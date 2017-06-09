Ретротест полноприводного минивэна Надежда

Испытываем полноприводный семиместный минивэн Надежда и самую популярную модификацию Нивы.

За время долгой жизни Нивы на ее базе рождалось немало интересных и не очень модификаций. Большинство из них быстро ушло в историю, но бывали и весьма удачные модели, которые обрели популярность. В этом списке пятидверная Нива на первом месте.

Вопрос об увеличении жизненного пространства стоял давно. Ведь оригинальная Нива не могла похвастать просторным салоном или объемным багажником. В 1994 году на свет появилась весьма странная модель — ВАЗ-2129. Это была удлиненная модификация, но по-прежнему трехдверная. При этом в районе центральной стойки кузова возникло нелепое окно. Годом позже вышла еще одна длиннобазная Нива, на этот раз с пятью дверями. И, в отличие от ВАЗ-2129, этот вариант, получивший индекс 2131, оказался куда более популярным. На основном конвейере, где выпускалась классическая Нива, большая машина не помещалась. Поэтому ей отрядили место в Опытно-промышленном производстве (ОПП). Решение временное, так как в ближайшем будущем ожидалось появление сменщицы — второго поколения Нивы, которое изначально было пятидверным. Но, как мы знаем, этот процесс затянулся. И ВАЗ-2131 надолго прописался в стенах ОПП. А выпуск временной модели продолжается до сих пор. Недавно длинная Нива переехала на главный конвейер. Именно такая машина и угодила к нам на тест.

ВАЗ-2131 Нива Lada 4x4 5D. Характерный горб на крыше остался даже после переезда на основной конвейер — как напоминание о сборке по обходным технологиям.

ВАЗ-2131 Нива Панель приборов у современной Нивы — от ВАЗ-2114. Просто, но эффективно — к считываемости вопросов нет. ВАЗ-2131 Нива Артиллерия жигулевских тумблеров-выключателей сегодня выглядит стильно. А вот ползунки с нечеловеческим усилием у отопителя давно должны стать историей. ВАЗ-2131 Нива Передняя часть салона пятидверки абсолютно идентична интерьеру классической Нивы. ВАЗ-2131 Нива Количество рычагов и схема переключения не изменились за сорок лет. Блокировка дифференциала и понижающая передача включаются отдельными рычагами. ВАЗ-2131 Нива Набалдашники рычагов трансмиссии по-прежнему пустые. Схема переключения раздаточной коробки и блокировки межосевого дифференциала вынесены на отдельную табличку.

Передняя часть салона вообще ничем не отличается от салона трехдверки. Привычная жигулевская посадка, та же панель, сиденья и органы управления. А вот для задних пассажиров настоящий праздник. Я даже не говорю про удобство посадки на второй ряд — забираться через собственную дверь куда комфортнее, чем через узкий проем между центральной стойкой кузова и откинутое переднее сиденье. Места в пятидверке сзади более чем достаточно. Вместо нивовского дивана, рассчитанного на двоих, тут модернизированное сиденье от ВАЗ-2109. Не бизнес-класс, но сидеть вполне удобно. И багажник куда больше, почти вдвое.

ВАЗ-2131 Нива На заднем ряду к моему удивлению удобно и просторно. К тому же здесь можно сидеть не только вдвоем, но и втроем. Багажник Нивы Багажник пятидверной Нивы объемом 420 литров — вполне прилично. При сложенных задних сиденьях образуется большая грузовая площадка. Правда, задний диван неразрезной.

Есть отличия и на ходу, но не в лучшую сторону. Единственное, в чем длинная Нива превосходит обычную, так это в стабильности на прямой. Длинная база ВАЗ-2131 сделала свое дело. Машина хорошо держит прямую. А еще у пятидверки увеличенный до 65 литров топливный бак (вместо 42 л у обычной Нивы). Так что извечная проблема трехдверки, скромный запас хода, отпал.

ВАЗ-2131 Нива Пятидверная Нива достаточно стабильна на прямой и не требует подруливаний.

Материалы по теме К юбилею Нивы: ретротест ВАЗ-2121

Однако на этом преимущества заканчиваются. Главный недостаток — динамика. Точнее, ее отсутствие. Если раньше для длинной Нивы был доступен свой 1,8-литровый двигатель, то сейчас у обоих внедорожников мотор один — 1,7-литровый с распределенным впрыском. Для классической Лады 4х4 его мощности в 83 л.с. худо-бедно хватает. А вот для потяжелевшей пятидверки уже едва. Разгон по нынешним меркам никуда не годится. Не лучшим образом дополнительная масса и длинная база сказались на управляемости. Реакции медленные и ленивые, а маневрировать на тесной парковке то еще приключение. Радиус разворота — как у микроавтобуса. Зато пятидверная Нива не «козлит» и не боится поперечной колеи. Понятно, почему она до сих пор пользуется спросом. Это отличный вариант для тех, кому мало классической Лады 4х4. А Шевроле-Нива не по карману. К тому же «Шнива» предлагает куда меньше пространства как на заднем ряду, так и в багажнике.

