Инструкция «Как заставить автосервисы России снизить цену за ремонт и еще вернуть 10% стоимости»

1. Создаем заявку на ремонт на сайте Uremont — это агрегатор автосервисов. Смысл в том, что все сервисы видят заявку и предлагают свои услуги — чтобы выбрали их, они занижают цену и еще скидку дают.
2. Через 15 минут видим несколько предложений — смотрим, какую цену предлагают разные автосервисы.
3. Изучаем сервис: смотрим на оценку и отзывы. Выбираем понравившийся и едем.
Сняли тормозной диск.
Установили новый.
Весь ремонт занял 40 минут.
4. Оплачиваем счет и экономим до 70% на работах и до 30% на запчастях. К тому же парни возвращают 10% на счет, если вы оплатите услуги автосервиса у них на сайте.
Что в итоге:
- Денис нашел за 15 минут хороший сервис не вставая с дивана
- За 1000 рублей ему выполнили работы по замене колодок и дисков
- Работу делали толковые мастера с нормальным отношением к клиенту
Считаем, любой автомобилист должен попробовать Uremont. Тема реально рабочая.
Держите ссылку: https://uremont.com