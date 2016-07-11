Pajero Sport с дизелем: как попасть в рынок

До сих пор у нового Mitsubishi Pajero Sport была лишь безальтернативная и дорогущая версия с бензиновой 3,0-литровой шестеркой, отчего продажи внедорожника шли ни шатко, ни валко. Что сулит в будущем появление под капотом проходимца турбодизеля. Приценимся!

Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport

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Mitsubishi Pajero Sport Diesel
Mitsubishi Pajero Sport Diesel

Mitsubishi Pajero Sport 3.0, А8

Mitsubishi Pajero Sport 2.4, А8

Длина / ширина / высота / база 4785 / 1815 / 1800 / 2800 мм

Объем багажника 430 л

Снаряженная масса

2030 кг

2095 кг

Двигатель

бензиновый, V6, 24 клапана, 2998 см³; 154 кВт/209 л.с. при 6000 об/мин; 279 Н·м при 4000 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 2442 см³; 133 кВт/181 л.с. при 3500 об/мин; 430 Н·м при 2500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

11,7 с

12,3 с

Максимальная скорость

182 км/ч

180 км/ч

Топливо/запас топлива

АИ-95/70 л

ДТ/70 л

Расход топлива: смешанный цикл

10,9 л/100 км

8,0 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А8

Вдвойне интересно, когда в знакомых местах и в хорошо известных машинах находишь что-то новое. Мне-то казалось, что дороги, петляющие по колхидским лесам в окрестностях Сочи, я знаю досконально. Да и с внедорожником Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения знакóм: его продают у нас с прошлого года. Дело идет вяло — пока удалось реализовать лишь 753 машины. Причина слабого спроса — безальтернативность бензинового мотора: как с прожорливым трехлитровым атмосферником мощностью всего 209 «лошадей» переиграть Land Cruiser Prado?

Но вот, наконец, «паджерик» обзавелся турбодизелем. Дело в шляпе?

Ажиотаж

Дизельный Pajero Sport ждали давно — за полторы недели до официального старта продаж дилеры получили более двухсот заказов. А мне ничего ждать не надо: вот они, «паджерики», стоят рядком. Сгорая от нетерпения, прыгаю в… бензиновый автомобиль! Шильдиков или других опознавательных знаков на кузове нет, и перепутать бензиновую модификацию с дизельной — раз плюнуть. Разная у них лишь обувка: бензиновый Pajero Sport носит сугубо шоссейные шины Bridgestone Dueller H/T, а дизельный — такие же, но более «зубастые», с индексом A/T.

На машинах 2017 модельного года блок климат-контроля для задних пассажиров разместили на потолке.
На машинах 2017 модельного года блок климат-контроля для задних пассажиров разместили на потолке.

Кнопку центрального замка перенесли ближе к блоку стеклоподъемников, клавиши которых теперь подсвечены.
Кнопку центрального замка перенесли ближе к блоку стеклоподъемников, клавиши которых теперь подсвечены.

Что ж, освежу воспоминания о бензиновом Спорте. Топаю по педали газа, а в ответ стрелка тахометра лениво подбирается к 4000 об/мин. И это «спорт»? А ведь по вантовому мосту через ущелье, которое раньше машины проползали еле-еле, а местные жители нарекли «Пронеси, Господи», теперь можно гнать во весь опор.

По дороге на Красную Поляну включаю адаптивный круиз-контроль — это новая опция для машин 2017 года выпуска. Работает. Но вскоре сворачиваю с олимпийской трассы в лес — на дорогу, по которой раньше не ездил.

На раскисшей колейной грунтовке трип-компьютер рисует расход бензина 20 л/100 км, а шоссейные шины моментально «замыливаются». Какой толк от режима 4LLc (задействованы полный привод, межосевая блокировка и понижайка), если шины практически потеряли «зацеп»? Нет-нет, скорее в дизельную машину!

Нижняя часть бампера уязвима перед «пескоструйкой».
Нижняя часть бампера уязвима перед «пескоструйкой».

Штатная защита моторного отсека гнется от сильных ударов.
Штатная защита моторного отсека гнется от сильных ударов.

