«Съехавший» перекресток: проверь себя на знание ПДД

Правила дорожного движения могут разрешить любой спор на дороге. Или все-таки нет?

Конфликтные ситуации на наших дорогах, к сожалению, не редкость. Кто-то кого-то подрезал, не уступил дорогу... Почему так происходит? Из-за невнимательности одного из водителей, незнания ПДД или ошибки дорожных служб?

Вот пример из жизни. Имеется перекресток, на котором одна дорога смещена относительно другой ровно на одну полосу для движения. Водителям автомобилей А и B требуется проехать прямо на разрешающий сигнал светофора. Если синий продолжит движение строго по прямой, то окажется на встречной полосе, что, естественно, недопустимо. Конфигурация проезжей части вынуждает сместиться ровно на одну полосу правее. И вроде бы как до, так и после перекрестка две полосы для движения в каждом направлении. Но как в таком случае должен поступить водитель автомобиля А? Проехать прямо по траектории 2 или тоже взять правее по траектории 1, оставшись в правом ряду? И кто из водителей будет виноват в случае аварии, если траектории синего и красного автомобилей пересекутся так, как показано на схеме?

Схема перекрестка Схема перекрестка. Для движения в каждом направлении имеется по две полосы, но не все так просто.

Вот как это происходит в реальной жизни. Такой перекресток уже давно сбивает с толку водителей, порой провоцируя конфликты. Кстати, знаки, регламентирующие направление движения по полосам, отсутствуют, но разметка разрешает движение прямо из любой полосы.

Перекресток Перекресток Юбилейного проспекта и улицы Южной в городе Реутов Московской области. Если водитель желтого такси продолжит движение строго по прямой, то окажется на встречной полосе. Чтобы благополучно миновать перекресток, ему необходимо сместиться правее, но должен ли он при этом уступить дорогу коллеге справа?

На этот раз все обошлось. Водитель Логана тоже сместился правее, но чем он при этом руководствовался: здравым смыслом или правилами дорожного движения? И должен ли при этом включить правый указатель поворота водитель желтого такси?

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