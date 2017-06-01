Контраварийное вождение: 10 полезных уроков

Чувствуете, что способны за рулем на большее, но негде реализовать свой драйверский потенциал? Не на дорогах же общего пользования этим заниматься... Правильно, куда безопаснее для вас и окружающих тренироваться на закрытой площадке. А еще полезнее, если свои навыки вы будете отрабатывать под присмотром профессионального инструктора.

курсы контраварийного вождения Курсы контраварийного вождения включают и начальную спортивную подготовку. За дополнительную плату ученик сможет гораздо глубже познать поведение и возможности автомобиля.

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Полноценная контраварийная подготовка — удовольствие не из дешевых. Однако все полученные навыки и уроки не только обязательно придут вам на помощь в экстренных ситуациях, но и помогут получать большее удовольствие и комфорт при езде.

Грамотный инструктор по контраварийного подготовке — универсальный педагог. Кроме непосредственной тренировки навыков управления автомобилем он заставит вспомнить законы физики, элементы физиологии человека и проведет психотерапию. Да, ученику придется напрягать извилины, переступать через самые естественные и укоренившиеся психологические барьеры, но вся эта работа позволит ему совершенно по-другому воспринимать банальное перемещение на машине из пункта А в пункт Б.

Фэн шуй

Физиология человека очень важна в деле управления машиной. Первым делом инструктор заставит ученика правильно усесться в водительском кресле. Практически вертикальное положение туловища и малое расстояние до руля — такова гоночная посадка. Однако на поверку в этом нет ничего спартанского.

№1. Вестибулярный аппарат человека работает идеально именно при вертикальном положении туловища. Благодаря этому водитель может своевременно ощутить начало потери стабильного движения автомобиля (зародыши сноса из заноса). Обратная сторона медали — к примеру, у меня проблемы со спиной и она болела около недели, привыкая к своему новому положению. Зато после тренинга спина заметно реже устает и беспокоит. Даже поездка на автомобиле с откровенно неудобными сиденьями уже не доставляет столько дискомфорта, как прежде.

Правильная посадка за рулем Правильная посадка за рулем, скорее всего, вызовет ощутимый дискомфорт у новичка, но спустя недельку к этому можно привыкнуть и получать дивиденды.

№2. Близкое положение к рулю — залог максимальной быстроты его вращения. Это крайне важно при экстренных маневрах, существуют даже нормативы для водителей-профессионалов специальных служб: за определенное время нужно успеть повернуть баранку от упора до упора определенное число раз. Даже с правильной посадкой придется потренироваться ради хорошего результата, а если сесть неправильно, в норматив точно не уложиться.

Правильная посадка за рулем Правильная посадка водителя подразумевает следующее: если вытянуть руки вперед и положить их на руль сверху, кисти рук должны свободно свисать за его ободом. Так водитель сможет максимально быстро вращать баранку.

№3. Только при правильном положении рук на руле можно точно прокладывать траектории движения, будь то поворот или экстренный объезд препятствия. При этом водитель хорошо чувствует сцепление передних колес с дорожным покрытием. Такую обратную связь важно не терять, когда приходится поворачивать руль на большие углы. В этом случае, перехватывая руль, важно сохранить правильное положение рук.

С неправильной посадкой за рулем чувство автомобиля притупляется, а действия водителя станут недостаточно точны. Это хорошо видно, к примеру, при скоростном проезде змейки на площадке. Но, как только инструктор донесет до ученика суть проблемы и посадит его правильно, результат сразу же улучшится.

Посадка за рулем Правильное положение рук на руле — 9 и 3 часа или 10 и 2 в зависимости от конфигурации его спиц.

№4. Дополнительно улучшить качество маневров водителя поможет использование площадки под левую ногу. В свое время для меня это стало откровением. При резких маневрах, особенно с сиденьями без ярко выраженной боковой поддержки и с обычными трехточечными ремнями, водитель незаметно для себя начинает держаться за руль. Соответственно, качество работы с рулем сильно падает. Однако стоит упереться левой ногой в площадку, и ту же змейку можно проезжать на гораздо большей скорости.

Левая нога водителя Площадка для левой ноги водителя — это не просто удобная подставка, а еще и скрытый инструмент, чтобы острее работать рулем.

Синдром

Психология человека очень коварна. Несколько, казалось бы, естественных и логичных инстинктов самосохранения частенько приводят к плачевным результатам. К примеру, важно даже то, куда именно устремлен взгляд водителя.

№5. Какими бы навыками ни обладал водитель, он всегда приедет туда, куда смотрит. Ни в коем случае нельзя фокусироваться на препятствии при его объезде. Загадочным образом этот психологический нюанс заставляет совершать любые действия, кроме правильных. Именно поэтому даже на просторной снежной площадке всегда можно приехать в единственный столб, целенаправленно тренируясь или просто получая удовольствие от езды боком!

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№6. Наверное, самый опасный психологический рефлекс — экстренно тормозить до последнего. Максимально погасить скорость, безусловно, важно. Однако также необходимо уметь отпускать тормоз, чтобы торможение не помешало правильно осуществить маневр. Этот нюанс не потерял своей актуальности даже с приходом систем курсовой устойчивости и простейшей антиблокировочной системы тормозов ABS.

При резком торможении на автомобиле, который обделен даже простейшим электронным помощником ABS, велик риск блокировки передних колес. В этом случае бесполезно крутить руль — машина продолжит движение по прямой. ABS и система курсовой устойчивости сохраняют возможность управления автомобилем в различных условиях, но не отменяют законов физики. На передние колеса постоянно действуют продольные силы (ускорение и замедление) и поперечные (поворот). Их взаимодействие характеризует окружность Камма. К примеру, заблокированное при торможении колесо (излишняя продольная сила) уже неспособно передавать никакого поворотного усилия (поперечная сила). Поэтому даже при вмешательстве ABS нажатая в пол педаль тормоза сильно увеличивает радиус поворота. И напротив, никакие помощники не заставят автомобиль вписаться в поворот, когда скорость движения машины слишком высока.

Окружность Камма Окружность Камма — зависимость поперечной и продольной сил, передаваемых шиной. До тех пор, пока их результирующая составляющая остается в пределах окружности, стабильность движения автомобиля гарантирована. Выход за ее пределы — потеря сцепления шины с дорогой.

Сложные для восприятия законы физики до ученика лучше всего доносит упражнение «переставка». Оно повторяет известный «лосиный тест», но предусматривает интенсивное торможение перед объездом препятствия. Инструктор расставляет конусы таким образом, что вписаться в искусственные рамки очень сложно. Действовать нужно точно. Если не отпустить педаль тормоза перед поворотом руля, даже при наличии электронных помощников автомобиль пойдет по более широкой дуге и снесет пару пластиковых ограничителей.