратов вас точно поведет. Наименее противный запах, на наш взгляд, имеет средство Astrohim.

Кстати, обязательно ли пользоваться специальными средствами? Ради интереса мы взяли баллончик WD‑40 и окатили его содержимым смоляные пятнышки на борту подопытной машины. В общем-то, чистит. Но это все-таки аварийный вариант: позволит удалить свежие брызги, когда ничего другого под рукой нет.

Pingo, Германия. Очиститель битума

Заявленный объем 400 мл Примерная цена 520 руб. Аэрозоль. Инструкция предупреждает об опасности использования на свежих покрытиях. Выдержка не нужна, однако качество очистки среднее, а цена высокая. Sonax, Германия. Очиститель битума

Заявленный объем 300 мл Примерная цена 460 руб. Аэрозоль. В нашей выборке это самый дорогой препарат в пересчете на единицу объема. Время выдержки — минута. Запах сильный, качество очистки среднее. Texon, Россия. Очиститель битумных пятен

Заявленный объем 520 мл Примерная цена 140 руб. Аэрозоль. Самый дешевый препарат при самом большом объеме флакона. Требует предварительной выдержки в течение 5–10 минут, но после этого работает очень хорошо. Рекомендуем.

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В ряде случаев нужна особая осторожность. Так, производители немецкого препарата Pingo предостерегают: хотя средство и безопасно для лакокрасочного покрытия, однако на новой машине его можно использовать не ранее чем через месяц после ее изготовления. А на перекрашенных — спустя полгода после перекраски. Для поверхностей, покрытых нитролаком, состав вообще непригоден. В любом случае старайтесь удалять смолу как можно быстрее. Засохшие следы будут сопротивляться сильнее.

Как обычно, проверенные средства с нашей оценкой перечислены в алфавитном порядке. Из всех препаратов нам больше всего понравились «россияне» — Texon и Astrohim. При самой низкой цене они честно справились с задачей. При этом Texon может похвастаться минимальной стоимостью миллилитра продукции, а Astrohim — нераздражающим запахом.

Всем удачи на дорогах! И да минуют вас брызги битума.