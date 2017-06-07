Крета 1.6 с полным приводом и автоматом: Каптюр, сдавайся!

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Hyundai Creta 1.6 передний привод
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Hyundai Creta 1.6 полный привод
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Hyundai Creta 1.6 полный привод
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Длина/ширина/высота/база 4270/1780/1630/2590 мм
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Объем багажника (VDA) 402 л
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Снаряженная/полная масса
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1345/1795 кг
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1420/1850 кг
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1440/1890 кг
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Двигатель
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бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 90,2 кВт/123 л.с. при 6300 об/мин; 150,7 Н·м при 4850 об/мин
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бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт/121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин
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бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 88,7 кВт/121 л.с. при 6200 об/мин; 148,3 Н·м при 4850 об/мин
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Время разгона 0–100 км/ч
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12,3 с
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12,9 с
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13,1 с
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Максимальная скорость
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169 км/ч
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167 км/ч
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167 км/ч
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Топливо/запас топлива АИ-92/55 л
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Расход топлива: смешанный цикл
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7,0 л/100 км
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7,4 л/100 км
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7,6 л/100 км
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Трансмиссия
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М6
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М6
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А6
В варианте с механической коробкой машину оценили в 969 900 рублей (комплектация Аctive). Миллион честно заработанных «золотых» — психологический рубеж, который удалось удержать. Самый доступный полноприводный Kaptur дороже (1 059 000 рублей), а Duster (от 835 000 рублей) нацелен на иного покупателя.
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На панели приборов загорается Lock, когда водитель блокирует муфту.
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На машинах в богатых исполнениях есть обогрев руля и трехуровневый обогрев передних сидений. Система стабилизации с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы входит в базовое оснащение.
Мне удалось опробовать в деле Крету 1.6 с 6-ступенчатым автоматом — за 1 139 900 целковых. За что доплачиваем? Исполнение Comfort Plus — это климат-контроль, боковые подушки и шторки безопасности, регулировка руля по вылету, парктроник, рейлинги на крыше, 16‑дюймовые легкосплавные колеса, противотуманки, светодиодные ходовые огни и «линзованные» фары с функцией подсветки поворотов.
Придушили!
Полноприводная трансмиссия потребовала перекалибровки мотора: он развивает 121 силу против 123 «лошадей» у машин с приводом на передние колеса. Момент тоже подрезали: 148 Н·м вместо 151 Н·м. А снаряженная масса по сравнению с переднеприводной 123‑сильной Кретой подросла — на 66 кг (машина с механикой) и на 70 кг (с автоматом).
Что поменялось помимо данных в скучных таблицах? По ощущениям — практически ничего. Разгоняется полноприводная 121-сильная Creta с автоматом так же, как и переднеприводная, - неторопливо. Шестиступенчатая коробка настроена на экономию топлива, потому стремится быстрее перейти на высшие передачи, а вниз переключается чуть ли не с секундной задержкой. Хочешь быстрее — задействуй ручной режим коробки и крути мотор, который на высоких оборотах воет почем зря.
Рычаги влияния
Задняя подвеска у полноприводной Креты 1.6 — многорычажная, как и у Креты 2.0 (на переднеприводных использована упругая балка). Амортизаторы подобраны с иными калибровками, но разницы в сравнении с двухлитровым автомобилем я не чувствую. Шагрень и мелкие выщербины машина просто не замечает. Ямы крупнее чувствуются, но подвеска и их воспринимает достойно — пугающей раскачки и пробоев нет.
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Выхлопная система у переднеприводной Креты (на фото) проложена в туннеле. У версии 4×4 в нем идет карданный вал, а выпуск висит сбоку и уязвим на серьезном бездорожье. Мощную стальную защиту ставят дилеры.
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Хорошо бы защитить редуктор стальным листом.
Благодаря короткой рулевой рейке (два с половиной оборота баранки от упора до упора) Creta охотно, по-легковому следует за рулем. Машина была обута в шины Kumho Solus SA01 размерностью 205/65 R16, которые пришлись в самую пору: нешумные, крепкая боковина устойчива к ударам и порезам (на проселок съезжал смело).
На грунтовке перед крутым подъемом заблокировал межколесную муфту и отключил систему стабилизации, но с первого раза не одолел препятствие — не хватило хода, забуксовал. Чуть интенсивнее разгон, и вот я наверху.
На спуске ждала развороченная колея, лезть в которую не очень-то хотелось: переживал за крашеные бамперы. Но деваться некуда. Тяги мотора не хватает, шины проскальзывают. Переживал я и за муфту, ведь, чтобы выбраться из колеи, пришлось раскачивать машину вперед-назад. Принципиально трансмиссия у Креты та же, что и у старших братьев — Туссана и Santa Fe, а в тесте полноразмерных кроссоверов, который мы провели прошедшей зимой (ЗР, № 3, 2016), муфта Туссана перегрелась быстро. На сей раз обошлось.
Что в итоге?
Полноприводная Creta 1.6 имеет право на существование. Машина с хорошей плавностью хода, тихая на крейсерской скорости. Мотор слабоват? Так этот недостаток сполна компенсирует цена.
|По асфальту кроссовер буквально плывет, на крейсерской скорости очень тихо
|Разгон вызывает зевоту — тяги у мотора маловато
Конкуренты: полный привод и автомат
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Модель
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Комплектация
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Силовой агрегат
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Цена, руб.
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Hyundai Creta
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Comfort Plus
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1,6 л (121 л.с.), А6
2,0 л (149,6 л.с.), А6
|
1 139 900
1 199 900
|
Renault Duster
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Expression
|
2,0 л (143 л.с.), А4
|
939 990
|
Renault Kaptur
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Drive
|
2,0 л (143 л.с.), А4
|
1 109 990
|
Nissan Qashqai
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SE
|
2,0 л (144 л.с.), CVT
|
1 413 000
Фото: Hyundai