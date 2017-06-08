Запотевшая фара: лечить или менять?

Что делать с запотевшей автомобильной оптикой? И надо ли обращать на это внимание?

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

 — Были демоны — мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались.

Жорж Милославский «Иван Васильевич меняет профессию»

Запотевшая фара

Запотевшая фараЗапотевание настолько сильное, что не позволяет даже определить тип фары.
Запотевание настолько сильное, что не позволяет даже определить тип фары.

Вообще говоря, абсолютно все фары и прочие автомобильные фонари априори негерметичны. Иначе и быть не может: при нагреве температура внутри любой фары легко может меняться градусов на 100! От минус 35, достижимых зимой даже в Средней полосе России, до 60–70 градусов во включенной фаре летом, на солнышке. К тому же задняя часть фары расположена в моторном отсеке, где, как правило, довольно жарко. Воздух в фаре при этом, естественно, расширяется, а потому без обмена с внешней средой не обойтись.

Где есть контакт, там всегда остается возможность для запотевания. К примеру, если остывающая фара всасывает в себя влажный воздух — скажем, на мойке, то прозрачный колпак (раньше это был рассеиватель) по законам физики имеет право несколько помутнеть. Ну а если фара имеет дефекты, то шансов запотеть у нее гораздо выше. Когда-то любимая Волга одного из авторов стала обращать на себя внимание тем, что стекла фар повели себя по-разному — одно прозрачнее другого. Вскоре всё выяснилось: при визите на сервис один рассеиватель отвалился сам по себе!

Опасно ли запотевание? Несомненно. Оно искажает светораспределение, что мешает как водителю (падает освещенность дороги), так и другим участникам движения (их слепит).

Мутная фара

Мутная фараБлижний свет фары Ларгуса сильно искажен.
Ближний свет фары Ларгуса сильно искажен.

При этом повышенная влажность внутри корпуса фары разрушает покрытие отражателей. Ну а про электрику и говорить нечего: вода и контакты не помирятся никогда.

Если фара исправна, то бояться, в общем-то, нечего. Запотевание исчезнет так же быстро, как и появилось. Фара, как мы уже отметили, «дышит» — в дешевых конструкциях предусмотрена трубочка, направленная вниз, а у машин посовременнее для вентиляции использованы специальные сапуны с маленькими фильтрами.

фара

фараФара Lada Largus с двумя сапунами (белые колпачки).
Фара Lada Largus с двумя сапунами (белые колпачки).

Но в любом случае, от случайного попадания влаги защищены любые световые приборы. Если, конечно, они исправны.

фара

фараПротивотуманная фара Kia cee'd. Хорошо видны два сапуна. По одному на каждую секцию.
Противотуманная фара Kia cee'd. Хорошо видны два сапуна. По одному на каждую секцию.

А какие неисправности могут способствовать запотеванию? Тут все просто: чаще всего вентиляция просто забита грязью. Фары с трещинами также «гуляют сами по себе». Отдельные случаи запотевания связаны с непрофессиональной разборкой/сборкой фары.

В таких случаях совет только один. Ремонтируйте фару до достижения герметичности всех стыков, чтобы остались только штатные «дыхалки». Если не получается, то фара подлежит замене. Никакие влагопоглотители в виде силикагеля либо кусочков памперса неисправной фаре не помогут.

И все же, насколько опасны капли воды, попавшие в фару? Мы поставили несложный эксперимент: с помощью шприца закачали в оптику редакционного Ларгуса 20 мл воды — это довольно много. Зажгли фары, подождали, затем выключили — ну да, колпаки помутнели. Светораспределение стало безобразным. Однако уже через пару дней, после сравнительно небольшого пробега, эффект пропал: водичка благополучно улетучилась в атмосферу. Что, собственно, и требовалось доказать.

Из полезных советов по части антизапотевания упомянем, пожалуй, только один: осторожно относитесь к мойке моторного отсека под давлением. Сильная струя может сорвать «дыхательные колпачки» и натворить неприятностей, после которых с фарой придется капитально повозиться или заменить ее вовсе.

фонарь

фонарьВсе те же самые рассуждения применимы и для задних фонарей. Они запотевают по тем же причинам.
Все те же самые рассуждения применимы и для задних фонарей. Они запотевают по тем же причинам.

Lada Largus

Lada LargusСледите за исправностью и чистотой сапуна автомобиля Lada Largus (зеленый колпачок).
Следите за исправностью и чистотой сапуна автомобиля Lada Largus (зеленый колпачок).

Chevrolet Сobalt

Chevrolet СobaltСапуны автомобиля Chevrolet Сobalt заклеены синим нетканым материалом для предотвращения попадания пыли.
Сапуны автомобиля Chevrolet Сobalt заклеены синим нетканым материалом для предотвращения попадания пыли.

Расскажите в комментариях, приходилось ли сталкиваться с запотеванием световых приборов и как боролись с этим явлением.

Запотевшая фара: лечить или менять?
Запотевшая фара: лечить или менять?
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Largus (1)

LADA 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

в люксовой комплектации все нормально.

Недостатки:

под водительским креслом жестянка слабая рвется.

Комментарий:

в общем автомобиль удался доволен им кроме расходников ничего не менял пробег 177000.

Написать отзыв

Комментарии (10)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Рыжий Леонид

Про антифриз не знаю, а вот то, что было распространенной «модой» заливать в фары «тормозуху» — точно. Считалось, что она впитывает влагу, а при нагревании при работе фары — влага испаряется. Кстати, «тормозуха» тоже была зеленая, ГТЖ, если не ошибаюсь...

Ответить#
0
Рыжий Леонид

Для пацанов нормально...

Ответить#
+1

Было такое. На заднем фонаре отклеился уголок наружного стекла и после дождя фонарь запотел. Снял, высушил, заклеил, промазал герметиком. Пока полёт нормальный.

Ответить#
+1

А у меня оптика никогда не потела. За 30 лет. Вот первый раз в Ларгус своими руками налил. Ремонтировать другим приходилось. Еще фары ФГ-140.

Ответить#
+1

Я как то видел шестерку в фары которой на 1/4 был налит зеленый антифриз :)))

Ответить#
+1
Рыжий Леонид

Красиво было? :)

Ответить#
+1
Колодочкин Михаил

Эффект противотуманки... вниз зеленым светит, вперед желтым, только долго так наверное не поездить, зеркальное покрытие отражателей слетит :))) если лама не лопнет....
Тут наверное сам эффект цветной жидкости в фаре внимание привлекает (я ж запомнил и поделился)...

Ответить#
0

Интересная и полезная статья. Спасибо авторам!

Ответить#
+1
Kia Cerato

Спасибо!

Ответить#
+1

Кстати, насчет Волги я не придумал —- действительно было на 3102. Одна фара чуть мутнее другой... А когда заехал по другим делам на сервис, что на Волгоградке, так стекляшка вдруг просто отвалилась... Кстати, мастера говорили, что тоже не видели такого никогда...

Ответить#
+1