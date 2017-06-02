Новый VW Passat Alltrack: темпераментный витамин

На улице универсал Фольксваген Пассат всегда будет к месту, хоть при закупках в супермаркете, хоть при поездке во дворец. А на бездорожье?

Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

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Volkswagen Passat Alltrack 2016

Volkswagen Passat Alltrack 2016

Пару лет назад, когда вышел Олтрек предыдущего поколения, я посвятил ему целую хвалебную оду. Имел, как говорят, право, поскольку до этого владел универсалами ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, Audi A6 Avant. Не скрою, я до сих пор под гипнозом потенциальных возможностей именно такого кузова. И сейчас в Audi A7, открывая пятую дверь, всякий раз говорю себе спасибо за такой выбор.

Новый Олтрек для меня представляет удачный компромисс плюсов и минусов названных выше моделей.

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru.

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