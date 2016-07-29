Перегрев двигателя: каков градус ответственности?

Разогревать что-либо человек научился гораздо раньше, чем охлаждать. И это понятно: охлаждение — это своего рода наведение порядка на молекулярном уровне. А прибирать всегда тяжело, да и неохота, особенно когда на дворе лето. Но именно в жаркое время года чаще возникают перегревы двигателя, закипания и прочие неприятности, порожденные неисправностями в системе охлаждения автомобиля. Поэтому предлагаем и физикам, и лирикам ответить на вопросы разной сложности, посвященные «охлаждающей» теме. Кое-что может пригодиться при возникновении мелких дорожных неприятностей вроде внезапного перегрева мотора или утечки охлаждающей жидкости.
Правильные ответы даны в конце материала. Удачи!
Где какое давление?
1. В какой прогретой машине (из нижеперечисленных) не вся охлаждающая жидкость находится под давлением?
А — Лада 4×4
Б — Chevrolet Niva
В — УАЗ Патриот
Г — Renault Duster
Гипертония
2. Повышенное давление в системе охлаждения не предназначено…
А — для защиты от паровоздушных пробок
Б — для повышения рабочей температуры двигателя
В — для ускорения прогрева мотора
Г — для повышения температуры закипания охлаждающей жидкости
Антифризу вход запрещен
3. В какие агрегаты не может подаваться охлаждающая жидкость?
А — в турбокомпрессор
Б — в охладитель наддувочного воздуха
В — в дроссельный узел
Г — в конденсатор кондиционера
Источник движения
4. Что не может приводить антифриз в движение?
А — насос системы охлаждения
Б — включение кондиционера
В — термосифонный эффект
Г — прокачной электронасос
Что вам налить?
5. Какая жидкость обеспечивает самую эффективную теплопередачу?
А — вода
Б — арктическая охлаждающая жидкость
В — тосол
Г — все обеспечивают практически одинаковую
Нахлебник
6. Почему с появлением кондиционера системе охлаждения стало тяжелее работать?
А — ухудшился обдув радиатора
Б — возросла нагрузка на мотор
В — из конденсатора кондиционера на радиатор системы охлаждения поступает горячий воздух
Г — все ответы верные
Вам какого цвета?
7. Для чего охлаждающую жидкость красят в определенный цвет?
А — чтобы при доливке заливали только жидкость такого же цвета
Б — чтобы при доливке ее не путали с другими жидкостями, например с тормозной
В — это маркетинговый ход, не имеющий отношения к технике
Г — чтобы специалист мог по цвету сразу определить химический состав
Украли термостат!
8. В начале девяностых годов прошлого столетия существовал риск приобрести новенький автомобиль… без термостата! Снаружи всё выглядело пристойно, мотор исправно пускался, никаких утечек жидкости не было. О машинах какой модели идет речь?
А — Москвич‑2141
Б — Таврия ЗАЗ‑1102
В — Жигули ВАЗ‑2107
Г — Волга ГАЗ‑24–10
Полезное непостоянство
9. Через какие узлы системы охлаждения современного автомобиля охлаждающая жидкость циркулирует не постоянно, а время от времени?
А — радиатор
Б — дроссельный узел
В — радиатор отопителя
Г — рубашка охлаждения двигателя
Средство от перегрева
10. Что лучше включить при перегреве мотора?
А — кондиционер при малой скорости вентилятора
Б — кондиционер при повышенной скорости вентилятора
В — отопитель при малой скорости вентилятора
Г — отопитель при высокой скорости вентилятора