Новый VW Passat Alltrack: темпераментный витамин

Дорожники нанесли разметку прямо поверх сбитого животного Эта история скорее грустная, чем смешная. То ли рабочие были до такой степени подшофе, что не заметили препятствие на дороге, то ли дело в излишней принципиальности: им ведь не предоставили для работы идеально ровное дорожное полотно! Как бы там ни было, получилось то, что получилось. Противостояние двух автомобилисток. Кому придется уступить? На узкой дорожке встретились две упрямые дамы на автомобилях. Каждая решила, что уступить должны именно ей. За противостоянием следили жители близстоящего дома. Обновленный Nissan X-Trail будут собирать в России (однажды) Презентацию рестайлингового кроссовера компания Nissan провела в рамках Финала Лиги чемпионов УЕФА. Автомобиль, в основном, получил косметические изменения. Впрочем, все они нам уже хорошо известны по Шанхайскому автосалону.