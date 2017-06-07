Крета 1.6 с полным приводом и автоматом: Каптюр, сдавайся!

До сих пор полноприводная Hyundai Creta была дороговата, поскольку предлагалась только с двухлитровым мотором, только с автоматической коробкой и только в комплектации Comfort — за 1 179 900 рублей. На такую версию клевал лишь каждый третий покупатель. А теперь корейцы выкатили полноприводную Крету с мотором 1.6. В Hyundai ожидают, что с ней доля продаж машин с AWD вырастет с 30 до 50%.

Hyundai Creta 1.6

Hyundai Creta 1.6 передний привод Hyundai Creta 1.6 полный привод Hyundai Creta 1.6 полный привод Длина/ширина/высота/база 4270/1780/1630/2590 мм Объем багажника (VDA) 402 л Снаряженная/полная масса 1345/1795 кг 1420/1850 кг 1440/1890 кг Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 90,2 кВт/123 л.с. при 6300 об/мин; 150,7 Н·м при 4850 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт/121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт/121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,3 с 12,9 с 13,1 с Максимальная скорость 169 км/ч 167 км/ч 167 км/ч Топливо/запас топлива АИ-92/55 л Расход топлива: смешанный цикл 7,0 л/100 км 7,4 л/100 км 7,6 л/100 км Трансмиссия М6 М6 А6

В варианте с механической коробкой машину оценили в 969 900 рублей (комплектация Аctive). Миллион честно заработанных «золотых» — психологический рубеж, который удалось удержать. Самый доступный полноприводный Kaptur дороже (1 059 000 рублей), а Duster (от 835 000 рублей) нацелен на иного покупателя.

На панели приборов загорается Lock, когда водитель блокирует муфту. На машинах в богатых исполнениях есть обогрев руля и трехуровневый обогрев передних сидений. Система стабилизации с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы входит в базовое оснащение.





Мне удалось опробовать в деле Крету 1.6 с 6-ступенчатым автоматом — за 1 139 900 целковых. За что доплачиваем? Исполнение Comfort Plus — это климат-контроль, боковые подушки и шторки безопасности, регулировка руля по вылету, парктроник, рейлинги на крыше, 16‑дюймовые легкосплавные колеса, противотуманки, светодиодные ходовые огни и «линзованные» фары с функцией подсветки поворотов.

Придушили!

Полноприводная трансмиссия потребовала перекалибровки мотора: он развивает 121 силу против 123 «лошадей» у машин с приводом на передние колеса. Момент тоже подрезали: 148 Н·м вместо 151 Н·м. А снаряженная масса по сравнению с переднеприводной 123‑сильной Кретой подросла — на 66 кг (машина с механикой) и на 70 кг (с автоматом).

Емкость аккумулятора у машин с мотором 1.6 составляет 60 А·ч. Двухлитровые Креты снаряжены батареей большей емкости — 68 А·ч.

Что поменялось помимо данных в скучных таблицах? По ощущениям — практически ничего. Разгоняется полноприводная 121-сильная Creta с автоматом так же, как и переднеприводная, - неторопливо. Шестиступенчатая коробка настроена на экономию топлива, потому стремится быстрее перейти на высшие передачи, а вниз переключается чуть ли не с секундной задержкой. Хочешь быстрее — задействуй ручной режим коробки и крути мотор, который на высоких оборотах воет почем зря.

Creta 1.6 не любит быстрых обгонов, потому каждый маневр нужно просчитывать заранее.

Рычаги влияния

Задняя подвеска у полноприводной Креты 1.6 — многорычажная, как и у Креты 2.0 (на переднеприводных использована упругая балка). Амортизаторы подобраны с иными калибровками, но разницы в сравнении с двухлитровым автомобилем я не чувствую. Шагрень и мелкие выщербины машина просто не замечает. Ямы крупнее чувствуются, но подвеска и их воспринимает достойно — пугающей раскачки и пробоев нет.

Выхлопная система у переднеприводной Креты (на фото) проложена в туннеле. У версии 4×4 в нем идет карданный вал, а выпуск висит сбоку и уязвим на серьезном бездорожье. Мощную стальную защиту ставят дилеры. Хорошо бы защитить редуктор стальным листом.

Тормозные шланги можно повредить, если под колесами окажется жесткая ветка.

Благодаря короткой рулевой рейке (два с половиной оборота баранки от упора до упора) Creta охотно, по-легковому следует за рулем. Машина была обута в шины Kumho Solus SA01 размерностью 205/65 R16, которые пришлись в самую пору: нешумные, крепкая боковина устойчива к ударам и порезам (на проселок съезжал смело).

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На грунтовке перед крутым подъемом заблокировал межколесную муфту и отключил систему стабилизации, но с первого раза не одолел препятствие — не хватило хода, забуксовал. Чуть интенсивнее разгон, и вот я наверху.

На спуске ждала развороченная колея, лезть в которую не очень-то хотелось: переживал за крашеные бамперы. Но деваться некуда. Тяги мотора не хватает, шины проскальзывают. Переживал я и за муфту, ведь, чтобы выбраться из колеи, пришлось раскачивать машину вперед-назад. Принципиально трансмиссия у Креты та же, что и у старших братьев — Туссана и Santa Fe, а в тесте полноразмерных кроссоверов, который мы провели прошедшей зимой (ЗР, № 3, 2016), муфта Туссана перегрелась быстро. На сей раз обошлось.

Что в итоге?

Полноприводная Creta 1.6 имеет право на существование. Машина с хорошей плавностью хода, тихая на крейсерской скорости. Мотор слабоват? Так этот недостаток сполна компенсирует цена.

По асфальту кроссовер буквально плывет, на крейсерской скорости очень тихо Разгон вызывает зевоту — тяги у мотора маловато

Конкуренты: полный привод и автомат

Модель Комплектация Силовой агрегат Цена, руб. Hyundai Creta Comfort Plus 1,6 л (121 л.с.), А6 2,0 л (149,6 л.с.), А6 1 139 900 1 199 900 Renault Duster Expression 2,0 л (143 л.с.), А4 939 990 Renault Kaptur Drive 2,0 л (143 л.с.), А4 1 109 990 Nissan Qashqai SE 2,0 л (144 л.с.), CVT 1 413 000

Фото: Hyundai