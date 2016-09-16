Песочница для взрослых: испытываем карьерный самосвал (и новый пикап Isuzu)

Isuzu D-MAX Arctic ТrucksIsuzu D-Max
С пикапом D-Max я неплохо знаком. В окрестностях Сочи бороздил на нем горные дороги, пересекал броды. Затем был сравнительный тест. Пикап с приличными ходами подвески, солидной геометрической проходимостью показал себя достойно. Но один серьезный недостаток мне не давал покоя — отсутствовала какая-либо блокировка межколесных дифференциалов. Хотя бы задняя. Вроде мелочь, но у всех конкурентов-то она есть! А у нашего подопечного ее нет даже в списках опций. Это касается и новоиспеченной комплектации Arctic Trucks. Само словосочетание знакомо многим по доработанным Toyota Hilux.
Isuzu D-MAX Arctic ТrucksВ версии Arctic Trucks клиренс Isuzu D-Max увеличился до внушительных 318 мм. Шины под стать — 315/70 R17.
Isuzu Giga 6X4Рабочее место в кабине Isuzu Giga лишено дизайнерских изысков. Да и надо ли это грузовику? Главное, сидеть удобно.
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Isuzu Giga 6X4Кран стояночного тормоза пристроился между водительским и средним пассажирским сиденьями.
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Isuzu Giga 6X4За подъем кузова отвечает этот кран. Перед подъемом нужно переключить черный тумблер-предохранитель (сзади). Только после этого «отжать» фиксатор рычага и, наконец, потянуть за сам рычаг.
Isuzu Giga 6X4Isuzu Giga с колесной формулой 6х4 оборудован 16-кубовой грузовой платформой и имеет полную массу 33 тонны.
Трогается Isuzu легко, но коробка передач не очень понравилась. Огромные ходы и средненькая избирательность не доставляют удовольствия от переключений — у пожилого 130-го ЗИЛа и то лучше. А еще бы не помешала индикация включенной передачи. Иначе легко запутаться в семи ступенях коробки MJTS7. И все же я быстро освоился. И с переключениями, и с габаритами. А также с золотым правилом «бескапотников» — сначала выехал на перекресток, а затем повернул. Ось-то за спиной. Загрузившись песком, высыпал его в назначенном месте и отправился на «базу». При выгрузке стало ясно, что обзор у Giga хорош даже через задние стекла — можно было легко следить за процессом разгрузки.
Isuzu Giga 6X4В процессе тест-драйва удалось поработать в карьере. Включая погрузку и выгрузку.
Isuzu D-MAX Arctic ТrucksДвигатель и коробка упрятаны за внушительной металлической защитой. Кузов поднят относительно рамы на 30 мм.
На трассе Исузу понравился — 16-литровый дизель в 400 л.с. уверенно тащит большой самосвал. Легкий разгон, стабильность на дороге, отличные тормоза. Правда, последние потребовали у меня привыкания. Первые пара торможений получились резкими, а покачивающаяся кабина и подвешенное сиденье добавляли амплитуды клевку носом. И все же именно самосвал, а не пикап оставил в моей памяти больше впечатлений. Детская любовь играться в песочнице с машинками не проходит и в зрелом возрасте! Наверное, так и должно быть. Ну а пикап D-Max — это рабочая лошадка на каждый день, которая и не должна вызывать бурю эмоций. Главное, чтобы с задачей справлялась.
Фото: автора и Артема Ачкасова