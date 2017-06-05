Водители-гастарбайтеры: кто теперь будет за рулем маршруток и такси

Первого июня начали действовать поправки в законе «О безопасности дорожного движения». Иностранцы, у которых нет водительских удостоверений российского образца, теперь не могут управлять транспортными средствами. Речь идет, правда, лишь о тех, кто работает водителем по найму.

Пункт 13 статьи 25 закона «О безопасности дорожного движения»:

«Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами».

ГИБДД От новых требований в первую очередь пострадают владельцы компаний, занимающихся перевозками пассажиров и грузов.

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Если у вас фирма по перевозке грузов или пассажиров, то сажать за руль водителя с иностранными правами уже нельзя. Но если у вашей конторы есть автомобили, но никакой коммерческой деятельности, связанной с перевозками, вы не осуществляете, а трудовая деятельность иностранца никак не связана с управлением транспортом, то требования этой статьи вас волновать не должны. Здесь водителю главное знать, что его родное водительское удостоверение должно соответствовать требованиям международных конвенций.

Как указано в том же законе «О безопасности дорожного движения», национальные права, выданные в иностранном государстве и не соответствующие международным конвенциям, считаются действительными при наличии нотариального перевода. Или при предъявлении обычного удостоверения вместе с международными правами.

А что же грозит водителям-иностранцам, которые продолжают работать по старинке, со своим родным водительским удостоверением?

Нелегальные маршрутки Нелегальные маршрутки, работающие под прикрытием «заказных» автобусов, вряд ли свернут свою деятельность.

Так как законодательно водителям-профессионалам управлять транспортом с заграничными правами запрещено, такое деяние приравнивается к управлению без прав. Наказание за это достаточно суровое — штраф от 5 до 15 тысяч рублей (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ), да еще и машину могут на штрафстоянку забрать. А для должностных лиц организаций, на чьих машинах разъезжает нелегал, предусмотрен штраф в 50 тысяч рублей.

Для чего же ввели такие жесткие требования?

Идея вроде бы благая. Те фирмы, которые занимаются перевозками пассажиров и грузов, а также службы такси, дабы сэкономить на квалифицированных водителях, повсеместно начали набирать себе иностранцев из стран ближнего зарубежья. По мнению Романа Круглова, председателя межрегионального транспортного профсоюза, сам по себе закон хороший. Наемные работники из ближнего зарубежья составляют серьезную конкуренцию местным водителям.

авария Если в такси будут работать только те, кто подтвердит свои умения и навыки, число аварий должно сократиться. В этом уверены законодатели.

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«Мигранты не возмущаются низкой оплатой труда, готовы работать практически на рабских условиях. Они не устраивают забастовок, так как работодатель может отозвать патент, и тогда человек не сможет работать в России, — поясняет Круглов. — Человек, не знающий ПДД РФ, не должен перевозить пассажиров. Более того, бльшая часть мигрантов водительское удостоверение попросту купили у себя на родине. В итоге страдает безопасность перевозок».

«В Москве можно легко купить натуральные киргизские права! — уверяет Станислав Швагерус, председатель общественного движения TAXI 2018. — Цена вопроса — 200 долларов».

Вот и законодатели ссылаются на то, что такие водители, как правило, с низкой квалификацией и отсутствием профессиональных навыков. Однако какой бы то ни было статистики по этому вопросу все же нет. У данного ограничения, скорее всего, экономическая подоплека. К слову, сам закон, запрещающий найм водителей с иностранными правами, появился еще в 2013 году. Но срок вступления поправок постоянно переносился. Причин тому было множество.

По словам Станислава Швагеруса, несколько раз поправки переносились из-за Крыма, где водителям нужно было время для обмена украинских прав на российские. Кроме этого, за четыре года, пока законопроект пылился в Госдуме, никто не озаботился подготовкой материальной базы для обмена удостоверений.

Агрегаторы такси уже активно консультируют водителей. Их задача — не допустить сокращения количества заказов.

Судите сами, чтобы получить российские права, иностранцу нужно сдать теоретические и практические экзамены. А так как большинство водителей работают по грузовым категориям, нужны хотя бы площадки, где можно подтвердить свои навыки в управлении фурой, к примеру. Необходимые условия попросту отсутствуют. Если верить данным комитета Госдумы по транспорту, сегодня более 70 тысяч водителей с иностранными правами вынуждены или сдавать экзамены в ГИБДД, или потерять работу.

Но потеряют ли? И будут ли получать российские права мигранты?

Депутаты постоянно говорили об отсрочке вступления в силу этих поправок. Поэтому ни перевозчики, ни сами иностранные водители ничего не предпринимали. Все ожидали, что решение вопроса будет отложено еще на год. Но этого не произошло. Поэтому сейчас все грузопассажирские перевозки, по сути, перешли на полулегальное положение. В такси, к слову, где рынок держат агрегаторы (Яндекс.Такси, Uber и проч.), особых проблем не возникает и сейчас. Сами таксисты подтверждают, ничего у них в работе ровным счетом не изменилось.

Вот и Яндекс.Такси уверенно рекомендует наплевать на закон. Ведь по сути этот агрегатор не является работодателем водителей, а значит и ответственности не несет.

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Так, водитель такси Акопян А. рассказал, что вопрос безопасности в реальности никого не волнует. Тем, кто работает с агрегаторами, главное — выполнить как можно больше заказов. Тарифов единых нет, цены постоянно падают, и заработать становится невозможно.

«Ну даже если вместо гастарбайтеров придут трактористы из русской глубинки, что, на дорогах станет лучше?» — недоумевает водитель такси.

Соглашается с этим и Евгений Б., столичный таксист с многолетним стажем.

«В такси ровным счетом ничего не изменится. Придет Ваня из дальнего региона (уже пришел), где наличных денег не видит никто, а агрегаторы как беспределили, так и будут продолжать заниматься демпингом цен», — сокрушается Евгений.

Кстати, среди таксистов ходят слухи о том, что на рынке уже появилось предложение о продаже «российских» прав. И цена небольшая. Всего-то 12 000 рублей. Правда, точка продажи настораживает — район Казанского вокзала.

Мне кажется, что в такси вообще решили не обращать внимания на новый закон. Даже стали всем водителям рассылать специальные указания, дабы иностранцы не прекращали работу.

Перевести «стрелки» на таксопарки — главная задача агрегаторов.

«Там как передавали заказы иностранцам, так и передают, — уверяет Швагерус. — А Яндекс даже отключил проверку водительских удостоверений системой».

Несмотря на то, что нормальные таксисты нововведению рады, нелегалы продолжают спокойно работать.

«Они (нелегалы) попросту сняли шашки и продолжают выполнять заказы в яндексах и уберах!» — жалуется Евгений Грэк, координатор межрегионального общественного движения «Стоп Нелегал».

Причем такая же ситуация с грузовиками и автобусами, поясняет Грэк. Сейчас активно заработали схемы по продаже поддельных и настоящих документов. В любом случае все желающие к осени прикупят нужные водительские удостоверения.

Так что же изменится, даже если закон заработает?

Очевидно, что в этом случае те водители-иностранцы, у кого нет проблем с подтверждением своих навыков, спокойно продолжат работу. Рынок избавится от тех, кто купил у себя на родине права, и от тех, у кого есть проблемы с законом. А значит, местные жители получат шанс устроиться на работу, которая раньше отдавалась низкооплачиваемым нелегалам. Но все это при условии, что закон реально заработает. А предпосылок для этого пока нет.