Опционный трехмиллиметровый лист держится молодцом.
Опционный трехмиллиметровый лист держится молодцом.

Дорóгой предков

В горах правят бал крутящий момент да подходящие покрышки. Дорогу, по которой мы едем, строили более ста лет назад, и за это время она не изменилась. Всадник, встретившийся на пути, посоветовал развернуться: мол, дальше не проедете, дожди размыли грунт. А мне только это и нужно!

В подъем дизель тянет, как паровоз, но не нагружает уши тяжелым рыком: в салоне тише, чем в бензиновом Спорте. Педаль газа отзывчива и позволяет точно дозировать тягу, чтобы не срывать колёса в пробуксовку и не закапываться в раскисшую глину. И автомат хорошо подсобляет мотору: держит передачу и не стремится переключиться вверх. Наконец, дизель заметно экономичнее, на бездорожье требует всего 11 литров солярки на сотню.

Турбодизель с индексом 4N15 (181 л.с., 430 Н·м) известен не первый день — его ставят на пикап Mitsubishi L200. Он пережил уже две «зимовки» и зарекомендовал себя весьма неплохо.

Турбодизель принадлежит к типу «чистых» моторов 4N1 (Евро‑5), идущих на американский и европейский рынки. Нам он знакóм по пикапу L200. Алюминиевый блок цилиндров позволил облегчить агрегат. Расход топлива стал на 20% меньше, чем у старого 2,5‑литрового мотора 4D56 (178 л.с., 350 Н·м).
Турбодизель принадлежит к типу «чистых» моторов 4N1 (Евро‑5), идущих на американский и европейский рынки. Нам он знакóм по пикапу L200. Алюминиевый блок цилиндров позволил облегчить агрегат. Расход топлива стал на 20% меньше, чем у старого 2,5‑литрового мотора 4D56 (178 л.с., 350 Н·м).

Мотор работает в паре либо с шестиступенчатой механикой (коробка R6M5A/V6M5A также знакома по L200), либо с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin (его ставили и на бензиновую версию Спорта). Автомату расширили диапазон передаточных чисел, добавили радиатор охлаждения и перешли на новое трансмиссионное масло Mitsubishi Motors Genuine ATF-MA1, призванное улучшить работу в сильные морозы.

Переправа через горную речку не стала проблемой. Глубина преодолеваемого брода у дизельного Спорта — 700 мм, точь-в‑точь как у бензинового. И даже влетев в воду ходом, «утопить» мотор сложно.

Наконец колеса вновь почувствовали асфальт. До сотни дизельный Pajero Sport разгоняется чуть более сонно, чем его неторопливый бензиновый собрат. Зато эластичность у дизеля заметно лучше, чем он меня, собственно, и покорил.

Mitsubishi Pajero Sport Diesel
Mitsubishi Pajero Sport Diesel

Счетная палата

Базовый дизельный Pajero Sport стоит 2 399 000 рублей — аж на 400 990 рублей дешевле бензинового. Правда, первый предлагают с механикой и в комплектации Invite, а второй — лишь с автоматом и начиная с богатой версии Instyle. Если сравнивать машины в схожих комплектациях, дизельная на 50 000 рублей дороже, зато она экономичнее и выгоднее по части транспортного налога.

Основной соперник — Land Cruiser Prado с 2,8‑литровым дизелем (177 л.с.). Такая Toyota на «ручке» стоит от 2 807 000 рублей, а с автоматом обойдется минимум в 2 978 000 рублей. Есть еще далеко не новый Kia Mohave. С трехлитровым дизелем (250 л.с.) и автоматом он оценен в 2 419 900 рублей. Так что Pajero Sport, что называется, в рынке.

Mitsubishi Pajero Sport Diesel
Mitsubishi Pajero Sport Diesel

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Комплектации и цены машин с дизелем

Invite, M6 2 399 000 руб.

Intense, A8 2 649 990 руб.

Instyle, A8 2 849 990 руб.

Ultimate, A8 3 049 990  руб.

Pajero Sport с дизелем: как попасть в рынок

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Pajero Sport с дизелем: как попасть в рынок
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