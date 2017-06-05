Радар-детекторы адаптировали для работы в России

Как сэкономить и на штрафах, и на гаджетах, от них спасающих? Как потратить меньше и при этом не прогадать? Какие радар-детекторы считаются надежными, а какие лучше не покупать?

Сезон долгих поездок на машине уже стучится в двери. А значит, пора разбираться, на какие гаджеты можно положиться, чтобы не нахватать штрафов?

То холод, то жара, всегда тряска и часто повышенная влажность. В таких условиях приходится жить людям и выживать технике. Именно из-за особенностей нашего климата и дорожного полотна ведущие автопроизводители выпускают особые версии машин, специально адаптированные для работы в России. Но с жарой, стужей, тряской и слякотью приходится справляться на только автомобилям, но и автогаджетам. От тряски у них сбиваются настройки, слетает прошивка, разбалтывается разъем питания, происходят внезапные отключения. На жаре радар-детекторы перегреваются, плывут их настройки, сигналы перестают улавливаться. На морозе присоски дубеют, радар-детектор падает, возникают механические поломки. При перепадах температур внутри корпуса конденсируется влага, что может привести к короткому замыканию. В итоге — частые поломки, пропущенные радары. А значит штрафы, расходы на ремонт или покупку новых гаджетов.

Что делать? Доверять радар-детекторам, специально адаптированным для работы в России. В этом сезоне на отечественном рынке впервые появились радар-детекторы, обещающие служить в разы дольше и быть на порядок надежнее аналогов. Они редко ломаются и никогда не пропускают радары. Почему? Инженеры-разработчики полностью адаптировали эти приборы для работы в России.

Под корпусом этих радар-детекторов вы найдете множество ноу-хау, отвечающих за повышенную надежность приборов. Только в этих радар-детекторах плата залита влагозащитным компаундом. Только на платах этих устройств устойчивый к вибрациям монтаж повышенной точности. Лишь у них вы найдете способную выдержать повышенные температуры термосбалансированную разводку платы. Новые радар-детекторы специальной серии Russian Edition — всепогодные, вседорожные и реагирующие на все типы радаров.

За механическую стойкость здесь отвечает специальный сверхпрочный пластик. Особая форма корпуса делает его одновременно прочным и гибким, устойчивым к ударным нагрузкам. Эти и многие другие почти секретные ноу-хау позволяют радар-детекторам SUPRA Russian Edition служить в несколько раз дольше, работать надежней и эффективней аналогов.

Качество антирадаров SUPRA Russian Edition подтверждено многочисленными испытаниями и сертификатами авторитетных организаций. Компания — первый и единственный производитель на нашем рынке, не побоявшийся пройти добровольную сертификацию по жестким требованиям нескольких ГОСТов.

Новые радар-детекторы с блеском выдержали все испытания на вибростойкость, механическое воздействие, противодействие помехам и по праву называются полностью адаптированными для работы в России.

Посмотрите, каким жестоким испытаниям подвергали радар-детекторы инженеры:

Как видите, надежность и долговечность удалось возвести в абсолют. Но этого мало. Радар-детекторы SUPRA Russian Edition не только самые надежные, но и самые помехоустойчивые! Ведь они не простые, а сигнатурные!

Напомним, о чем речь. Бич любого радар-детектора — бесконечные ложные срабатывания на всевозможные помехи. Сигнатурный радар-детектор знает «голос» всех радаров и всех помех и отделяет одно от другого. Реагирует он только на опасность, не отвлекая водителя ложными срабатываниями. Инженеры SUPRA потратили немало времени на разработку таких тихих, но эффективных устройств. И теперь, когда сигнатурные радар-детекторы пошли в серию, они стали вполне доступными. Очередная боль наших автомобилистов — ненавистные ложные срабатывания — излечена! Итак. новые радар-детекторы выдержат испытание не только огнем и водой, но и сильными помехами. SUPRA всегда чутко улавливала тенденции рынка и быстро отвечала на запросы покупателей. Именно эта компания запустила в стране бум на видеорегистраторы. Ее инженеры справились с непобедимой до этого «Стрелкой». Вскоре они же решили проблему ложных срабатываний с помощью сигнатурного радар-детектора. Сегодня популярные радар-детекторы этой марки стали в разы надежнее и долговечнее аналогов.

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