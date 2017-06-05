Легенды не умирают: Нива ВАЗ-2121 и ее необычные модификации за 40 лет

Ровно сорок лет спустя после запуска культового ВАЗ-2121 в серийное производство у нашей редакции припарковались Лада 4×4, Нива 1983 года выпуска и несколько их ближайших родственников. Что приобрела и чего лишилась легендарная модель?

Для меня Нива — культ. Один из лучших автомобилей нашей страны (если не лучший). Ее я полюбил еще в детстве. Помню, отец дачного друга купил васильковый ВАЗ‑2121 1986 года. Я не мог налюбоваться им и мечтал посидеть за рулем. Вскоре в моем собственном гараже-коллекции появилась моделька Нивы. Разумеется, цвет тоже выбрал синий — как у соседа!

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К тому моменту Нива уже стала культовой в СССР и за его пределами. А началось всё 5 апреля 1977 года, когда в семье Жигулей случилось пополнение. Новая модель разительно отличалась от старших сестер, хотя фамильные черты определенно просматривались. Новенькой дали имя Нива и даже не подозревали, какое будущее ее ждет. Ничего подобного мир еще не видел: постоянный полный привод и легковой несущий кузов. Предтеча компактных кроссоверов!

Дизайн оказался прорывным — во всяком случае, для советских автомобильных стилистов. В отличие от Жигулей, тяготевших к итальянской моде, Нива и внешностью, и характером была нашей, советской «девушкой» — с миленькой мордашкой и наивно приподнятыми бровками-надфарниками. Она не боялась грязной работы. Делала ее не хуже грубоватого вояки УАЗ‑469. На бездорожье не уступала брутальным «мужикам-иностранцам», среди которых выделялись Defender и Land Cruiser. При этом на асфальте демонстрировала прямо-таки нежность к водителю — во всяком случае, на фоне неотесанных вездеходов того времени.

Формула сработала: тольяттинская простушка влюбила в себя массу людей. И не только у нас: более полумиллиона машин ушло за границу — четверть общего объема выпуска!

У Нивы была революционная для того времени трансмиссия: постоянный полный привод и межосевой дифференциал с возможностью принудительной блокировки. Вот откуда растут ноги у компактных кроссоверов. Передние ступичные подшипники — двухрядные шариковые вместо роликовых. Теперь они не требуют регулировки, и эту большую гайку больше не надо расконтривать. Один из кронштейнов крепления редуктора переднего моста. Теперь он «отвязан» от двигателя, и количество вибраций от трансмиссии практически свелось к нулю. В 2009 году модернизирована задняя подвеска. Амортизаторы переехали на переднюю часть балки, их установили почти вертикально и ближе к колесам. Карданные передачи всех валов заменили ШРУСами. У Лады 4×4 изменены точки крепления нижних шаровых опор. А еще у нее иные пружины и амортизаторы.

Годы шли, Нива потихоньку устаревала. Но она — как хороший фильм или песня, любовь к которым не уходит, а лишь усиливается. Легенды не умирают. И вот ровно спустя сорок лет после запуска в серийное производство у нашей редакции припарковалась Лада 4×4 — пафосный Range Rover и надменный Jaguar безропотно потеснились, а Volkswagen Polo и Hyundai Solaris словно вжались в асфальт.

Оставим формулу 4×4 в названии свидетельству о регистрации. Для нас с вами она всё равно Нива.

Загадочная история

История Нивы напоминает персонажа Бенджамина Баттона. Через сорок лет она стала чуточку моложе. Чтобы прочувствовать весь ее жизненный путь, нужно найти оригинальный автомобиль.

