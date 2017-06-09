Ретротест полноприводного минивэна Надежда

Испытываем полноприводный семиместный минивэн Надежда и самую популярную модификацию Нивы.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

За время долгой жизни Нивы на ее базе рождалось немало интересных и не очень модификаций. Большинство из них быстро ушло в историю, но бывали и весьма удачные модели, которые обрели популярность. В этом списке пятидверная Нива на первом месте.

Вопрос об увеличении жизненного пространства стоял давно. Ведь оригинальная Нива не могла похвастать просторным салоном или объемным багажником. В 1994 году на свет появилась весьма странная модель — ВАЗ-2129. Это была удлиненная модификация, но по-прежнему трехдверная. При этом в районе центральной стойки кузова возникло нелепое окно. Годом позже вышла еще одна длиннобазная Нива, на этот раз с пятью дверями. И, в отличие от ВАЗ-2129, этот вариант, получивший индекс 2131, оказался куда более популярным. На основном конвейере, где выпускалась классическая Нива, большая машина не помещалась. Поэтому ей отрядили место в Опытно-промышленном производстве (ОПП). Решение временное, так как в ближайшем будущем ожидалось появление сменщицы — второго поколения Нивы, которое изначально было пятидверным. Но, как мы знаем, этот процесс затянулся. И ВАЗ-2131 надолго прописался в стенах ОПП. А выпуск временной модели продолжается до сих пор. Недавно длинная Нива переехала на главный конвейер. Именно такая машина и угодила к нам на тест.

ВАЗ-2131 Нива

ВАЗ-2131 НиваLada 4x4 5D. Характерный горб на крыше остался даже после переезда на основной конвейер — как напоминание о сборке по обходным технологиям.
Lada 4x4 5D. Характерный горб на крыше остался даже после переезда на основной конвейер — как напоминание о сборке по обходным технологиям.

ВАЗ-2131 Нива

ВАЗ-2131 НиваПанель приборов у современной Нивы — от ВАЗ-2114. Просто, но эффективно — к считываемости вопросов нет.
Панель приборов у современной Нивы — от ВАЗ-2114. Просто, но эффективно — к считываемости вопросов нет.

ВАЗ-2131 Нива

ВАЗ-2131 НиваАртиллерия жигулевских тумблеров-выключателей сегодня выглядит стильно. А вот ползунки с нечеловеческим усилием у отопителя давно должны стать историей.
Артиллерия жигулевских тумблеров-выключателей сегодня выглядит стильно. А вот ползунки с нечеловеческим усилием у отопителя давно должны стать историей.

ВАЗ-2131 Нива

ВАЗ-2131 НиваПередняя часть салона пятидверки абсолютно идентична интерьеру классической Нивы.
Передняя часть салона пятидверки абсолютно идентична интерьеру классической Нивы.

ВАЗ-2131 Нива

ВАЗ-2131 НиваКоличество рычагов и схема переключения не изменились за сорок лет. Блокировка дифференциала и понижающая передача включаются отдельными рычагами.
Количество рычагов и схема переключения не изменились за сорок лет. Блокировка дифференциала и понижающая передача включаются отдельными рычагами.

ВАЗ-2131 Нива

ВАЗ-2131 НиваНабалдашники рычагов трансмиссии по-прежнему пустые. Схема переключения раздаточной коробки и блокировки межосевого дифференциала вынесены на отдельную табличку.
Набалдашники рычагов трансмиссии по-прежнему пустые. Схема переключения раздаточной коробки и блокировки межосевого дифференциала вынесены на отдельную табличку.

Передняя часть салона вообще ничем не отличается от салона трехдверки. Привычная жигулевская посадка, та же панель, сиденья и органы управления. А вот для задних пассажиров настоящий праздник. Я даже не говорю про удобство посадки на второй ряд — забираться через собственную дверь куда комфортнее, чем через узкий проем между центральной стойкой кузова и откинутое переднее сиденье. Места в пятидверке сзади более чем достаточно. Вместо нивовского дивана, рассчитанного на двоих, тут модернизированное сиденье от ВАЗ-2109. Не бизнес-класс, но сидеть вполне удобно. И багажник куда больше, почти вдвое.

ВАЗ-2131 Нива

ВАЗ-2131 НиваНа заднем ряду к моему удивлению удобно и просторно. К тому же здесь можно сидеть не только вдвоем, но и втроем.
На заднем ряду к моему удивлению удобно и просторно. К тому же здесь можно сидеть не только вдвоем, но и втроем.

