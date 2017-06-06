Уступать или нет? Проверь себя на знание ПДД

Мы продолжаем разбирать дорожные споры на примерах из жизни. А лично вы уверены в том, что примете правильное решение, если вдруг судьба заведет вас на этот перекресток?

Порой конфликты на дорогах провоцируют сами участники движения, но иногда масла в огонь подливают и дорожные службы, ответственные за организацию движения на конкретном участке. Вот очередной невыдуманный пример.

Схема перекрестка Москва. Пересечение трех улиц: Гольяновская, Госпитальный Вал и Боровая. Дорожные службы явно что-то упустили, ведь водители, проезжающие этот перекресток, регулярно испытывают затруднения. Чаще всего, двигаясь по обозначенным на схеме траекториям, оба автомобиля замирают, пропускаю друг друга. У кого же на самом деле приоритет?

На первый взгляд Гольяновская перетекает в Боровую. Поэтому водители, желающие повернуть с Гольяновской налево, логично притормаживают, пропуская, по их мнению, встречные автомобили. Они же не знают, что водителям, двигающимся по улице Боровой, разрешено движение только направо, причем под стрелку дополнительной секции светофора.

Вот что видят водители, приближаясь к перекрестку:

Поворот налево Водителю автомобиля А нужно повернуть налево. Он видит перед собой разрешающий сигнал светофора. Дорога, на которую он намерен повернуть, имеет две полосы для движения в каждом направлении. К тому же в центре дороги пролегают трамвайные пути. В какой же ряд разрешают повернуть ПДД и нужно ли при этом уступить дорогу водителю автомобиля В?

Поворот направо Водитель автомобиля В видит перед собой следующую картину: светофор с вечно горящим красным сигналом и дополнительной секцией, которая разрешает повернуть направо.

Так у кого же приоритет в движении, если траектории пересекутся? И о чем забыли дорожники, нанося дорожную разметку и устанавливая знаки? Изменится ли очередность проезда, если отключить светофор? Высказывайтесь в комментариях. Правильный ответ можно посмотреть на следующей странице, но прежде рекомендуем проверить собственные знания в области ПДД, поучаствовав в опросе: