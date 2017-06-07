Дешевле 1 миллиона рублей: в продаже полноприводная Крета 1.6

До сих пор полноприводная Hyundai Creta была дороговата, поскольку предлагалась только с двухлитровым мотором, только с автоматической коробкой и только в комплектации Comfort — за 1 179 900 рублей. На такую версию клевал лишь каждый третий покупатель. А теперь корейцы выкатили полноприводную Крету с мотором 1.6. В Hyundai ожидают, что с ней доля продаж машин с AWD вырастет с 30 до 50%.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Hyundai Creta 1.6
Hyundai Creta 1.6

Hyundai Creta 1.6 передний привод

Hyundai Creta 1.6 полный привод

Hyundai Creta 1.6 полный привод

Длина/ширина/высота/база 4270/1780/1630/2590 мм

Объем багажника (VDA) 402 л

Снаряженная/полная масса

1345/1795 кг

1420/1850 кг

1440/1890 кг

Двигатель

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 90,2 кВт/123 л.с. при 6300 об/мин; 150,7 Н·м при 4850 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт/121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт/121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

12,3 с

12,9 с

13,1 с

Максимальная скорость

169 км/ч

167 км/ч

167 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-92/55 л

Расход топлива: смешанный цикл

7,0 л/100 км

7,4 л/100 км

7,6 л/100 км

Трансмиссия

М6

М6

А6

В варианте с механической коробкой машину оценили в 969 900 рублей (комплектация Аctive). Миллион честно заработанных «золотых» — психологический рубеж, который удалось удержать. Самый доступный полноприводный Kaptur дороже (1 059 000 рублей), а Duster (от 835 000 рублей) нацелен на иного покупателя.

На панели приборов загорается Lock, когда водитель блокирует муфту.
На панели приборов загорается Lock, когда водитель блокирует муфту.

На машинах в богатых исполнениях есть обогрев руля и трехуровневый обогрев передних сидений. Система стабилизации с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы входит в базовое оснащение.
На машинах в богатых исполнениях есть обогрев руля и трехуровневый обогрев передних сидений. Система стабилизации с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы входит в базовое оснащение.


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Мне удалось опробовать в деле Крету 1.6 с 6-ступенчатым автоматом — за 1 139 900 целковых. За что доплачиваем? Исполнение Comfort Plus — это климат-контроль, боковые подушки и шторки безопасности, регулировка руля по вылету, парктроник, рейлинги на крыше, 16‑дюймовые легкосплавные колеса, противотуманки, светодиодные ходовые огни и «линзованные» фары с функцией подсветки поворотов.

Придушили!

Полноприводная трансмиссия потребовала перекалибровки мотора: он развивает 121 силу против 123 «лошадей» у машин с приводом на передние колеса. Момент тоже подрезали: 148 Н·м вместо 151 Н·м. А снаряженная масса по сравнению с переднеприводной 123‑сильной Кретой подросла — на 66 кг (машина с механикой) и на 70 кг (с автоматом).

Емкость аккумулятора у машин с мотором 1.6 составляет 60 А·ч. Двухлитровые Креты снаряжены батареей большей емкости — 68 А·ч.
Емкость аккумулятора у машин с мотором 1.6 составляет 60 А·ч. Двухлитровые Креты снаряжены батареей большей емкости — 68 А·ч.

Что поменялось помимо данных в скучных таблицах? По ощущениям — практически ничего. Разгоняется полноприводная 121-сильная Creta с автоматом так же, как и переднеприводная, - неторопливо. Шестиступенчатая коробка настроена на экономию топлива, потому стремится быстрее перейти на высшие передачи, а вниз переключается чуть ли не с секундной задержкой. Хочешь быстрее — задействуй ручной режим коробки и крути мотор, который на высоких оборотах воет почем зря.

Creta 1.6 не любит быстрых обгонов, потому каждый маневр нужно просчитывать заранее.
Creta 1.6 не любит быстрых обгонов, потому каждый маневр нужно просчитывать заранее.

Рычаги влияния

Задняя подвеска у полноприводной Креты 1.6 — многорычажная, как и у Креты 2.0 (на переднеприводных использована упругая балка). Амортизаторы подобраны с иными калибровками, но разницы в сравнении с двухлитровым автомобилем я не чувствую. Шагрень и мелкие выщербины машина просто не замечает. Ямы крупнее чувствуются, но подвеска и их воспринимает достойно — пугающей раскачки и пробоев нет.

Выхлопная система у переднеприводной Креты (на фото) проложена в туннеле. У версии 4×4 в нем идет карданный вал, а выпуск висит сбоку и уязвим на серьезном бездорожье. Мощную стальную защиту ставят дилеры.
Выхлопная система у переднеприводной Креты (на фото) проложена в туннеле. У версии 4×4 в нем идет карданный вал, а выпуск висит сбоку и уязвим на серьезном бездорожье. Мощную стальную защиту ставят дилеры.

Хорошо бы защитить редуктор стальным листом.
Хорошо бы защитить редуктор стальным листом.

Тормозные шланги можно повредить, если под колесами окажется жесткая ветка.
Тормозные шланги можно повредить, если под колесами окажется жесткая ветка.

Благодаря короткой рулевой рейке (два с половиной оборота баранки от упора до упора) Creta охотно, по-легковому следует за рулем. Машина была обута в шины Kumho Solus SA01 размерностью 205/65 R16, которые пришлись в самую пору: нешумные, крепкая боковина устойчива к ударам и порезам (на проселок съезжал смело).