Багажник Нивы

Багажник НивыБагажник пятидверной Нивы объемом 420 литров — вполне прилично. При сложенных задних сиденьях образуется большая грузовая площадка. Правда, задний диван неразрезной.
Багажник пятидверной Нивы объемом 420 литров — вполне прилично. При сложенных задних сиденьях образуется большая грузовая площадка. Правда, задний диван неразрезной.

Есть отличия и на ходу, но не в лучшую сторону. Единственное, в чем длинная Нива превосходит обычную, так это в стабильности на прямой. Длинная база ВАЗ-2131 сделала свое дело. Машина хорошо держит прямую. А еще у пятидверки увеличенный до 65 литров топливный бак (вместо 42 л у обычной Нивы). Так что извечная проблема трехдверки, скромный запас хода, отпал.

ВАЗ-2131 Нива

ВАЗ-2131 НиваПятидверная Нива достаточно стабильна на прямой и не требует подруливаний.
Пятидверная Нива достаточно стабильна на прямой и не требует подруливаний.

Материалы по теме
ВАЗ-2121 Нива и Лада 4х4 К юбилею Нивы: ретротест ВАЗ-2121
Однако на этом преимущества заканчиваются. Главный недостаток — динамика. Точнее, ее отсутствие. Если раньше для длинной Нивы был доступен свой 1,8-литровый двигатель, то сейчас у обоих внедорожников мотор один — 1,7-литровый с распределенным впрыском. Для классической Лады 4х4 его мощности в 83 л.с. худо-бедно хватает. А вот для потяжелевшей пятидверки уже едва. Разгон по нынешним меркам никуда не годится. Не лучшим образом дополнительная масса и длинная база сказались на управляемости. Реакции медленные и ленивые, а маневрировать на тесной парковке то еще приключение. Радиус разворота — как у микроавтобуса. Зато пятидверная Нива не «козлит» и не боится поперечной колеи. Понятно, почему она до сих пор пользуется спросом. Это отличный вариант для тех, кому мало классической Лады 4х4. А Шевроле-Нива не по карману. К тому же «Шнива» предлагает куда меньше пространства как на заднем ряду, так и в багажнике.

ВАЗ-2120 Надежда

ВАЗ-2120 НадеждаПервые четыре года передок Надежды был четырехглазым. Позже появились фары от «десятки».
Первые четыре года передок Надежды был четырехглазым. Позже появились фары от «десятки».

ВАЗ-2120 Надежда

ВАЗ-2120 НадеждаПередняя панель — торжество обходных технологий. Тут можно найти комплектующие со всей вазовской техники тех лет.
Передняя панель — торжество обходных технологий. Тут можно найти комплектующие со всей вазовской техники тех лет.

ВАЗ-2120 Надежда

ВАЗ-2120 НадеждаРычагов, как и у Нивы, три. Вот только зря рычаги блокировки и раздатки объединили общим кожухом. Выглядит неряшливо.
Рычагов, как и у Нивы, три. Вот только зря рычаги блокировки и раздатки объединили общим кожухом. Выглядит неряшливо.

В конце девяностых на базе длинной Нивы появилась безумно интересная модель — ВАЗ-2120 Надежда. Полноприводный семиместный минивэн. Казалось, для нашей страны лучше автомобиля не найти. Но Надежда рождалась в муках, ее буквально лепили из того, что было. Потому внешность поначалу вышла странной — четырехглазый передок с жигулевскими фарами. Сзади фонари от Оки с отдельными противотуманками. Позже «лицо» поменяли, установив оптику от «десятки». Стало симпатичней. Но в салоне осталось торжество обходных технологий. Руль и панель приборов десяточные. Блок отопителя и центральные дефлекторы — от «пятнашки». А боковые дефлекторы и вовсе перекочевали с Жигулей. Впрочем, на посадку жаловаться не могу — в целом неплохо. Удивляют и возможности трансформации салона. Но вот нужно ли было городить семь мест? Мне кажется, стоило остановиться на пятиместном варианте, оставив побольше места второму ряду. Да и багажному отсеку досталось бы больше пространства.

ВАЗ-2120 Надежда

ВАЗ-2120 НадеждаПод капотом Нади стоял карбюраторный 1,8-литровый агрегат ВАЗ-2130 мощностью 84 л.с. Его возможностей минивэну полной массой под две тонны было недостаточно.
Под капотом Нади стоял карбюраторный 1,8-литровый агрегат ВАЗ-2130 мощностью 84 л.с. Его возможностей минивэну полной массой под две тонны было недостаточно.

