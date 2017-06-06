10 процедур, без которых за руль лучше не садиться

Проверяете ли вы состояние автомобиля перед выездом? Ну и зря, что не проверяете! Но хоть что-то вы готовы сделать?

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Современный автомобиль настолько уверенно вкатился в категорию ширпотреба, что любые страшилки на тему «Обязательно проверьте перед выездом то-то и то-то» давно не воспринимаются всерьез. Ну где вы видели владельца, который, вместо того чтобы плюхнуться на сиденье, начинает открывать капот, проверять затяжку колесных гаек или оценивать исправность механизмов блокировки дверных замков? Вот-вот — и мы давно таких не видели.

Между тем бегло оценить состояние машины перед выездом — это очень даже «комильфо». Никто не заставляет вас лезть под днище, но десяток простейших операций можно проделывать на автомате и при этом очень быстро. Итак, загибаем пальцы.

10 процедур, без которых за руль лучше не садиться
10 процедур, без которых за руль лучше не садиться
Фото: Онлайн-редакция
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