От Лады до Porsche: ищем самый большой бак и самую дешевую лошадиную силу

Ежегодно мы с коллегами тестируем десятки, если не сотни самых разных автомобилей. Большие и маленькие, дорогие и дешевые, экономичные и прожорливые. Разница может достигать поистине колоссальных значений. Как вам тот факт, что рабочий объем самого «большого» двигателя (6752 куб.см) превышает объем самого «маленького» (216 «кубиков») в тридцать один раз?

Сегодня мы будем бросаться в крайности. Отыщем самый дорогой автомобиль с механической коробкой передач, самую дешевую лошадиную силу, самый внушительный топливный бак… и много всего подобного. Разумеется, каждый автомобиль из этой подборки в России можно купить официально. Но есть одно «но».

Bajaj Qute и Renault Twizy Индийский Bajaj Qute оснащают одноцилиндровым двигателем объемом 216 «кубиков» и мощностью 13 л.с. Объем топливного бака — 8 литров. Заявленный расход — 2,5 л/100 км. Максимальная скорость — 75 км/ч. Цена — 330 000 рублей. С осени 2016 года Renault официально продает Twizy в России. Цены на 11-сильный электрокар длиной 2320 мм (для сравнения, колесная база Kia Picanto — 2400 мм) стартуют с 799 000 рублей. Запас хода на одной зарядке — около 100 км. Время подзарядки — около трех часов.

Мы решили не включать в галерею Renault Twizy и Bajaj Qute (кстати, именно у него 216-кубовый моторчик). В противном случае эти двое фигурировали бы в доброй половине придуманных нами номинаций и моментально вам надоели: самый узкий, самый короткий, самый экономичный и самый медленный — это все про одного из них.

Фото: фирм-производителей