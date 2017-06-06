Первый тест видеорегистратора Garmin Dash Cam 45

В ближайшее время предложение видеорегистраторов от Garmin пополнят сразу три модели серии Dash Cam — 45, 55 и 65w. «За рулем.РФ» взял первую из этого списка на тест, чтобы выяснить, что там замыслили маркетологи марки.

Установка

Чтобы установить устройство на ветровом стекле, придется приклеить к нему металлическую 9-угольную пластину, к которой затем примагничивается кронштейн видеорегистратора.

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Когда я пишу в заголовке о том, что тест первый, я немного лукавлю. На самом деле устройство, которое поступит в розничную продажу в нашей стране лишь через несколько недель, уже побывало у кого-то на тесте. И этот кое-кто оставил у себя крепление к ветровому стеклу. Но обо всем по порядку.

Внешне троицу, смахивающую на экшн-камеру Go-Pro, практически не отличить. Все модели сделаны в идентичном моноблочном корпусе, очень компактном — габариты всего 56x41x35 мм. И это первый плюс, т.к. устройство не будет мешать обзору из салона. Этой же задаче служит и компактное крепление на двустороннем скотче. Делается так: 9-угольную металлическую пластину достаточно прикрепить к ветровому стеклу в заранее выбранном месте (программно настраиваются места слева, справа и по центру). К нему затем и примагничивается удерживающий устройство кронштейн. Очень удобно и компактно. Минус только один — если вы привыкли снимать видеорегистратор всякий раз, когда оставляете автомобиль на парковке, то силовой кабель придется постоянно втыкать в Garmin Dash Cam 45. А это значит, что через пару-тройку месяцев разъем или штекер может прийти в негодность. При этом 4-метрового кабеля в комплекте более чем достаточно, чтобы проложить его скрытно по периметру ветрового стекла.

Рубленый дизайн видеорегистратора Garmin Dash Cam 45 подкупает. На одном из торцов четыре клавиши управления. Немного люфтят, но не более того.

Зачем посадочной пластине углы? В ответной части на кронштейне граненая скважина. По замыслу разработчиков такая установка предотвращает проворачивание видеорегистратора по часовой стрелке и против нее. Пришлось исхитриться и посадить тестовое устройство на обычную круглую шайбу. Вышло не очень — паразитных вибраций в картинке, как выяснилось позже, избежать не удалось. Разработчики оказались правы.

Настройка

Перед первой поездкой вам предлагается совершить нехитрые настройки. Например, указать высоту вашей машины для лучшей подгонки ракурса съемки.

Меню Garmin Dash Cam 45 русифицировано и имеет ряд довольно любопытных настроек. К примеру, для лучшего фокуса кадра можно программно задать местоположение камеры, а также указать тип автомобиля (грузовик или легковушка). Подстроить ракурс не составит труда — устройство поворачивается на шарнире в хорошем диапазоне регулировок. Причем прикрепить видеорегистратор удастся на стекло, установленное вплоть до максимально вертикального положения.

Для записи фото (в регистраторе Dash Cam 45 используется 2,1-мегапиксельная камера) и видео разрешением Full HD (1080р) или HD (720р) вам потребуется карта памяти microSD объемом до 64 Гб (карта объемом 4 Гб поставляется в комплекте). По своему усмотрению вы можете задать наложение различных данных на записываемое видео — даты и времени, местоположения и текущей скорости.

Это фото сделано штатным способом — Garmin Dash Cam 45 позволяет снимать не только видео, но и изображения.

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Специальной программы-просмотрщика у Garmin нет, но она и не требуется. Дело в том, что как и, скажем, старшие модели Mio, даже в базовой Dash Cam 45 есть встроенный Wi-Fi модуль. Это сулит возможность передавать отснятый контент с устройства на ваш смартфон посредством приложения Garmin Virb. Кстати, благодаря ему же вы можете в дальнейшем обновлять прошивку видеорегистратора. Очень удобно!

Использование

Фишкой видеорегистратора Garmin Dash Cam 45 стали такие функции, как предупреждение о возможном столкновении с впереди идущим транспортным средством (Forward Collision Warning), сход с полосы движения (Lane Departure Warning). Если не хотите заработать нервный тик, лучше отключайте обе функции сразу — пользоваться ими не научилось еще ни одно попавшее мне в руки устройство этого типа. А вот функция TraveLapse вполне может пригодится. Нужна она для коротких роликов, в которых в режиме ускоренной съемки укладывается ваше долгое путешествие. Практической ценности в них особой нет, но как прикол для соцсетей вполне сойдет. Кстати, пока видеорегистратор создает для вас ускоренный видеоролик, параллельно происходит и обычная видеофиксация.

Предупреждение о сходе с полосы движения (Lane Departure Warning) и возможном столкновении с впереди идущим транспортным средством (Forward Collision Warning) — штуки приятные, но почти бесполезные, так как работают как Бог на душу положит.

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Для некоторых регионов Garmin заявляет также возможность информирования водителей о камерах и радарах. Увы, Россия в их число пока не попала. Но, думается, что с последующими прошивками ситуация вполне может исправиться. Так было, помнится, в случае с TrendVision.

И наконец, о качестве съемки (для примера по традиции даем ее в стоп-кадрах). Сам производитель держит в тайне начинку аппарата. Мы не знаем, какая оптика и процессор внутри. Но если всмотреться в получаемую на выходе картинку, то становится очевидным, что с неба звезд устройство за 9990 руб. (в США — 149 долл.) не хватает. Возможно, виной тому не совсем надежное крепление девайса на стекле в нашем случае. Ночью картинка здорово мылится, а номера даже попутных машин чаще всего засвечены, если не подъехать к ним совсем вплотную. Днем ситуация, безусловно, лучше, хотя в пасмурный день не обходится без казусов. Один из них — в нашей галерее ниже.

Словом, Garmin Dash Cam 45 подкупает любопытным функционалом, но не впечатляет качеством съемки. Для демонстрации схематичности происходящего за бортом сгодится. В большинстве случаев, впрочем, это бывает достаточно.

Фото: Артур Саруханов и Garmin