Компания Prology представила новый мультимедийный центр DVU-750, оснащенный широкоформатным дисплеем — 7 дюймов (177 мм).

Prology DVU-750 — новая модель головного устройства

Мультимедийный центр DVU-750 воспроизводит аудио- и видеоформаты: MP3, WMA, JPEG, MPEG4 и MKV. Любители хорошего звука могут слушать музыку без потери качества в формате FLAC. Встроенный усилитель обладает максимальной выходной мощностью 4×55 Вт.

На передней панели имеются USB-разъем и слот для карт памяти microSD объемом до 32 Гбайт. Здесь же расположен линейный разъем Mini-Jack для подключения внешних аудиоустройств.

PLL-тюнер способен автоматически сканировать FM- и УКВ-диапазоны и сохранять в памяти настройки для 18 радиостанций.

Через разъемы RCA, расположенные на задней панели, к мультимедийному центру можно дополнительно подключить камеру заднего вида и мониторы для пассажиров. Здесь также находится полноценный AV-вход Mini-Jack (3.5 мм 4-pin).

Для управления мультимедийным центром используется сенсорный монитор или пульт ДУ. Есть возможность подключения к штатным кнопкам на рулевом колесе (через интерфейс SWC).

В DVU-750 реализована система связи со смартфоном через Bluetooth®. Она позволяет:

совершать звонки в режиме hands-free;

пользоваться экраном и пультом ДУ для набора номера;

просматривать журнал звонков и список контактов на мониторе;

воспроизводить аудиофайлы из памяти телефона.

Отличительной особенностью новинки является ее небольшая монтажная глубина — всего 79 мм.

Для подключения используется стандартный ISO-коннектор.

Детальную информацию о головном устройстве DVU-750 смотрите на сайте Prology.ru.

Цена Prology DVU-750 — 6990 рублей.