Первый тест видеорегистратора Garmin Dash Cam 45

Установка
Когда я пишу в заголовке о том, что тест первый, я немного лукавлю. На самом деле устройство, которое поступит в розничную продажу в нашей стране лишь через несколько недель, уже побывало у кого-то на тесте. И этот кое-кто оставил у себя крепление к ветровому стеклу. Но обо всем по порядку.
Внешне троицу, смахивающую на экшн-камеру Go-Pro, практически не отличить. Все модели сделаны в идентичном моноблочном корпусе, очень компактном — габариты всего 56x41x35 мм. И это первый плюс, т.к. устройство не будет мешать обзору из салона. Этой же задаче служит и компактное крепление на двустороннем скотче. Делается так: 9-угольную металлическую пластину достаточно прикрепить к ветровому стеклу в заранее выбранном месте (программно настраиваются места слева, справа и по центру). К нему затем и примагничивается удерживающий устройство кронштейн. Очень удобно и компактно. Минус только один — если вы привыкли снимать видеорегистратор всякий раз, когда оставляете автомобиль на парковке, то силовой кабель придется постоянно втыкать в Garmin Dash Cam 45. А это значит, что через пару-тройку месяцев разъем или штекер может прийти в негодность. При этом 4-метрового кабеля в комплекте более чем достаточно, чтобы проложить его скрытно по периметру ветрового стекла.
Зачем посадочной пластине углы? В ответной части на кронштейне граненая скважина. По замыслу разработчиков такая установка предотвращает проворачивание видеорегистратора по часовой стрелке и против нее. Пришлось исхитриться и посадить тестовое устройство на обычную круглую шайбу. Вышло не очень — паразитных вибраций в картинке, как выяснилось позже, избежать не удалось. Разработчики оказались правы.
Настройка
Меню Garmin Dash Cam 45 русифицировано и имеет ряд довольно любопытных настроек. К примеру, для лучшего фокуса кадра можно программно задать местоположение камеры, а также указать тип автомобиля (грузовик или легковушка). Подстроить ракурс не составит труда — устройство поворачивается на шарнире в хорошем диапазоне регулировок. Причем прикрепить видеорегистратор удастся на стекло, установленное вплоть до максимально вертикального положения.
Для записи фото (в регистраторе Dash Cam 45 используется 2,1-мегапиксельная камера) и видео разрешением Full HD (1080р) или HD (720р) вам потребуется карта памяти microSD объемом до 64 Гб (карта объемом 4 Гб поставляется в комплекте). По своему усмотрению вы можете задать наложение различных данных на записываемое видео — даты и времени, местоположения и текущей скорости.
Специальной программы-просмотрщика у Garmin нет, но она и не требуется. Дело в том, что как и, скажем, старшие модели Mio, даже в базовой Dash Cam 45 есть встроенный Wi-Fi модуль. Это сулит возможность передавать отснятый контент с устройства на ваш смартфон посредством приложения Garmin Virb. Кстати, благодаря ему же вы можете в дальнейшем обновлять прошивку видеорегистратора. Очень удобно!
Использование
Фишкой видеорегистратора Garmin Dash Cam 45 стали такие функции, как предупреждение о возможном столкновении с впереди идущим транспортным средством (Forward Collision Warning), сход с полосы движения (Lane Departure Warning). Если не хотите заработать нервный тик, лучше отключайте обе функции сразу — пользоваться ими не научилось еще ни одно попавшее мне в руки устройство этого типа. А вот функция TraveLapse вполне может пригодится. Нужна она для коротких роликов, в которых в режиме ускоренной съемки укладывается ваше долгое путешествие. Практической ценности в них особой нет, но как прикол для соцсетей вполне сойдет. Кстати, пока видеорегистратор создает для вас ускоренный видеоролик, параллельно происходит и обычная видеофиксация.
Для некоторых регионов Garmin заявляет также возможность информирования водителей о камерах и радарах. Увы, Россия в их число пока не попала. Но, думается, что с последующими прошивками ситуация вполне может исправиться. Так было, помнится, в случае с TrendVision.
И наконец, о качестве съемки (для примера по традиции даем ее в стоп-кадрах). Сам производитель держит в тайне начинку аппарата. Мы не знаем, какая оптика и процессор внутри. Но если всмотреться в получаемую на выходе картинку, то становится очевидным, что с неба звезд устройство за 9990 руб. (в США — 149 долл.) не хватает. Возможно, виной тому не совсем надежное крепление девайса на стекле в нашем случае. Ночью картинка здорово мылится, а номера даже попутных машин чаще всего засвечены, если не подъехать к ним совсем вплотную. Днем ситуация, безусловно, лучше, хотя в пасмурный день не обходится без казусов. Один из них — в нашей галерее ниже.
Словом, Garmin Dash Cam 45 подкупает любопытным функционалом, но не впечатляет качеством съемки. Для демонстрации схематичности происходящего за бортом сгодится. В большинстве случаев, впрочем, это бывает достаточно.
Фото: Артур Саруханов и Garmin