Новый VW Passat Alltrack: темпераментный витамин

Volkswagen Passat Alltrack 2016
Пару лет назад, когда вышел Олтрек предыдущего поколения, я посвятил ему целую хвалебную оду. Имел, как говорят, право, поскольку до этого владел универсалами ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, Audi A6 Avant. Не скрою, я до сих пор под гипнозом потенциальных возможностей именно такого кузова. И сейчас в Audi A7, открывая пятую дверь, всякий раз говорю себе спасибо за такой выбор.
Новый Олтрек для меня представляет удачный компромисс плюсов и минусов названных выше моделей.
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Фото: automps.ru.