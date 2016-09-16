Песочница для взрослых: испытываем карьерный самосвал (и новый пикап Isuzu)

Компания Isuzu представила новую версию пикапа D-Max Arctic Trucks с внушительного размера колесами и увеличенным клиренсом. А в качестве десерта я поработал в карьере на 16-кубовом самосвале Isuzu Giga.

Isuzu D-MAX Arctic Тrucks Isuzu D-Max

С пикапом D-Max я неплохо знаком. В окрестностях Сочи бороздил на нем горные дороги, пересекал броды. Затем был сравнительный тест. Пикап с приличными ходами подвески, солидной геометрической проходимостью показал себя достойно. Но один серьезный недостаток мне не давал покоя — отсутствовала какая-либо блокировка межколесных дифференциалов. Хотя бы задняя. Вроде мелочь, но у всех конкурентов-то она есть! А у нашего подопечного ее нет даже в списках опций. Это касается и новоиспеченной комплектации Arctic Trucks. Само словосочетание знакомо многим по доработанным Toyota Hilux.

Isuzu D-MAX Arctic Тrucks В версии Arctic Trucks клиренс Isuzu D-Max увеличился до внушительных 318 мм. Шины под стать — 315/70 R17.

Как только увидел «арктические» версии Isuzu, сразу же прыгнул за руль, пока меня не опередили. На обычном пикапе я и так ездил. А тут увеличенный до 318 мм клиренс, внушительные углы въезда и съезда. Угол рампы в 32 градуса вызывает уважение. Кузов «лифтован» на 30 мм. Шины внедорожные BF Goodrich All-Terrain размерностью 315/70 R17. Завел тракторный 2,5-литровый дизель, воткнул первую передачу «размашистой» рукояткой 6-ступенчатой механики — и вперед, на подготовленную внедорожную трассу. Но этот заезд меня немного разочаровал. Не машиной — к ней вопросов нет, а самой трассой. Уровень сложности явно недотягивает до возможностей доработанного пикапа. Даже без блокировок. Разве что брод глубиной больше полуметра запомнился. Но и он не вызвал какого-либо беспокойства, благо на машине установлен шноркель. Да и прочие препятствия, будь то скользкие подъемы и спуски или поперечные бревна, «арктический» D-Max глотал без проблем. Хотелось бы трассу посерьезней — по этому маршруту я бы легко прошел и на абсолютно стандартной Ниве.

Isuzu Giga 6X4 Рабочее место в кабине Isuzu Giga лишено дизайнерских изысков. Да и надо ли это грузовику? Главное, сидеть удобно.

Isuzu Giga 6X4 Кран стояночного тормоза пристроился между водительским и средним пассажирским сиденьями. Isuzu Giga 6X4 За подъем кузова отвечает этот кран. Перед подъемом нужно переключить черный тумблер-предохранитель (сзади). Только после этого «отжать» фиксатор рычага и, наконец, потянуть за сам рычаг.

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А вот вторая часть теста была куда занимательнее. Ведь мне предстояло поработать в карьере на трехосном самосвале Isuzu Giga с 16-кубовым кузовом полной массой 33 тонны. Я внезапно осознал, что не ездил на грузовой технике со времен автошколы, когда сдавал на категорию С. Сравнивать особо не с чем — кроме коммерческих автомобилей, подходящих под категорию В, да 130-го ЗИЛа, который я «пилотировал» в автошколе, иной грузовой техникой я не управлял. Забравшись в кабину и усевшись на рабочее место, мне предстал грандиозный обзор. Будто верхом на доме едешь. Да и ситуация по бокам от самосвала тоже мониторится на ура благодаря россыпи боковых зеркал разной степени «широкоугольности». Задними колесами можно буквально «облизывать» каждый конус на размеченном в карьере маршруте. Из помощников у Гиги стандартный набор — горный тормоз, перекрывающий выпускную систему, создавая эффект торможения двигателем. Да блокировка межосевого дифференциала.

Isuzu Giga 6X4 Isuzu Giga с колесной формулой 6х4 оборудован 16-кубовой грузовой платформой и имеет полную массу 33 тонны.

Трогается Isuzu легко, но коробка передач не очень понравилась. Огромные ходы и средненькая избирательность не доставляют удовольствия от переключений — у пожилого 130-го ЗИЛа и то лучше. А еще бы не помешала индикация включенной передачи. Иначе легко запутаться в семи ступенях коробки MJTS7. И все же я быстро освоился. И с переключениями, и с габаритами. А также с золотым правилом «бескапотников» — сначала выехал на перекресток, а затем повернул. Ось-то за спиной. Загрузившись песком, высыпал его в назначенном месте и отправился на «базу». При выгрузке стало ясно, что обзор у Giga хорош даже через задние стекла — можно было легко следить за процессом разгрузки.

Isuzu Giga 6X4 В процессе тест-драйва удалось поработать в карьере. Включая погрузку и выгрузку.

Isuzu D-MAX Arctic Тrucks Двигатель и коробка упрятаны за внушительной металлической защитой. Кузов поднят относительно рамы на 30 мм.

На трассе Исузу понравился — 16-литровый дизель в 400 л.с. уверенно тащит большой самосвал. Легкий разгон, стабильность на дороге, отличные тормоза. Правда, последние потребовали у меня привыкания. Первые пара торможений получились резкими, а покачивающаяся кабина и подвешенное сиденье добавляли амплитуды клевку носом. И все же именно самосвал, а не пикап оставил в моей памяти больше впечатлений. Детская любовь играться в песочнице с машинками не проходит и в зрелом возрасте! Наверное, так и должно быть. Ну а пикап D-Max — это рабочая лошадка на каждый день, которая и не должна вызывать бурю эмоций. Главное, чтобы с задачей справлялась.

Фото: автора и Артема Ачкасова