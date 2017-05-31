Второй этап СМП РСКГ: фавориты в гравии, новички на подиуме, рекорд побит

Одиннадцать гонок за уикенд — редкая серия может похвастать подобным насыщением. В качестве специи к основному блюду — гонкам на «кузовах» — в Смоленске подавали формульную серию — SMP Formula 4 NEZ Championship.

РСКГ Североевропейский чемпионат SMP Формулы-4 планомерно развивается. Сегодня в нем выступают не только россияне и скандинавы: есть голландец, австриец и даже пара испанцев.

Туринг или формульные болиды? Кузова или открытые колеса? У каждой разновидности кольцевых гонок хватает ярых болельщиков, каждая хороша по-своему, но все же — что круче? Чем они отличаются? Где интереснее болеть? Составить свое мнение мог каждый, кто в минувший уикенд наблюдал за перипетиями борьбы на автодроме «Смоленское кольцо».

Битвы открытых колес

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Североевропейская серия SMP Formula 4 NEZ довольно молодая: в Смоленске прошел этап всего лишь третьего ее сезона. Это формула начального уровня, подходящая для продолжения гоночной карьеры после картинга. Российско-финское детище, спортивным директором которого является небезызвестный Мика Сало, а главный организатор — отечественная автоспортивная программа SMP Racing . Финская гоночная команда Koiranen GP обеспечивает техническую часть. Гонки проходят на болидах Tatuus F4-T014 (этот концепт является общим для всех региональных «четвертых формул») с турбированным 1,4-литровым движком FIAT Abarth, развивающим 160 л.с., и 6-ступенчатой секвенталкой Sadev.

В Российскую серию кольцевых гонок заезды молодых «формулистов» не входят, однако среди российских пилотов в SMP F4 Championship разыгрывается свой зачет, награда в котором — кубок России. Собственно, наличие российских имен и обеспечивало дебютному заезду смоленского уикенда основную интригу: как наши парни будут смотреться на фоне европейцев? Александр Смоляр сумел квалифицироваться третьим, что обещало борьбу в голове пелетона — так оно и вышло. Правда, карты едва не спутал задержавшийся на старте обладатель поула Хавьер Ловерас, но столкновений на решетке, равно как и в первых виражах Смоленского кольца, удалось избежать.

РСКГ Молодые и азартные пилоты иногда склонны к неожиданным маневрам — и это украшает заезды.

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Жесткая контактная борьба не столь типична для «формул», как для туринговых гонок, ибо заканчивается, как правило, плачевно. Однако азарт и молодость (пилотам Формулы-4 по 15–17 лет) взяли верх над осторожностью. Без жестких столкновений, конфликтов и наказаний в субботней гонке в Смоленске все же не обошлось. Россиянин Никита Волегов из команды SMP Racing, долго державшийся третьим, получил удар в заднюю часть болида на финальном круге и финишировал лишь пятым. Однако его партнер по команде Александр Смоляр все-таки реализовал высокий квалификационный результат и оказался на третьей ступени подиума. Вторым на финише был Кристиан Лундгаард (MP Motorsport), а победил Йусо Пухакка из Lappalainen Racing.

В воскресенье в Формуле-4 было всё: фальстарты, дисквалификации, удары, сходы, пейс-кар. У наших ребят тем не менее появились недюжинные шансы побороться за победные очки: Волегов лидировал большую часть дистанции, но после ухода автомобиля безопасности его принялся прессинговать напарник Смоляр! Эта борьба закончилась неудачей для Саши: его небольшой неточностью воспользовался Хавьер Ловерас и финишировал вторым. Победа у Волегова, Смоляр — третий.

Кузовные сюрпризы

Сколь жаркой ни была борьба формул под нахмурившимся небом Смоленщины, основное противостояние развернулось в четырех кузовных классах СМП РСКГ. В зачете Супер-продакшн команда LADA Sport Rosneft на дебютировавших две недели назад в Грозном автомобилях Vesta 1.6T очень рассчитывала закрепить удачное начало сезона. Поул от пилотов на Вестах ускользнул — в субботней гонке первый ряд заняли Максим Чернев и Ефим Гантмахер, выступающие за команду «Открытие» на Subaru BRZ. Тем не менее Михаилу Митяеву при старте с третьей позиции удалось проскользнуть между субаристами. Пока в группе лидеров кипела борьба, позади случилась зрелищная — и, по счастью, не имевшая печальных последствий для пилота — авария. На Гранте Сергея Шалунова отказали тормоза, в результате чего машина на скорости 200 км/ч врубилась в отбойник.

РСКГ Михаил Митяев (№ 30) в Супер-продакшн успешно довел свою Весту до победы.

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В конце гонки лидирующий Митяев сбросил темп, пытаясь сберечь резину на своей Весте. И едва не отдал победу Черневу, однако сумел удержать лидерство. Третьим финишировал Гантмахер.

В воскресенье в лидирующей группе оказались все те же: Чернев и Митяев сошлись в битве за лидерство, и на сей раз верх одержал Чернев — судя по всему, интрига в классе Супер-продакшн набирает тот накал, который будет всех держать в напряжении до конца сезона. Третьим на финише оказался партнер Митяева — Владислав Незванкин.

Класс Туринг преподнес сюрпризы еще в пятницу, когда Клим Гаврилов на Seat Leon TCR коллектива Lukoil Racing побил рекорд трассы, державшийся с 2013 года: обновленный рекорд «Смоленского кольца» теперь составляет 1:33,258. А подлинная сенсация случилась в субботу — гонку выиграл дебютант класса Денис Григорьев, пилотировавший Leon команды Innocenti-A.M.G. Вторым стал прославленный ралли-кроссмен Ирек Миннахметов на Audi RS3 (ТАИФ Моторспорт), показавший лучший для себя результат в российском «кольце». Фаворит пятницы Гаврилов приехал на финиш третьим, однако по пути умудрился поучаствовать в столкновениях с обоими участниками Lada Sport Rosneft: Владимир Шешенин сошел на первом круге, Кирилл Ладыгин вылетел из лидирующей группы и пересек финишную линию лишь 11-м, и в результате последовавших наказаний третья ступень подиума досталась Николаю Карамышеву на Сеате коллектива Lukoil Racing.

РСКГ Туринг-Лайт относительно чисто прошел первый поворот, но без контактной борьбы и вылетов заезды, как правило, не обходятся.

Еще одно нововведение Туринга — появившийся на смоленском этапе Трофей СМП РСКГ, который вручается гонщикам чем-то отличившимся, но пока недостигшим высочайших достижений. На него не могут претендовать призеры чемпионата России, обладатели кубка России по «кольцу» или призеры международных серий. В этот раз трофейные кубки достались Денису Григорьеву, Иреку Минахметову и Павлу Яшину, финишировавшему в субботней гонке седьмым. В воскресенье же победу в плотной борьбе одержал Дмитрий Брагин на Audi RS3 из ТАИФ Моторспорт, а вслед за ним закончила гонку «слетанная пара» из Lukoil Racing на Seat Leon — Алексей Дудукало и Роман Голиков. Лады до финиша не добрались — на сей раз по причине проблем с рулевой рейкой.

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Туринг-Лайт тоже порадовал и контактной борьбой, и эффектными вылетами, и филигранными обгонами. Родион Шушаков заблокировал колеса при торможении на своем Солярисе и протаранил Фиесту Андрея Масленникова из команды Подмосковье Мотроспорт. В результате Масленников потерял шестую позицию в гонке. А вот многоопытный чемпион мира Алексей Басов, напротив, улучшил показатели: четвертое место на финише в Смоленске — явный прогресс по сравнению с двумя сходами на этапе в Грозном. Бронза досталась Ильдару Рахматулину на Renault Twingo (SUVAR Motorsport), серебро — легендарному Владимиру Череваню, пилотировавшему Volkswagen Polo (Подмосковье Моторспорт). А победу одержал Тимур Богуславский на Peugeot 208 (NEFIS Racing).

В воскресенье борьба в Туринг-Лайте закипела на всех уровнях — масла в огонь подлил выезд сейфти-кара, и обмен позициями в уплотнившемся пелетоне продолжался до самого финиша! В итоге команда SUVAR Motorsport на хэтчбеках Twingo вновь оказалась на подиуме, да к тому же оформила дубль — первым и вторым стали Ильдар Рахматуллин и Ильсур Ахметвалеев. Третья финишная позиция — у Игоря Самсонова на Polo (Академия Ралли).

РСКГ С приходом команды Lada Sport и еще нескольких гонщиков в Туринге теперь легко набирается неплохой кворум в шестнадцать машин.

Национальный — не самый мощный, но самый многочисленный и, пожалуй, наиболее драматичный класс серии РСКГ. В субботу пилоты устроили эпичную битву, которой позавидовал бы любой мировой чемпионат. Первым до финиша удалось добраться Андрею Петухову на Калине команды LADA Sport Rosneft, вторым финишировал Глеб Кузецов на Volkswagen Polo (Академия Ралли), третьим — Айдар Нуриев на Kia Rio (FEREKS).

Но в воскресной гонке острота борьбы довела до судейских наказаний — серебряный призер субботы Глеб Кузнецов, отчаянно бившийся на последнем круге за лидерство (и его захвативший!), получил штраф за нарушение процедуры рестарта после ухода сейфти-кара в дебюте гонки. Таким образом, преследовавший его Айдар Нуриев переместился на первое место, победитель конкурса «Народный пилот» Александр Дударев на Volkswagen Polo (Академия Ралли) стал вторым, а Андрей Петухов, победитель субботнего этапа, добавил себе в коллекцию бронзовый кубок.

РСКГ Кирилл Ладыгин традиционно побывал на подиуме, но лишь в качестве гостя. От пилотов турингового отделения заводской команды на Смоленском кольце удача отвернулась.

Выводы для болельщиков

Зрителям не приходилась скучать и между заездами — организаторы проводили автограф-сессии, сражения на компьютерных симуляторах, шоу-программы и розыгрыш очередного автомобиля Lada Kalina Drive Active. Напомним, что шанс уехать с гонок на новенькой Калине у болельщиков есть на каждом этапе в рамках текущего сезона.

РСКГ По этапам РСКГ можно изучать региональные особенности грид-гёрлз. В Смоленской области с красотой тоже полный порядок.

Вход на гонки, как обычно, бесплатный, чем на смоленском этапе воспользовались три с половиной тысячи зрителей, наблюдавших за борьбой 90 пилотов на протяжении субботы и воскресенья. Заезды транслировали по каналам «Матч! Наш спорт» и «АВТО24». Если кому-то не удалось поболеть в режиме реального времени, то добро пожаловать на большие обзорные передачи канала «Матч! Наш спорт» в конце рабочей недели — или на медиапортал smp.rskg.tv.

Ну а что до сравнения формульных и туринговых гонок… Еще раз сделать для себя выводы российские болельщики смогут 19–20 августа, когда на автодроме Moscow Raceway в рамках общего гоночного уикенда пройдут предпоследние этапы SMP Formula 4 и Российской серии кольцевых гонок. Впрочем, и до этой даты нас ждет немало интересного: ближайшее противостояние «кузовов» состоится 17–18 июня на трассе Нижегородское кольцо.

Фото: РСКГ