Оригинальный интерьер ВАЗ‑2121 куда харизматичнее нынешнего. Оплетка руля и набалдашник с розочкой, сохранившиеся с советских времен, лишь добавляют шарма. Оригинальные приборы от ВАЗ‑2106 снабжены индивидуальными колодцами. Стрелка уровня топлива отклоняется на поворотах и при резких ускорениях. Управление светом и вентилятором отопителя на старой Ниве — рядом с панелью приборов. Тут же контрольные лампы блокировки дифференциала (оранжевая) и уровня тормозной жидкости (красная). Кнопка слева управляет щеточным очистителем передних фар.

К нам на тест приехала охристая Нива 1983 года выпуска. Ее хозяин Денис — насто­ящий фанат. Запал на машину сразу же, купил и постепенно приводит ее в первозданный вид. Дело почти завершено. В образе не хватает лишь хромированных молдингов на порогах да оригинальных «зубастых» шин ВлИ‑5. Хороша! Глаз радует оригинальный декор вроде хромированной окантовки решетки радиатора или фирменной ладьи на рубиновом фоне.

Передние сиденья от ВАЗ‑2106 скорее можно назвать стульями: спинка едва доходит до лопаток. Доступ к заднему ряду сносный — во всяком случае, для машины таких габаритов.

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Нынешняя Лада 4×4 выглядит иначе. Она надела массивную хипстерскую оправу на фары, покрасилась в модный цвет — металлик «кориандр». Уже нет ни форточек в дверях, ни хрома. И ручки дверей почернели. Стало ли хуже? Оба варианта смотрятся интересно, ибо дизайн Нивы — маленький шедевр.

А вот интерьер оригинальной Нивы явно харизматичнее. Посмотрите на эти жигулевские приборы в бездонных колодцах. Огромные лампы индикации блокировки дифференциала и уровня тормозной жидкости, плетенка на руле и набалдашник рычага коробки передач с розочкой отправляют в путешествие во времени. Инстинктивно перекладываю ключ в левую руку и безошибочно нахожу замок зажигания. Рука по привычке качает длиннющий рычаг — надо же убедиться, что коробка в «нейтрали». Я уже не я, а тот мальчишка, который исследовал вдоль и поперек соседскую синюю Ниву!

Чтобы сесть назад, нужно откинуть всё сиденье целиком. Фонари от ВАЗ‑2106 обусловили высокий порог багажника.



В новой машине нет того ностальгического настроения. Голый металл салона с годами оброс пластиком. Появились новые сиденья от «восьмерки» и относительно современные приборы от «десятки». Но посадка! Она про­ткнула десятилетия и осталась катастрофически неудобной. Как ни выставляй сиденья, ноги согнуты, а руки вытянуты. Правая рука у водителя Нивы в идеале должна быть длиннее левой — чтобы третью передачу включать. А эти маркированные красным и синим ползунки отопителя — они всё те же! Передвинешь один, за ним потянутся и остальные. Зато сколько современных атрибутов появилось с годами: обогрев сидений, электростеклоподъемники, кондиционер! И не беда, что кнопка включения кондици­онера спряталась где-то внизу, а регулировка интенсивности его работы — справа от руля. Главное, что «холодильник» есть и работает. В жару его эффективности вполне хватает на небольшой салончик.

Для того чтобы оценить прогресс Нивы за сорок лет, нужно прокатиться на старой. Вибрации, зуд, «пустой» и «длинный» руль.

Крылья и ноги

Под лаком кузова тоже шла эволюция. Динамических возможностей это коснулось в меньшей степени. С годами Нива обрела пятую передачу в коробке, рабочий объем мотора увеличился на сто кубиков, появились распределенный впрыск и электронная педаль газа. Нива прибавила десять километров максималки и восемь лошадиных силенок. Но мощности не хватало и сорок лет назад, а теперь и подавно. «Подкрутить» мотор несложно, но тут же придется взяться и за всё остальное — мосты, коробку, раздатку. Перетряхнешь полмашины — и цена подскочит так, что ее не будут брать.

Все недостатки забываются, когда попадаешь на тяжелое бездорожье.