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На грунтовке перед крутым подъемом заблокировал межколесную муфту и отключил систему стабилизации, но с первого раза не одолел препятствие — не хватило хода, забуксовал. Чуть интенсивнее разгон, и вот я наверху.

На спуске ждала развороченная колея, лезть в которую не очень-то хотелось: переживал за крашеные бамперы. Но деваться некуда. Тяги мотора не хватает, шины проскальзывают. Переживал я и за муфту, ведь, чтобы выбраться из колеи, пришлось раскачивать машину вперед-назад. Принципиально трансмиссия у Креты та же, что и у старших братьев — Туссана и Santa Fe, а в тесте полноразмерных кроссоверов, который мы провели прошедшей зимой (ЗР, № 3, 2016), муфта Туссана перегрелась быстро. На сей раз обошлось.

Что в итоге?

Полноприводная Creta 1.6 имеет право на существование. Машина с хорошей плавностью хода, тихая на крейсерской скорости. Мотор слабоват? Так этот недостаток сполна компенсирует цена.

По асфальту кроссовер буквально плывет, на крейсерской скорости очень тихо Разгон вызывает зевоту — тяги у мотора маловато

Конкуренты: полный привод и автомат

Модель

Комплектация

Силовой агрегат

Цена, руб.

Hyundai Creta

Comfort Plus

1,6 л (121 л.с.), А6 

2,0 л (149,6 л.с.), А6

1 139 900

1 199 900

Renault Duster

Expression

2,0 л (143 л.с.), А4

939 990

Renault Kaptur

Drive

2,0 л (143 л.с.), А4

1 109 990

Nissan Qashqai

SE

2,0 л (144 л.с.), CVT

1 413 000

Дешевле 1 миллиона рублей: в продаже полноприводная Крета 1.6

Фото: Hyundai

Дешевле 1 миллиона рублей: в продаже полноприводная Крета 1.6
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Отзывы о Hyundai Creta (1)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Наконец то, малый литраж получил полный привод. Это же наша Нива, только по корейски

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Комментарии (11)

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У хуундая нет машины туссан! Да еще с придыханием... Тусссссссан!)))) Журналисты вы или нет, мать вашу?) Не ведитесь на сабакоголовых маркетолухов! На дверки машины написано туксан, значит и читайте туксан! Совсем наглость потеряли, пожиратели псины! Русского человека, как обезьяну, выдрессировать хотят!)) Не будьте Олухами, господа журналисты!)) Вон в Фольсе, не просят свои Пассаты, называть Паццат! За это им уважение!

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-3

Для города не вижу смысла брать эту машину с полным приводом. Во первых он, судя по форумам, проблемный , во вторых отключается выше 40 км/ч, так ещё и выхлопная система висит в отличие от монопривода. Это всего лишь поднятый солярис и ничего больше.

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+2
Владимир

А Нива — всего лишь поднятая 2106. Нет смысла брать:)

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-1
Каплан Илья

Не совсем так. У нивы раздатка и проходимость внедорожника, а тут нет ни того ни другого

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+1
Владимир

Но есть АКПП и никто никогда не всерьез не сравнивал Крету с Нивой, кроме упоротых ВАзофилов.

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-1
Владимир

Зайдя на любой форум любого автомобиля,можно сделать вывод,что любой автомобиль проблемный — о чём же там ещё писать,как не о проблемах и доработках?:)

Муфта отключается после 40 км./ч. у ВСЕХ кроссоверов с данным типом привода и у ВСЕХ её можно перегреть — конструкция такая.

Выхлоп висит? Помнится,на Хантере с дизелем ЗМЗ тоже выхлоп висел ссылка у нового Патриота бак висит,рулевые тяги с раздаткой не защищены,а ещё ранее баки являлись нижней точкой кузова и им приходилось лепить дополнительную защиту:)
Притом,что это рамные внедорожники:)))

А уж бюджетной кредитопомойке в виде кроссовера это тем более простительно,так что все претензии мимо:)

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-2
Виталий

У дастера отключается на 60. Перегреваются муфты тоже по разному, например фордовскую муфту с куги перегреть в разы сложнее чем корейскую.

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+1
Владимир

Это не шибко меняет дело — всё равно данная конструкция склонна к перегреву и на ней не поураганишь.

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-1
Виталий

Ща, как и динамикой движков 1,6, начнут меряться, у кого на какой скорости муфта отключается... они бы еще мерялись тем, какой городской кроссовер из овна тащить удобнее. Микроскоп и гвозди в классическом виде.

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0

Чот как-то многовато Креты в ленте новостей, статей и тестов даже для меня.
Нет, машина, конечно, неплохая, но зачем о ней по три раза в месяц рассказывать одно и то же?
И если уж в заголовке впомянут Каптюр, то где он совбственно в тексте статьи?

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-1
Каплан Илья

для носителя фамилии каплан ты как то туповат), кто может позволить отдать более ляма за машину . вряд ли будут брать полноприводный солярис, а у кого меньше ляма, тот возьмет того же дастера трех летнего вполовину дешевле. Вывод какой? ЗаРублем просто дает платную рекламу крете. Ибо ничего в ней интересного нет. Покупают ее  тот спрыгнувшие со шниво-вазиков нищеброды, накопившие таки за десять лет на жип(шопу [у нас не ругаются] сосед помер от зависти наконец то))

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+1