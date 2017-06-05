Жара! Как не расплавиться в салоне машины?

Что делать, если машина раскалилась на солнцепеке? Вспоминаем простейшие способы борьбы с лишним градусами

— Гиви! Давай откроем окно — жарко!

— Нэт! Пусть думают, что у нас кандыцыонэр!

Анекдот советских времен

бассейн в автомобиле

Когда-то, будучи в одной из жарких и при этом нищих стран, я обратил внимание на местные жигули, которых там было довольно много. Почти у всех была общая черта: рулевое колесо, а также торпедо, были обтянуты каким-то мехом — эдакий тюнинг на местный манер. Смотрелось, честно говоря, весьма убого.

мех на руле Некрасиво? Да, не очень. Зато хвататься можно в любую жару.

Впрочем, вскоре до меня дошло, что от африканского «тюнинга» есть реальная польза. Ведь машина, постоявшая на солнцепеке, порой раскаляется так, что схватиться за баранку просто невозможно. Можно долго спорить о том, какой цвет автомобиля даст при этом пару градусов бонуса, но какая принципиальная разница, скажем, между 60 и 70 градусами?

Лучше зададим более насущный вопрос: как побыстрее проветрить такую машину?

Страшилка

Дело даже не только в раскаленной баранке. Опасно еще и то, что нагретый салонный пластик частенько норовит снабдить наши легкие какой-нибудь гадостью — от брома и бензола до свинца и хлора. И чем выше температура, тем нам с вами хуже. Про детей и говорить нечего.

Что делать?

Рекомендации применять «автозапуск» отбросим сразу — у меня, к примеру, такой опции нет и не будет… А те, у кого она есть, и без наших подсказок умеют дистанционно пускать мотор и, соответственно, кондиционер. Нажал кнопочку минут за десять «до того» — и милости просим в охлажденный салон.

Обладатели машин без автозапусков обычно предлагают перед поездкой открыть одно окно, а затем 5–6 раз открыть-закрыть противоположную дверь. На улице воздух не такой раскаленный, а потому такая «продувка» может быть полезной.

Салон автомобиля Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то гонял дверью воздух. Но народ советует…

Вот в таком одеянии на раскаленное кожаное сиденье лучше не садиться…

Впрочем, в движении автомобиль остынет гораздо быстрее. Поэтому придется заняться раскаленным рулём и, иногда, сиденьем. Перегревшуюся баранку проще всего протереть чистой мокрой тряпкой — испаряющаяся вода очень быстро сделает свое дело. А вот всякими салфетками для рук лучше не пользоваться: если рулевое колесо вдруг станет липким, то эффект будет сродни больному зубу: язык постоянно будет его ощупывать. По себе знаю: липкий руль доводит до бешенства.

То же относится и к раскаленному сиденью, хотя и в меньшей степени. Но если вы собираетесь ехать с пляжа — в плавках или купальнике, то в этих случаях обычно сразу вспоминают про тряпочные чехлы…

Тронувшись с места, надо постараться побыстрее прогнать горячий воздух наружу. Тут, понятное дело, помогут боковые окна — откройте их хотя бы на несколько минут. Любопытно, что многие советуют открывать не все окна, а по диагонали — дескать, при таком раскладе проветривание ускорится. Ну, не знаю, насколько это верно — впрочем, нужно верить в народную мудрость. Хотя, если электропривод имеется только на передних дверях, то про диагонали можно забыть: никто в здравом уме не полезет назад крутить ручки стеклоподъемников. Кстати, в хэтчбеках проветриванию очень даже способствует открытая задняя дверь. Как известно, они и вымораживаются быстрее.

Если в машине нет кондиционера — а такое, поверьте, встречается, — то вы уже сделали все, что могли. Правда, в Сети попался забавный совет положить на пол кусок сухого льда, но это, конечно же, очень странный совет. Во-первых, это вредно. А, во-вторых — в каком супермаркете это продается?

Если же машина оборудована кондеем, то уже через несколько минут вы почувствуете облегчение. Но, в любом случае, в первые минуты движения окна надо открыть — пусть пекло быстрее улетучивается наружу. Главное — не забыть закрыть их обратно, иначе от кондиционера особого толка не будет.

Еще страшилки

Иногда включение кондиционера в нагретой машине приводит к растрескиванию ветрового стекла вследствие резкого перепада температур. Такое бывает не часто, но все же случается. Поэтому не направляйте ледяной поток сразу на стекло — пусть оно сперва слегка остынет.

Не заставляйте свой кондиционер обеспечивать вам запредельно низкую температуру. Вместо теплового удара при этом можно заработать что-то ангиноподобное. В жару это случается сплошь и рядом.

Советы — банальные и не очень

Советы из серии «Чтобы этого не случилось» всегда звучат немножко банально. Дескать, ставьте машину в тень или на подземную парковку, используйте солнцезащитные шторки, применяйте отражающие экраны. Все эти советы, в общем-то, правильные, но немножко избитые. И не всегда реализуемые — ну где мне взять на пляже подземную парковку?

прицеп Вода в машине должна быть всегда! Пусть и не в таком количестве.

Ноги При перегреве не стесняйтесь разуваться, если конечно, вы не за рулем, а пассажир.

А вот что совсем просто сделать, так это завести привычку возить с собой канистру с чистой водой. Пятилитровка много места не съест. И неважно, что в горячей машине она нагреется — для протирки руля, сидений и даже, извините, собственной физиономии она вполне подойдет. Кстати, последнее обстоятельство очень важно: в жару крайне желательно время от времени устраивать себе мини-водные процедуры: протирать лицо, шею, руки — а лучше и ноги!

Еще в жару надо больше пить. И не ту дрянь, о которой сразу все подумали, а самую обыкновенную воду. Где взять? Ну, мне кажется, что это решаемый вопрос.

И еще — насчет нагретого салона. Чистая машина любого цвета нагревается меньше, чем грязная. Надеюсь, с этим никто не будет спорить.

Счастливого пути и крепкого здоровья!

Фото: из архива автора