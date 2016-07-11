Pajero Sport с дизелем: как попасть в рынок

До сих пор у нового Mitsubishi Pajero Sport была лишь безальтернативная и дорогущая версия с бензиновой 3,0-литровой шестеркой, отчего продажи внедорожника шли ни шатко, ни валко. Что сулит в будущем появление под капотом проходимца турбодизеля. Приценимся!

Mitsubishi Pajero Sport Diesel

Mitsubishi Pajero Sport 3.0, А8 Mitsubishi Pajero Sport 2.4, А8 Длина / ширина / высота / база 4785 / 1815 / 1800 / 2800 мм Объем багажника 430 л Снаряженная масса 2030 кг 2095 кг Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2998 см³; 154 кВт/209 л.с. при 6000 об/мин; 279 Н·м при 4000 об/мин дизельный, P4, 16 клапанов, 2442 см³; 133 кВт/181 л.с. при 3500 об/мин; 430 Н·м при 2500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,7 с 12,3 с Максимальная скорость 182 км/ч 180 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/70 л ДТ/70 л Расход топлива: смешанный цикл 10,9 л/100 км 8,0 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8

Вдвойне интересно, когда в знакомых местах и в хорошо известных машинах находишь что-то новое. Мне-то казалось, что дороги, петляющие по колхидским лесам в окрестностях Сочи, я знаю досконально. Да и с внедорожником Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения знакóм: его продают у нас с прошлого года. Дело идет вяло — пока удалось реализовать лишь 753 машины. Причина слабого спроса — безальтернативность бензинового мотора: как с прожорливым трехлитровым атмосферником мощностью всего 209 «лошадей» переиграть Land Cruiser Prado?

Но вот, наконец, «паджерик» обзавелся турбодизелем. Дело в шляпе?

Ажиотаж

Дизельный Pajero Sport ждали давно — за полторы недели до официального старта продаж дилеры получили более двухсот заказов. А мне ничего ждать не надо: вот они, «паджерики», стоят рядком. Сгорая от нетерпения, прыгаю в… бензиновый автомобиль! Шильдиков или других опознавательных знаков на кузове нет, и перепутать бензиновую модификацию с дизельной — раз плюнуть. Разная у них лишь обувка: бензиновый Pajero Sport носит сугубо шоссейные шины Bridgestone Dueller H/T, а дизельный — такие же, но более «зубастые», с индексом A/T.

На машинах 2017 модельного года блок климат-контроля для задних пассажиров разместили на потолке. Кнопку центрального замка перенесли ближе к блоку стеклоподъемников, клавиши которых теперь подсвечены.

Что ж, освежу воспоминания о бензиновом Спорте. Топаю по педали газа, а в ответ стрелка тахометра лениво подбирается к 4000 об/мин. И это «спорт»? А ведь по вантовому мосту через ущелье, которое раньше машины проползали еле-еле, а местные жители нарекли «Пронеси, Господи», теперь можно гнать во весь опор.

По дороге на Красную Поляну включаю адаптивный круиз-контроль — это новая опция для машин 2017 года выпуска. Работает. Но вскоре сворачиваю с олимпийской трассы в лес — на дорогу, по которой раньше не ездил.

На раскисшей колейной грунтовке трип-компьютер рисует расход бензина 20 л/100 км, а шоссейные шины моментально «замыливаются». Какой толк от режима 4LLc (задействованы полный привод, межосевая блокировка и понижайка), если шины практически потеряли «зацеп»? Нет-нет, скорее в дизельную машину!

Нижняя часть бампера уязвима перед «пескоструйкой». Штатная защита моторного отсека гнется от сильных ударов. Опционный трехмиллиметровый лист держится молодцом.

Дорóгой предков

В горах правят бал крутящий момент да подходящие покрышки. Дорогу, по которой мы едем, строили более ста лет назад, и за это время она не изменилась. Всадник, встретившийся на пути, посоветовал развернуться: мол, дальше не проедете, дожди размыли грунт. А мне только это и нужно!

В подъем дизель тянет, как паровоз, но не нагружает уши тяжелым рыком: в салоне тише, чем в бензиновом Спорте. Педаль газа отзывчива и позволяет точно дозировать тягу, чтобы не срывать колёса в пробуксовку и не закапываться в раскисшую глину. И автомат хорошо подсобляет мотору: держит передачу и не стремится переключиться вверх. Наконец, дизель заметно экономичнее, на бездорожье требует всего 11 литров солярки на сотню.

Турбодизель с индексом 4N15 (181 л.с., 430 Н·м) известен не первый день — его ставят на пикап Mitsubishi L200. Он пережил уже две «зимовки» и зарекомендовал себя весьма неплохо.

Турбодизель принадлежит к типу «чистых» моторов 4N1 (Евро‑5), идущих на американский и европейский рынки. Нам он знакóм по пикапу L200. Алюминиевый блок цилиндров позволил облегчить агрегат. Расход топлива стал на 20% меньше, чем у старого 2,5‑литрового мотора 4D56 (178 л.с., 350 Н·м).

Мотор работает в паре либо с шестиступенчатой механикой (коробка R6M5A/V6M5A также знакома по L200), либо с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin (его ставили и на бензиновую версию Спорта). Автомату расширили диапазон передаточных чисел, добавили радиатор охлаждения и перешли на новое трансмиссионное масло Mitsubishi Motors Genuine ATF-MA1, призванное улучшить работу в сильные морозы.

Переправа через горную речку не стала проблемой. Глубина преодолеваемого брода у дизельного Спорта — 700 мм, точь-в‑точь как у бензинового. И даже влетев в воду ходом, «утопить» мотор сложно.

Наконец колеса вновь почувствовали асфальт. До сотни дизельный Pajero Sport разгоняется чуть более сонно, чем его неторопливый бензиновый собрат. Зато эластичность у дизеля заметно лучше, чем он меня, собственно, и покорил.

Mitsubishi Pajero Sport Diesel

Счетная палата

Базовый дизельный Pajero Sport стоит 2 399 000 рублей — аж на 400 990 рублей дешевле бензинового. Правда, первый предлагают с механикой и в комплектации Invite, а второй — лишь с автоматом и начиная с богатой версии Instyle. Если сравнивать машины в схожих комплектациях, дизельная на 50 000 рублей дороже, зато она экономичнее и выгоднее по части транспортного налога.

Основной соперник — Land Cruiser Prado с 2,8‑литровым дизелем (177 л.с.). Такая Toyota на «ручке» стоит от 2 807 000 рублей, а с автоматом обойдется минимум в 2 978 000 рублей. Есть еще далеко не новый Kia Mohave. С трехлитровым дизелем (250 л.с.) и автоматом он оценен в 2 419 900 рублей. Так что Pajero Sport, что называется, в рынке.

Mitsubishi Pajero Sport Diesel

Тяговитый дизельный мотор и рама — такое теперь встретишь нечасто Штатная защита слабовата для серьезного бездорожья

Комплектации и цены машин с дизелем Invite, M6 2 399 000 руб. Intense, A8 2 649 990 руб. Instyle, A8 2 849 990 руб. Ultimate, A8 3 049 990 руб.

Фото автора и фирмы Mitsubishi