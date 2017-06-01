«Съехавший» перекресток: проверь себя на знание ПДД

Правила дорожного движения могут разрешить любой спор на дороге. Или все-таки нет?

Конфликтные ситуации на наших дорогах, к сожалению, не редкость. Кто-то кого-то подрезал, не уступил дорогу... Почему так происходит? Из-за невнимательности одного из водителей, незнания ПДД или ошибки дорожных служб?

Вот пример из жизни. Имеется перекресток, на котором одна дорога смещена относительно другой ровно на одну полосу для движения. Водителям автомобилей А и B требуется проехать прямо на разрешающий сигнал светофора. Если синий продолжит движение строго по прямой, то окажется на встречной полосе, что, естественно, недопустимо. Конфигурация проезжей части вынуждает сместиться ровно на одну полосу правее. И вроде бы как до, так и после перекрестка две полосы для движения в каждом направлении. Но как в таком случае должен поступить водитель автомобиля А? Проехать прямо по траектории 2, воспользовавшись преимуществом в движении, или тоже взять правее по траектории 1, оставшись в правом ряду? И кто из водителей будет виноват в случае аварии, если траектории синего и красного автомобилей пересекутся так, как показано на схеме?

Схема перекрестка

Схема перекресткаСхема перекрестка. Для движения в каждом направлении имеется по две полосы, но не все так просто.
Схема перекрестка. Для движения в каждом направлении имеется по две полосы, но не все так просто.

Вот как это происходит в реальной жизни. Такой перекресток уже давно сбивает с толку водителей, порой провоцируя конфликты. Кстати, знаки, регламентирующие направление движения по полосам, отсутствуют, но разметка разрешает движение прямо из любой полосы.

Перекресток

ПерекрестокПерекресток Юбилейного проспекта и улицы Южной в городе Реутов Московской области. Если водитель желтого такси продолжит движение строго по прямой, то окажется на встречной полосе. Чтобы благополучно миновать перекресток, ему необходимо сместиться правее, но должен ли он при этом уступить дорогу коллеге справа?
Перекресток Юбилейного проспекта и улицы Южной в городе Реутов Московской области. Если водитель желтого такси продолжит движение строго по прямой, то окажется на встречной полосе. Чтобы благополучно миновать перекресток, ему необходимо сместиться правее, но должен ли он при этом уступить дорогу коллеге справа?

На этот раз все обошлось. Водитель Логана тоже сместился правее, но чем он при этом руководствовался: здравым смыслом или правилами дорожного движения? И должен ли при этом включить правый указатель поворота водитель желтого такси?
На этот раз все обошлось. Водитель Логана тоже сместился правее, но чем он при этом руководствовался: здравым смыслом или правилами дорожного движения? И должен ли при этом включить правый указатель поворота водитель желтого такси?

Выбирайте вариант ответа и оставляйте свои комментарии. Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ мы опубликуем чуть позже.

Фото: Онлайн-редакция

По какой траектории Правила дорожного движения разрешают продолжить движение водителю автомобиля А?

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Комментарии (3)

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Примерно аналогичная ситуация и в моём городе на одном из перекрёстков. Обращался в ЦОДД. Но мне ответили, что финансов на знаки не выделено. Поэтому и применяем правило ДДД вместо того, что-бы согласно ПДД проезжать перекрёсток без взаимных претензий.
Особенно вызывает вопрос, если так скажем- прямо только одна полоса. Из какого ряда надо въезжать на перекрёсток, что-бы проехать прямо. При том, что ни одного знака движения по полосам нет.

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Вот почему дорожники не любят рисовать разметку 1.7 «(прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) — обозначает полосы движения в пределах перекрестка. Применяется для разметки зоны парковки» на перекрестках?

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«Кстати, знаки, регламентирующие направление движения по полосам, отсутствуют, но разметка разрешает движение прямо из любой полосы.»

Ну так надо дать по башке тем, кто отвечает за установку знаков и нанесение разметки! Пусть рисуют разметку 1.7 и ставят знаки! По идее, если красный автомобиль поедет по траектории 2, то он совершит перестроение. Синий автомобиль двигается по своей полосе, следовательно имеет преимущество. В случае столкновения виноват будет водитель красного автомобиля.

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