ВАЗ-2120 Надежда Первые четыре года передок Надежды был четырехглазым. Позже появились фары от «десятки».

ВАЗ-2120 Надежда Передняя панель — торжество обходных технологий. Тут можно найти комплектующие со всей вазовской техники тех лет.

ВАЗ-2120 Надежда Рычагов, как и у Нивы, три. Вот только зря рычаги блокировки и раздатки объединили общим кожухом. Выглядит неряшливо.

В конце девяностых на базе длинной Нивы появилась безумно интересная модель — ВАЗ-2120 Надежда. Полноприводный семиместный минивэн. Казалось, для нашей страны лучше автомобиля не найти. Но Надежда рождалась в муках, ее буквально лепили из того, что было. Потому внешность поначалу вышла странной — четырехглазый передок с жигулевскими фарами. Сзади фонари от Оки с отдельными противотуманками. Позже «лицо» поменяли, установив оптику от «десятки». Стало симпатичней. Но в салоне осталось торжество обходных технологий. Руль и панель приборов десяточные. Блок отопителя и центральные дефлекторы — от «пятнашки». А боковые дефлекторы и вовсе перекочевали с Жигулей. Впрочем, на посадку жаловаться не могу — в целом неплохо. Удивляют и возможности трансформации салона. Но вот нужно ли было городить семь мест? Мне кажется, стоило остановиться на пятиместном варианте, оставив побольше места второму ряду. Да и багажному отсеку досталось бы больше пространства.

ВАЗ-2120 Надежда Под капотом Нади стоял карбюраторный 1,8-литровый агрегат ВАЗ-2130 мощностью 84 л.с. Его возможностей минивэну полной массой под две тонны было недостаточно.

Воздуха на задних рядах не хватает во всех смыслах. Мало того что тесно, так еще и кислород быстро кончается. Ведь открыть можно только передние окна. А задние боковые — глухие! Неудивительно, что владелец тестовой машины сделал два люка в крыше и установил рядом с ними вентиляторы. Иначе никак.

ВАЗ-2120 Надежда Надежда стабильна на прямой. Но динамика очень вялая. Как и управляемость. Сказываются слабый мотор и большая масса.

Материалы по теме Вездеходы-долгожители: кто в поле воин?

Перед тем как тронуться, я долго пытался понять, в каком положении рукоятка КП. Она стоит под очень большим углом и с ходу определить, какая включена передача, очень тяжело. Трогается «Надя» с трудом, хотя под капотом стоит уже упомянутый 1,8-литровый мотор ВАЗ-2130. Когда фотограф жестом показал мне, что нужно догнать автомобиль-техничку, я понял, что это непросто. Динамики нету вообще. Разве что с попутным ветром. По паспорту первую сотню Надя набирает за бесконечные 23 секунды — в эти цифры я охотно верю! Управляемость вторит разгону — такая же ленивая. И тут Надежда очень похожа на пятидверную Ниву. Медленные реакции на поворот руля, бесконечно большой диаметр разворота, зато на прямой машина ведет себя стабильно. Кстати, в отличие от обычной Нивы, Надежда с самого своего рождения получила гидроусилитель руля.

ВАЗ-2120 Надежда Передние сиденья на десяточном каркасе чуть лучше нивовских. Но тоже далеки от эталона. Хотя посадка весьма удобна. ВАЗ-2120 Надежда Боковая сдвижная дверь открывает доступ к задним рядам. На втором ряду еще есть место, а вот третий совсем тесен. Но главная проблема — окна не открываются. Свежего воздуха задним пассажирам сильно не хватает. Багажник Надежды В семиместном варианте от багажника остается пшик. Может, стоило сделать два ряда? Тогда и на втором места было бы больше, и багажник получился бы вместительнее.

Как это часто у нас бывает, совершенно гениальная задумка была очень плохо исполнена. Сырая конструкция кузова, не слишком продуманный салон, отвратительное качество сборки, а комплектующие тех лет еще хуже. Потому и итог закономерен — рыночная жизнь Надежды оказалась очень недолгой. И встречается этот автомобиль на дорогах все реже. Жаль. Может, АВТОВАЗ еще попробует вернуться к этой идее? Нужно только подойти к ней вдумчиво.