Потому даже нынешняя Лада 4×4 берет большинство препятствий ходом. Внатяг ей месить грязь тяжело. Зато можно шпарить не только по бездорожью, но и по изрядно разбитой дороге. Конечно, и оригинальная Нива убитых дорог не боялась и регулярно доказывала это в профессиональном спорте, едва появившись на свет. Причем ее потенциал быстро оценили не только у нас. Участие в супермарафоне «Дакар» 1981 года закончилось на подиуме, почти одновременно машина победила в Ралли Туниса и Ралли Фараонов. Через год Нива взяла серебро на «Дакаре», а подиум Ралли Фараонов того года был просто оккупирован Ладами.

По сегодняшним меркам интерьер, появившийся в 1993 году, смотрится хиппово. Но зачем нужен большой «жигулевский» руль, если на Ниве давно внедрен усилитель? «Восьмерочные» сиденья далеки от идеала. Подушка короткая, спина ощущает каркас. Но на фоне жигулевских сидений это придирки. Ура! На Ниве появи­лся кондиционер. Правда, кнопка его включения находится далеко от регулировки интенсивности. Ну хоть так.

Артиллерия выстроенных в ряд тумблеров выглядит неплохо. А вот блок отопителя за сорок лет можно было бы и сменить. Дело не в устаревших ползунках, а в непомерном усилии на них.

И всё же родная Нива заметно «козлит» на крупных ухабах — то подбросит вверх, то заставит сморщиться от пробоя подвески. Современная Лада 4×4 благороднее, хотя тоже скачет резиновым мячиком. Пробой подвески? Никогда. Она скорее оторвется от земли.

Подтянулась машина и в рулежных дисциплинах. Конечно, с высокопрофильными шинами и зависимой задней подвеской она не сможет тягаться в отточенности реакций с современными кроссоверами. Зато проста, понятна и стабильна на прямой, чего сорок лет назад так не хватало. Нива требовала регулярного подруливания, а Лада 4×4 — если только чуточку, причем это можно списать на те же шины и большой руль.

Кстати, какого черта у машины до сих пор огромная баранка? Ведь давно усилитель есть!

Забираться на сиденья заднего ряда в общем удобно, но мéста здесь мало, втроем не сядешь. С годами багажник не изменился в размерах. Но низкий порог и доработанный механизм складывания сделали машину практичнее.

В чем Нива заметно прибавила, так это в тормозах. Денис ради интереса проехал на новой машине, и первые несколько торможений — «в пол»! Понимаю. Когда я пересел в старую Ниву, давил на педаль изо всех сил, чтобы добиться интенсивного замедления.

Эволюция Нивы сопровождалась не только «ездовым воспитанием». Уникальная для своего времени платформа с постоянным полным приводом породила огромное количество модификаций. Помните удлиненную на 500 мм версию Тайга ВАЗ‑2129? А длиннобазную Фору ВАЗ‑21218 с увеличенными боковыми дверями?

Ход подвески огромен, и даже в глубокой колее колёса сохраняют контакт с дорогой.

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Самый известный отпрыск — Нива второго поколения с индексом ВАЗ‑2123. Наследница оказалась настолько сырой, что спасти ее можно было только серьезной переделкой всего и вся. Чем и занялось совместное предприятие GM-АВТОВАЗ. Тогда же, а было это при Владимире Каданникове, американцам отписали все права на торговую марку «Нива» — и ВАЗ‑2123 переименовали в Chevrolet Niva. Теперь «шнива» даже популярнее Лады 4×4. И это правильно: дети должны быть лучше родителей

А что осталось нам — тем, кто любит и помнит самую первую Ниву? Только память. И множество машин, которые до сих пор колесят по всему миру. Собрать все серийные и штучные автомобили, созданные на шасси Нивы, невозможно. Мы расскажем о нескольких интересных экземплярах, каждый из которых стал в какой-то мере олицетворением своего времени.