Автомобиль года: тестируем Peugeot 3008

В конкурсе «Европейский автомобиль года» фирма Peugeot победила в пятый раз. В прежние времена триумфаторами были исключительно легковые машины, а на этот раз лавры достались кроссоверу Peugeot 3008. Или это не кроссовер? Ответ зависит от того, в какой стране идет спор.

Peugeot 3008
Peugeot 3008

Peugeot > 3008

Peugeot 3008
Peugeot 3008

Гений чистой красоты

Внешне Peugeot 3008 действительно кроссовер. Высокий, с относительно небольшими свесами кузова. И по-французски элегантный — эдакий автомобильный постимпрессионизм. А каков интерьер! Рубленая передняя панель, маленький «граненый» руль и 12‑дюймовая виртуальная панель завораживают с первого взгляда. Да и сидеть удобно. Не могу привыкнуть лишь к идее фикс с приборами над рулем: как я его ни регулировал, обод все равно перекрывает шкалы. Если эта черта современных Peugeot вас не напрягает, предостерегу лишь от белой обивки салона: даже в чистоплотной Франции сиденья и двери новой машины уже заляпаны.

Интерьер красив и богат на фактуру материалов. Машины с механической коробкой (на фото) к нам не повезут — только с автоматом.
Интерьер красив и богат на фактуру материалов. Машины с механической коробкой (на фото) к нам не повезут — только с автоматом.

Виртуальная панель приборов очень красива. На нее можно вывести карту навигации.
Виртуальная панель приборов очень красива. На нее можно вывести карту навигации.

Система Grip Control позволяет выбрать один из пяти режимов движения, которые подразумевают разную отзывчивость мотора на подачу газа и степень пробуксовки колес. Справа пристроился ассистент спуска с горы.
Система Grip Control позволяет выбрать один из пяти режимов движения, которые подразумевают разную отзывчивость мотора на подачу газа и степень пробуксовки колес. Справа пристроился ассистент спуска с горы.

Навигатор с картами TomTom иногда теряется на сложных перекрестках и неточно указывает расстояние до поворота.
Навигатор с картами TomTom иногда теряется на сложных перекрестках и неточно указывает расстояние до поворота.

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Едет «три тысячи восьмой» превосходно, в какой бы стране ни происходило дело. Честная обратная связь на руле и точные реакции на повороты баранки подначивают искать не самую короткую, а самую интересную дорогу — лишь бы поворотов побольше. И это в обычном режиме настроек! А есть и спортивный, в котором отзывчивее мотор и расторопнее японский автомат Aisin ЕАТ6. Но в спортрежиме усилие на руле зачем-то возрастает до чрезмерного даже в околонулевой зоне, и эта синтетическая связь только мешает. Я выбираю обычный режим, тем паче что возможностей обоих двигателей, которые предложат в России, хватает за глаза.

И 1,6‑литровый бензиновый турбомотор, дефорсированный для России с 165 до 150 л.с., и 2,0-литровый дизель о тех же 150 «лошадках» у нас будут сочетаться только с упомянутым автоматом Aisin.

Peugeot 3008 не только задорно едет, но и неплохо чувствует себя на ухабистых дорогах. И это стало для меня сюрпризом, ведь плавность хода его собрата Peugeot 5008 не выдерживает критики (ЗР, № 4, 2016). Конечно, 3008‑й тоже не идеал и не упустит возможности сообщить о мелких косяках дорожников, а перед «лежачими полицейскими» надо сбрасывать скорость, дабы не словить пробой. Но средние и крупные неровности остаются практически незамеченными.

Машины с турбомотором 1.6 THP станут у нас наиболее востребованными — думаю, на них придется не меньше 80% продаж.
Машины с турбомотором 1.6 THP станут у нас наиболее востребованными — думаю, на них придется не меньше 80% продаж.

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Без задних лап

Впрочем, всеми вышеупомянутыми талантами обладают и многие легковушки. А мы ведем речь о кроссовере. И вот тут включается режим «кота Шрёдингера». В Европе Peugeot 3008 волне сойдет за стопроцентный паркетник, ведь там даже в лесах дороги преимущественно ровные, а все буераки находятся на частных территориях — не доберешься! Я попытался найти удобное место, чтобы вывесить заднее колесо, - не вышло. Зачем в таких условиях полный привод?

Вместо подключения задней оси Peugeot предлагает систему выбора дорожных режимов Grip Control, меняющую отзывчивость акселератора и степень допустимой пробуксовки колес в зависимости от выбранного типа дороги. Более-менее сносно она работает только при правильном подборе шин. Peugeot 3008 оснащают покрышками Michelin Primacy 225/55 R18. Для Европы это логичное решение, ведь и конкуренты вроде Тигуана или Кашкая в Старом Свете расходятся преимущественно в моноприводном исполнении. У нас — свои особенности.

Если сравнивать с семиместным Peugeot 5008, второй ряд уже не покажется вольготным, но на удобство посадки жаловаться грех.
Если сравнивать с семиместным Peugeot 5008, второй ряд уже не покажется вольготным, но на удобство посадки жаловаться грех.

Емкость багажника — 520 литров. В подполье есть место для докатки. Фальшпол имеет два уровня и фиксируется в поднятом положении.
Емкость багажника — 520 литров. В подполье есть место для докатки. Фальшпол имеет два уровня и фиксируется в поднятом положении.

