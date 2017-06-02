Новый VW Passat Alltrack: темпераментный витамин

Renault Kaptur из парка ЗР: оценки за полугодие Период службы в редакционном парке переднеприводного Каптюра с 1,6‑литровым мотором и вари­атором пришелся на самое суровое время года. Кроссовер, в целом, достойно пережил зиму. Безотказно заводился в лютые морозы, когда датчик фиксировал температуру ниже —25ºС. Уверенно и безопасно вел себя на скользких дорогах. Не жаловался на здоровье жизненно важных узлов, систем и агрегатов. В общем, серьезных нареканий за все время общения Kaptur у меня не вызвал. Если не считать мелочей. Вам с ручкой или без? Плюсы и минусы механики и автомата Почти все автомобили классов А и В, представленные сегодня на российском рынке, могут оснащаться как механической коробкой передач, так и автоматической. А какую выбрать? В отпуск на машине: что делать, если придирается ДПС Нет ничего лучше, чем поехать с семьей в отпуск на автомобиле. Однако дорога таит немало неожиданностей, а потому нелишним будет освежить в памяти права и обязанности водителя при общении с инспектором ДПС.