1546 «лошадей» на троих: испытываем самые мощные Chevrolet и Cadillac

Мы вывели на подмосковный автодром Moscow Raceway настоящих убийц покрышек — Chevrolet Corvette Z06 и Cadillac CTS-V.

Одной из самых ярких новинок, которые представительство General Motors не побоялось вывести на кольцевую трассу в Подмосковье, стал Cadillac CTS-V. Внешне он выглядит почти как обычный седан. Но, по утверждениям представителей компании, это самый мощный бизнес-седан на европейском рынке.

Под капотом CTS-V работает 6,2-литровый V8 мощностью 649 л.с.

До первой сотни CTS-V разгоняется за 3,7 секунды. Старт с места подобен удару в спину. По мере разгона тело вжимает в довольно жесткое сиденье Recaro. Такие передние кресла можно заказать в качестве опции. Развитая боковая поддержка плотно обхватывает бока и создает ощущение, что едешь уже не в бизнес-классе, а в спорткаре. У CTS-V новая, адаптивная подвеска Magnetic Ride Control третьего поколения. Электроника считывает информацию о состоянии дорожного полотна до тысячи раз в секунду, то есть на скорости 100 км/ч система просчитывает каждые 2,5 см дороги. CTS-V точно прописывает дугу поворота. В этом немалая заслуга шин Michelin Pilot Super Sport. С 200 км/ч, которые машина набирает к концу стартовой прямой автодрома, ее осаживают тормоза Brembo. Спереди — шестипоршневые тормозные «машинки» с составными вентилируемыми дисками размерностью 390x36 мм, а сзади четырехпоршневые суппорты с дисками 365х28 мм. Тормозные колодки не гражданские, а полугоночные уже в штатной комплектации CTS-V. Как раз для того, чтобы выдерживать повышенные нагрузки. В общем, седан нереально крут. Только вот кто будет его покупать? Портрет целевой аудитории для меня так и остался загадкой.

Для того, чтобы заряженный CTS-V стал вашим, придется выложить 6 590 000 рублей.

Фанатов, готовых выложить кругленькую сумму за седан с безумной динамикой разгона, боюсь, найдется не так уж много.

Помимо прочего у машины есть и разные электронные «плюшки», позволяющие почувствовать себя пилотом в компьютерной игре Need for Speed. Например, можно записать показания телеметрии и звуки в салоне машины, а фронтальная HD-камера сохранит запись вашего лучшего круга. Арсенал, прямо скажем, не для бизнес-седана, а скорее для спорткара. Впрочем, были на автодроме и такие.

Цена на Corvette Z06 начинается от 8 800 000 рублей.

Под капотом Chevrolet Corvette Z06 работает тот же мотор, что и в Кадиллаке, но развивает он 659 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Разгон до сотни — 2,95 секунды. Цифры впечатляют!

Спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 к обеду превратились в слики… Но на сухой трассе Corvette Z06 отлично держит траекторию даже на полустертых покрышках.

У всех Корветов система смазки двигателя с сухим картером. Это обеспечивает бесперебойную циркуляцию масла в моторе при любых условиях. То есть масляное голодание исключено. Это большой плюс в пользу ресурса двигателя.

Раньше я относился к Корвету предвзято. Мне казалось, что за действительно яркой и классной внешностью скрывается чисто американский, вальяжно-валкий шоу-кар, который и в подметки не годится европейским конкурентам. Я ошибся. Это настоящий спортивный автомобиль без скидок на происхождение. На нем хочется гнать по трассе.

Фото: автора, Chevrolet и Cadillac