Заявленный клиренс внушительный — 220 мм. Но обольщаться не стоит: эти миллиметры — под порогами, где просвет побольше. Аналогичную хитрость провернули и с Peugeot 5008. Так что, беру рулетку и лезу под защиту двигателя, а под ней... лишь 160 мм. Обнадеживает, что на российские машины обещают поставить пружины, которые увеличат просвет на полтора-два десятка миллиметров.

Без «теплых» опций российские Peugeot 3008 тоже не останутся. К нам поедут машины в скандинавском исполнении, подразумевающем обогрев сидений, зеркал и зоны покоя дворников. Жаль, у форсунок обогрева нет. «Поливалки» разместили на щетках, а они порою сильно обмерзают.

Новая надежда

Цены на 3008‑й обещают удержать на уровне нового Тигуана, то есть не менее полутора миллионов (от 1 639 000 руб. — Прим. ред.). Солидный прайс вкупе с «недоприводом» — серьезная угроза для карьеры. Ведь у нас условия не европейские и все успешные конкуренты продаются и с полным приводом. Даже покупая переднеприводную машину, человек подспудно воспринимает ее как кроссовер. Психология…

Внешне Peugeot 3008 — кроссовер. Но привод — только на передние колеса. Альтернативой подключению задней оси стала система Grip Control, меняющая отзывчивость акселератора и степень допустимой пробуксовки колес.
Внешне Peugeot 3008 — кроссовер. Но привод — только на передние колеса. Альтернативой подключению задней оси стала система Grip Control, меняющая отзывчивость акселератора и степень допустимой пробуксовки колес.

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На мои опасения люди из Peugeot отреагировали спокойно — мол, в России на долю полного привода в сегменте кроссоверов приходится не больше 40% продаж.

Странная у них статистика. Я тоже изучил рынок: перевес в пользу моноприводных модификаций заметен лишь в случае с Кашкаем. У остальных успешных игроков ситуация иная.

Каждая вторая Kuga — полноприводная. В рядах Мазды CX‑5 и Тигуана доля полного привода доходит до 60%, Sportage поднимает планку до 68%, а лидер сегмента RAV4 — до 75%!

«Три тысячи восьмому» уготована судьба не самого частого гостя на наших дорогах. Это очень красивый универсал со слегка увеличенным клиренсом. Продажи начинаются, и уже к осени станет понятно, жив «кот Шрёдингера» или нет.

Peugeot 3008 1.6

Peugeot 3008 2.0 BlueHDI

Длина/ширина/высота/база 4447/1841/1624/2675 мм

Объем багажника (VDA) 520/1482 л

Снаряженная/полная масса

1300/1950 кг

1500/2050 кг

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1400 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 110 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин; 370 Н∙м при 2000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

9,9 с

10,6 с

Максимальная скорость

206 км/ч

200 км/ч

Топливо/запас топлива

АИ-95/53 л

ДТ/53 л

Расход топлива: смешанный цикл

5,7 л/100 км

4,8 л/100 км

Трансмиссия передний привод; А6


ПЯТИКРАТНЫЕ

Peugeot уже в пятый раз получает титул лучшего европейского автомобиля года. Впервые это случилось в 1969‑м с Peugeot 504. Автомобиль ждала безумная популярность, причем не только в Европе. В странах Африки и Ближнего Востока до сих колесит множество 504‑х, снискавших славу неубиваемых.
Peugeot уже в пятый раз получает титул лучшего европейского автомобиля года. Впервые это случилось в 1969‑м с Peugeot 504. Автомобиль ждала безумная популярность, причем не только в Европе. В странах Африки и Ближнего Востока до сих колесит множество 504‑х, снискавших славу неубиваемых.

В 1988 году заветного титула удостоился преемник — Peugeot 405. У нас этот автомобиль не прижился (в отличие от следующего — 406‑го), но в Старом Свете и Африке с Ближним Востоком он повторил судьбу предшественника.
В 1988 году заветного титула удостоился преемник — Peugeot 405. У нас этот автомобиль не прижился (в отличие от следующего — 406‑го), но в Старом Свете и Африке с Ближним Востоком он повторил судьбу предшественника.

В 2002 году лучшим признали хэтчбек Peugeot 307. И это редкий случай, когда европейский автомобиль года стал хитом и в России. Впрочем, преемник Peugeot 308 был еще успешнее.
В 2002 году лучшим признали хэтчбек Peugeot 307. И это редкий случай, когда европейский автомобиль года стал хитом и в России. Впрочем, преемник Peugeot 308 был еще успешнее.

А всего три года назад почетный титул завоевал Peugeot 308 второго поколения. Отличный автомобиль, который на нашем рынке пал жертвой обвала рубля.
А всего три года назад почетный титул завоевал Peugeot 308 второго поколения. Отличный автомобиль, который на нашем рынке пал жертвой обвала рубля.

Автомобиль года: тестируем Peugeot 3008
Автомобиль года: тестируем Peugeot 3008
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Peugeot 3008 (1)

Peugeot 2010 / срок владения более 5 лет

Недостатки:

Машину лишили полезной и удобной "изюминки"  — заднего откидного борта

Комментарий:

Машину лишили полезной и удобной "изюминки"  — заднего откидного борта

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