Воздуха на задних рядах не хватает во всех смыслах. Мало того что тесно, так еще и кислород быстро кончается. Ведь открыть можно только передние окна. А задние боковые — глухие! Неудивительно, что владелец тестовой машины сделал два люка в крыше и установил рядом с ними вентиляторы. Иначе никак.

ВАЗ-2120 Надежда

ВАЗ-2120 НадеждаНадежда стабильна на прямой. Но динамика очень вялая. Как и управляемость. Сказываются слабый мотор и большая масса.
Надежда стабильна на прямой. Но динамика очень вялая. Как и управляемость. Сказываются слабый мотор и большая масса.

Материалы по теме
41 Gelandevagen_zr 03_15 Вездеходы-долгожители: кто в поле воин?
Перед тем как тронуться, я долго пытался понять, в каком положении рукоятка КП. Она стоит под очень большим углом и с ходу определить, какая включена передача, очень тяжело. Трогается «Надя» с трудом, хотя под капотом стоит уже упомянутый 1,8-литровый мотор ВАЗ-2130. Когда фотограф жестом показал мне, что нужно догнать автомобиль-техничку, я понял, что это непросто. Динамики нету вообще. Разве что с попутным ветром. По паспорту первую сотню Надя набирает за бесконечные 23 секунды — в эти цифры я охотно верю! Управляемость вторит разгону — такая же ленивая. И тут Надежда очень похожа на пятидверную Ниву. Медленные реакции на поворот руля, бесконечно большой диаметр разворота, зато на прямой машина ведет себя стабильно. Кстати, в отличие от обычной Нивы, Надежда с самого своего рождения получила гидроусилитель руля.

ВАЗ-2120 Надежда

ВАЗ-2120 НадеждаПередние сиденья на десяточном каркасе чуть лучше нивовских. Но тоже далеки от эталона. Хотя посадка весьма удобна.
Передние сиденья на десяточном каркасе чуть лучше нивовских. Но тоже далеки от эталона. Хотя посадка весьма удобна.

ВАЗ-2120 Надежда

ВАЗ-2120 НадеждаБоковая сдвижная дверь открывает доступ к задним рядам. На втором ряду еще есть место, а вот третий совсем тесен. Но главная проблема — окна не открываются. Свежего воздуха задним пассажирам сильно не хватает.
Боковая сдвижная дверь открывает доступ к задним рядам. На втором ряду еще есть место, а вот третий совсем тесен. Но главная проблема — окна не открываются. Свежего воздуха задним пассажирам сильно не хватает.

Багажник Надежды

Багажник НадеждыВ семиместном варианте от багажника остается пшик. Может, стоило сделать два ряда? Тогда и на втором места было бы больше, и багажник получился бы вместительнее.
В семиместном варианте от багажника остается пшик. Может, стоило сделать два ряда? Тогда и на втором места было бы больше, и багажник получился бы вместительнее.

Как это часто у нас бывает, совершенно гениальная задумка была очень плохо исполнена. Сырая конструкция кузова, не слишком продуманный салон, отвратительное качество сборки, а комплектующие тех лет еще хуже. Потому и итог закономерен — рыночная жизнь Надежды оказалась очень недолгой. И встречается этот автомобиль на дорогах все реже. Жаль. Может, АВТОВАЗ еще попробует вернуться к этой идее? Нужно только подойти к ней вдумчиво.

Ретротест полноприводного минивэна Надежда
Ретротест полноприводного минивэна Надежда
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Отзывы о LADA 4x4 (7)

LADA 2006 / срок владения более 5 лет

Комментарий:

"И что бы ни придумывали конструкторы за сорок лет жизни машины на конвейере, проблема сохранилась и сегодня. Особенно это заметно на автомобилях белых и светлых тонов."(с) Это не только не правда, а абсолютная лож! что они, де, что то там придумывают для..! Нива 2000г.в. — не обращал ...

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Комментарии (4)

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«Безумно интересную модель — ВАЗ-2120 Надежда» в народе прозвали «Безнадёга». В принципе на этом можно и закончить.

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0
Зимин Влад

О том и речь, что хорошая задумка была так себе исполнена

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0

Панель приборов не 2110,а 2114.У 2110 с одним ЖК индикатором.

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+3
Ромаш

Да, есть такой грешок

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0