Инструкция «Как заставить автосервисы России снизить цену за ремонт и еще вернуть 10% стоимости»

Рассказываем и показываем на живом примере Дениса и его Chevrolet — ему меняли диски и колодки.

1. Создаем заявку на ремонт на сайте Uremont — это агрегатор автосервисов. Смысл в том, что все сервисы видят заявку и предлагают свои услуги — чтобы выбрали их, они занижают цену и еще скидку дают.

2. Через 15 минут видим несколько предложений — смотрим, какую цену предлагают разные автосервисы.

3. Изучаем сервис: смотрим на оценку и отзывы. Выбираем понравившийся и едем.

Сняли тормозной диск.

Установили новый.

Весь ремонт занял 40 минут.

4. Оплачиваем счет и экономим до 70% на работах и до 30% на запчастях. К тому же парни возвращают 10% на счет, если вы оплатите услуги автосервиса у них на сайте.

Что в итоге:

Денис нашел за 15 минут хороший сервис не вставая с дивана

За 1000 рублей ему выполнили работы по замене колодок и дисков

Работу делали толковые мастера с нормальным отношением к клиенту