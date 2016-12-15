Гений чистой красоты
Внешне Peugeot 3008 действительно кроссовер. Высокий, с относительно небольшими свесами кузова. И по-французски элегантный — эдакий автомобильный постимпрессионизм. А каков интерьер! Рубленая передняя панель, маленький «граненый» руль и 12‑дюймовая виртуальная панель завораживают с первого взгляда. Да и сидеть удобно. Не могу привыкнуть лишь к идее фикс с приборами над рулем: как я его ни регулировал, обод все равно перекрывает шкалы. Если эта черта современных Peugeot вас не напрягает, предостерегу лишь от белой обивки салона: даже в чистоплотной Франции сиденья и двери новой машины уже заляпаны.
|
Интерьер красив и богат на фактуру материалов. Машины с механической коробкой (на фото) к нам не повезут — только с автоматом.
|
Виртуальная панель приборов очень красива. На нее можно вывести карту навигации.
|
Система Grip Control позволяет выбрать один из пяти режимов движения, которые подразумевают разную отзывчивость мотора на подачу газа и степень пробуксовки колес. Справа пристроился ассистент спуска с горы.
|
Навигатор с картами TomTom иногда теряется на сложных перекрестках и неточно указывает расстояние до поворота.
Едет «три тысячи восьмой» превосходно, в какой бы стране ни происходило дело. Честная обратная связь на руле и точные реакции на повороты баранки подначивают искать не самую короткую, а самую интересную дорогу — лишь бы поворотов побольше. И это в обычном режиме настроек! А есть и спортивный, в котором отзывчивее мотор и расторопнее японский автомат Aisin ЕАТ6. Но в спортрежиме усилие на руле зачем-то возрастает до чрезмерного даже в околонулевой зоне, и эта синтетическая связь только мешает. Я выбираю обычный режим, тем паче что возможностей обоих двигателей, которые предложат в России, хватает за глаза.
И 1,6‑литровый бензиновый турбомотор, дефорсированный для России с 165 до 150 л.с., и 2,0-литровый дизель о тех же 150 «лошадках» у нас будут сочетаться только с упомянутым автоматом Aisin.
Peugeot 3008 не только задорно едет, но и неплохо чувствует себя на ухабистых дорогах. И это стало для меня сюрпризом, ведь плавность хода его собрата Peugeot 5008 не выдерживает критики (ЗР, № 4, 2016). Конечно, 3008‑й тоже не идеал и не упустит возможности сообщить о мелких косяках дорожников, а перед «лежачими полицейскими» надо сбрасывать скорость, дабы не словить пробой. Но средние и крупные неровности остаются практически незамеченными.
Без задних лап
Впрочем, всеми вышеупомянутыми талантами обладают и многие легковушки. А мы ведем речь о кроссовере. И вот тут включается режим «кота Шрёдингера». В Европе Peugeot 3008 волне сойдет за стопроцентный паркетник, ведь там даже в лесах дороги преимущественно ровные, а все буераки находятся на частных территориях — не доберешься! Я попытался найти удобное место, чтобы вывесить заднее колесо, - не вышло. Зачем в таких условиях полный привод?
Вместо подключения задней оси Peugeot предлагает систему выбора дорожных режимов Grip Control, меняющую отзывчивость акселератора и степень допустимой пробуксовки колес в зависимости от выбранного типа дороги. Более-менее сносно она работает только при правильном подборе шин. Peugeot 3008 оснащают покрышками Michelin Primacy 225/55 R18. Для Европы это логичное решение, ведь и конкуренты вроде Тигуана или Кашкая в Старом Свете расходятся преимущественно в моноприводном исполнении. У нас — свои особенности.
|
Если сравнивать с семиместным Peugeot 5008, второй ряд уже не покажется вольготным, но на удобство посадки жаловаться грех.
|
Емкость багажника — 520 литров. В подполье есть место для докатки. Фальшпол имеет два уровня и фиксируется в поднятом положении.
Заявленный клиренс внушительный — 220 мм. Но обольщаться не стоит: эти миллиметры — под порогами, где просвет побольше. Аналогичную хитрость провернули и с Peugeot 5008. Так что, беру рулетку и лезу под защиту двигателя, а под ней... лишь 160 мм. Обнадеживает, что на российские машины обещают поставить пружины, которые увеличат просвет на полтора-два десятка миллиметров.
Без «теплых» опций российские Peugeot 3008 тоже не останутся. К нам поедут машины в скандинавском исполнении, подразумевающем обогрев сидений, зеркал и зоны покоя дворников. Жаль, у форсунок обогрева нет. «Поливалки» разместили на щетках, а они порою сильно обмерзают.
Новая надежда
Цены на 3008‑й обещают удержать на уровне нового Тигуана, то есть не менее полутора миллионов (от 1 639 000 руб. — Прим. ред.). Солидный прайс вкупе с «недоприводом» — серьезная угроза для карьеры. Ведь у нас условия не европейские и все успешные конкуренты продаются и с полным приводом. Даже покупая переднеприводную машину, человек подспудно воспринимает ее как кроссовер. Психология…
Странная у них статистика. Я тоже изучил рынок: перевес в пользу моноприводных модификаций заметен лишь в случае с Кашкаем. У остальных успешных игроков ситуация иная.
Каждая вторая Kuga — полноприводная. В рядах Мазды CX‑5 и Тигуана доля полного привода доходит до 60%, Sportage поднимает планку до 68%, а лидер сегмента RAV4 — до 75%!
«Три тысячи восьмому» уготована судьба не самого частого гостя на наших дорогах. Это очень красивый универсал со слегка увеличенным клиренсом. Продажи начинаются, и уже к осени станет понятно, жив «кот Шрёдингера» или нет.
Peugeot 3008 1.6
Peugeot 3008 2.0 BlueHDI
Длина/ширина/высота/база 4447/1841/1624/2675 мм
Объем багажника (VDA) 520/1482 л
Снаряженная/полная масса
1300/1950 кг
1500/2050 кг
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1400 об/мин
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 110 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин; 370 Н∙м при 2000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
9,9 с
10,6 с
Максимальная скорость
206 км/ч
200 км/ч
Топливо/запас топлива
АИ-95/53 л
ДТ/53 л
Расход топлива: смешанный цикл
5,7 л/100 км
4,8 л/100 км
Трансмиссия передний привод; А6
|
ПЯТИКРАТНЫЕ
|
Peugeot уже в пятый раз получает титул лучшего европейского автомобиля года. Впервые это случилось в 1969‑м с Peugeot 504. Автомобиль ждала безумная популярность, причем не только в Европе. В странах Африки и Ближнего Востока до сих колесит множество 504‑х, снискавших славу неубиваемых.
|
В 1988 году заветного титула удостоился преемник — Peugeot 405. У нас этот автомобиль не прижился (в отличие от следующего — 406‑го), но в Старом Свете и Африке с Ближним Востоком он повторил судьбу предшественника.
|
В 2002 году лучшим признали хэтчбек Peugeot 307. И это редкий случай, когда европейский автомобиль года стал хитом и в России. Впрочем, преемник Peugeot 308 был еще успешнее.
|
А всего три года назад почетный титул завоевал Peugeot 308 второго поколения. Отличный автомобиль, который на нашем рынке пал жертвой обвала рубля.