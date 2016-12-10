Автомобиль года: тестируем Peugeot 3008

В конкурсе «Европейский автомобиль года» фирма Peugeot победила в пятый раз. В прежние времена триумфаторами были исключительно легковые машины, а на этот раз лавры достались кроссоверу Peugeot 3008. Или это не кроссовер? Ответ зависит от того, в какой стране идет спор.

Peugeot 3008

Гений чистой красоты

Внешне Peugeot 3008 действительно кроссовер. Высокий, с относительно небольшими свесами кузова. И по-французски элегантный — эдакий автомобильный постимпрессионизм. А каков интерьер! Рубленая передняя панель, маленький «граненый» руль и 12‑дюймовая виртуальная панель завораживают с первого взгляда. Да и сидеть удобно. Не могу привыкнуть лишь к идее фикс с приборами над рулем: как я его ни регулировал, обод все равно перекрывает шкалы. Если эта черта современных Peugeot вас не напрягает, предостерегу лишь от белой обивки салона: даже в чистоплотной Франции сиденья и двери новой машины уже заляпаны.

Интерьер красив и богат на фактуру материалов. Машины с механической коробкой (на фото) к нам не повезут — только с автоматом. Виртуальная панель приборов очень красива. На нее можно вывести карту навигации. Система Grip Control позволяет выбрать один из пяти режимов движения, которые подразумевают разную отзывчивость мотора на подачу газа и степень пробуксовки колес. Справа пристроился ассистент спуска с горы. Навигатор с картами TomTom иногда теряется на сложных перекрестках и неточно указывает расстояние до поворота.

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Едет «три тысячи восьмой» превосходно, в какой бы стране ни происходило дело. Честная обратная связь на руле и точные реакции на повороты баранки подначивают искать не самую короткую, а самую интересную дорогу — лишь бы поворотов побольше. И это в обычном режиме настроек! А есть и спортивный, в котором отзывчивее мотор и расторопнее японский автомат Aisin ЕАТ6. Но в спортрежиме усилие на руле зачем-то возрастает до чрезмерного даже в околонулевой зоне, и эта синтетическая связь только мешает. Я выбираю обычный режим, тем паче что возможностей обоих двигателей, которые предложат в России, хватает за глаза.

И 1,6‑литровый бензиновый турбомотор, дефорсированный для России с 165 до 150 л.с., и 2,0-литровый дизель о тех же 150 «лошадках» у нас будут сочетаться только с упомянутым автоматом Aisin.

Peugeot 3008 не только задорно едет, но и неплохо чувствует себя на ухабистых дорогах. И это стало для меня сюрпризом, ведь плавность хода его собрата Peugeot 5008 не выдерживает критики (ЗР, № 4, 2016). Конечно, 3008‑й тоже не идеал и не упустит возможности сообщить о мелких косяках дорожников, а перед «лежачими полицейскими» надо сбрасывать скорость, дабы не словить пробой. Но средние и крупные неровности остаются практически незамеченными.

Машины с турбомотором 1.6 THP станут у нас наиболее востребованными — думаю, на них придется не меньше 80% продаж.

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Без задних лап

Впрочем, всеми вышеупомянутыми талантами обладают и многие легковушки. А мы ведем речь о кроссовере. И вот тут включается режим «кота Шрёдингера». В Европе Peugeot 3008 волне сойдет за стопроцентный паркетник, ведь там даже в лесах дороги преимущественно ровные, а все буераки находятся на частных территориях — не доберешься! Я попытался найти удобное место, чтобы вывесить заднее колесо, - не вышло. Зачем в таких условиях полный привод?

Вместо подключения задней оси Peugeot предлагает систему выбора дорожных режимов Grip Control, меняющую отзывчивость акселератора и степень допустимой пробуксовки колес в зависимости от выбранного типа дороги. Более-менее сносно она работает только при правильном подборе шин. Peugeot 3008 оснащают покрышками Michelin Primacy 225/55 R18. Для Европы это логичное решение, ведь и конкуренты вроде Тигуана или Кашкая в Старом Свете расходятся преимущественно в моноприводном исполнении. У нас — свои особенности.

Если сравнивать с семиместным Peugeot 5008, второй ряд уже не покажется вольготным, но на удобство посадки жаловаться грех. Емкость багажника — 520 литров. В подполье есть место для докатки. Фальшпол имеет два уровня и фиксируется в поднятом положении.

Заявленный клиренс внушительный — 220 мм. Но обольщаться не стоит: эти миллиметры — под порогами, где просвет побольше. Аналогичную хитрость провернули и с Peugeot 5008. Так что, беру рулетку и лезу под защиту двигателя, а под ней... лишь 160 мм. Обнадеживает, что на российские машины обещают поставить пружины, которые увеличат просвет на полтора-два десятка миллиметров.

Без «теплых» опций российские Peugeot 3008 тоже не останутся. К нам поедут машины в скандинавском исполнении, подразумевающем обогрев сидений, зеркал и зоны покоя дворников. Жаль, у форсунок обогрева нет. «Поливалки» разместили на щетках, а они порою сильно обмерзают.

Новая надежда

Цены на 3008‑й обещают удержать на уровне нового Тигуана, то есть не менее полутора миллионов (от 1 639 000 руб. — Прим. ред.). Солидный прайс вкупе с «недоприводом» — серьезная угроза для карьеры. Ведь у нас условия не европейские и все успешные конкуренты продаются и с полным приводом. Даже покупая переднеприводную машину, человек подспудно воспринимает ее как кроссовер. Психология…

Внешне Peugeot 3008 — кроссовер. Но привод — только на передние колеса. Альтернативой подключению задней оси стала система Grip Control, меняющая отзывчивость акселератора и степень допустимой пробуксовки колес.

На мои опасения люди из Peugeot отреагировали спокойно — мол, в России на долю полного привода в сегменте кроссоверов приходится не больше 40% продаж.

Странная у них статистика. Я тоже изучил рынок: перевес в пользу моноприводных модификаций заметен лишь в случае с Кашкаем. У остальных успешных игроков ситуация иная.

Каждая вторая Kuga — полноприводная. В рядах Мазды CX‑5 и Тигуана доля полного привода доходит до 60%, Sportage поднимает планку до 68%, а лидер сегмента RAV4 — до 75%!

«Три тысячи восьмому» уготована судьба не самого частого гостя на наших дорогах. Это очень красивый универсал со слегка увеличенным клиренсом. Продажи начинаются, и уже к осени станет понятно, жив «кот Шрёдингера» или нет.

Peugeot 3008 1.6 Peugeot 3008 2.0 BlueHDI Длина/ширина/высота/база 4447/1841/1624/2675 мм Объем багажника (VDA) 520/1482 л Снаряженная/полная масса 1300/1950 кг 1500/2050 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1400 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 110 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин; 370 Н∙м при 2000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с 10,6 с Максимальная скорость 206 км/ч 200 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/53 л ДТ/53 л Расход топлива: смешанный цикл 5,7 л/100 км 4,8 л/100 км Трансмиссия передний привод; А6

