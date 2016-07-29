Перегрев двигателя: каков градус ответственности?

Что делать, если перегрелся мотор? Помогает ли кондиционер охладить двигатель? Всем любителям техники предлагаем проверить свои познания в области антифризов, радиаторов и термостатов.

Разогревать что-либо человек научился гораздо раньше, чем охлаждать. И это понятно: охлаждение — это своего рода наведение порядка на молекулярном уровне. А прибирать всегда тяжело, да и неохота, особенно когда на дворе лето. Но именно в жаркое время года чаще возникают перегревы двигателя, закипания и прочие неприятности, порожденные неисправностями в системе охлаждения автомобиля. Поэтому предлагаем и физикам, и лирикам ответить на вопросы разной сложности, посвященные «охлаждающей» теме. Кое-что может пригодиться при возникновении мелких дорожных неприятностей вроде внезапного перегрева мотора или утечки охлаждающей жидкости.

Правильные ответы даны в конце материала. Удачи!

Где какое давление?

1. В какой прогретой машине (из нижеперечисленных) не вся охлаждающая жидкость находится под давлением?

А — Лада 4×4

Б — Chevrolet Niva

В — УАЗ Патриот

Г — Renault Duster

Гипертония

2. Повышенное давление в системе охлаждения не предназначено…

А — для защиты от паровоздушных пробок

Б — для повышения рабочей температуры двигателя

В — для ускорения прогрева мотора

Г — для повышения температуры закипания охлаждающей жидкости

Антифризу вход запрещен

3. В какие агрегаты не может подаваться охлаждающая жидкость?

А — в турбокомпрессор

Б — в охладитель наддувочного воздуха

В — в дроссельный узел

Г — в конденсатор кондиционера

Источник движения

4. Что не может приводить антифриз в движение?

А — насос системы охлаждения

Б — включение кондиционера

В — термосифонный эффект

Г — прокачной электронасос

Что вам налить?

5. Какая жидкость обеспечивает самую эффективную тепло­передачу?

А — вода

Б — арктическая охлаждающая жидкость

В — тосол

Г — все обеспечивают практически одинаковую

Нахлебник

6. Почему с появлением кондици­онера системе охлаждения стало тяжелее работать?

А — ухудшился обдув радиатора

Б — возросла нагрузка на мотор

В — из конденсатора кондиционера на радиатор системы охлаждения поступает горячий воздух

Г — все ответы верные

Вам какого цвета?

7. Для чего охлаждающую жидкость красят в определенный цвет?

А — чтобы при доливке заливали только ­жидкость такого же цвета

Б — чтобы при доливке ее не путали с другими жидкостями, например с тормозной

В — это маркетинговый ход, не имеющий отношения к технике

Г — чтобы специалист мог по цвету сразу определить химический состав

Украли термостат!

8. В начале девяностых годов прошлого столетия существовал риск приобрести новенький автомобиль… без термостата! Снаружи всё выглядело пристойно, мотор исправно пускался, никаких утечек жидкости не было. О машинах какой модели идет речь?

А — Москвич‑2141

Б — Таврия ЗАЗ‑1102

В — Жигули ВАЗ‑2107

Г — Волга ГАЗ‑24–10

Полезное непостоянство

9. Через какие узлы системы охлаждения современного автомобиля охлаждающая жидкость циркулирует не постоянно, а время от времени?

А — радиатор

Б — дроссельный узел

В — радиатор отопителя

Г — рубашка охлаждения двигателя

Средство от перегрева

10. Что лучше включить при перегреве мотора?

А — кондиционер при малой скорости вентилятора

Б — кондиционер при повышенной скорости вентилятора

В — отопитель при малой скорости вентилятора

Г — отопитель при высокой скорости вентилятора

ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ (см. следующую страницу)