Запотевшая фара: лечить или менять?

Что делать с запотевшей автомобильной оптикой? И надо ли обращать на это внимание?

— Были демоны — мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались.

Жорж Милославский «Иван Васильевич меняет профессию»

Запотевшая фара Запотевание настолько сильное, что не позволяет даже определить тип фары.

Вообще говоря, абсолютно все фары и прочие автомобильные фонари априори негерметичны. Иначе и быть не может: при нагреве температура внутри любой фары легко может меняться градусов на 100! От минус 35, достижимых зимой даже в Средней полосе России, до 60–70 градусов во включенной фаре летом, на солнышке. К тому же задняя часть фары расположена в моторном отсеке, где, как правило, довольно жарко. Воздух в фаре при этом, естественно, расширяется, а потому без обмена с внешней средой не обойтись.

Где есть контакт, там всегда остается возможность для запотевания. К примеру, если остывающая фара всасывает в себя влажный воздух — скажем, на мойке, то прозрачный колпак (раньше это был рассеиватель) по законам физики имеет право несколько помутнеть. Ну а если фара имеет дефекты, то шансов запотеть у нее гораздо выше. Когда-то любимая Волга одного из авторов стала обращать на себя внимание тем, что стекла фар повели себя по-разному — одно прозрачнее другого. Вскоре всё выяснилось: при визите на сервис один рассеиватель отвалился сам по себе!

Опасно ли запотевание? Несомненно. Оно искажает светораспределение, что мешает как водителю (падает освещенность дороги), так и другим участникам движения (их слепит).

Мутная фара Ближний свет фары Ларгуса сильно искажен.

При этом повышенная влажность внутри корпуса фары разрушает покрытие отражателей. Ну а про электрику и говорить нечего: вода и контакты не помирятся никогда.

Если фара исправна, то бояться, в общем-то, нечего. Запотевание исчезнет так же быстро, как и появилось. Фара, как мы уже отметили, «дышит» — в дешевых конструкциях предусмотрена трубочка, направленная вниз, а у машин посовременнее для вентиляции использованы специальные сапуны с маленькими фильтрами.

фара Фара Lada Largus с двумя сапунами (белые колпачки).

Но в любом случае, от случайного попадания влаги защищены любые световые приборы. Если, конечно, они исправны.

фара Противотуманная фара Kia cee'd. Хорошо видны два сапуна. По одному на каждую секцию.

А какие неисправности могут способствовать запотеванию? Тут все просто: чаще всего вентиляция просто забита грязью. Фары с трещинами также «гуляют сами по себе». Отдельные случаи запотевания связаны с непрофессиональной разборкой/сборкой фары.

В таких случаях совет только один. Ремонтируйте фару до достижения герметичности всех стыков, чтобы остались только штатные «дыхалки». Если не получается, то фара подлежит замене. Никакие влагопоглотители в виде силикагеля либо кусочков памперса неисправной фаре не помогут.

И все же, насколько опасны капли воды, попавшие в фару? Мы поставили несложный эксперимент: с помощью шприца закачали в оптику редакционного Ларгуса 20 мл воды — это довольно много. Зажгли фары, подождали, затем выключили — ну да, колпаки помутнели. Светораспределение стало безобразным. Однако уже через пару дней, после сравнительно небольшого пробега, эффект пропал: водичка благополучно улетучилась в атмосферу. Что, собственно, и требовалось доказать.

Из полезных советов по части антизапотевания упомянем, пожалуй, только один: осторожно относитесь к мойке моторного отсека под давлением. Сильная струя может сорвать «дыхательные колпачки» и натворить неприятностей, после которых с фарой придется капитально повозиться или заменить ее вовсе.

фонарь Все те же самые рассуждения применимы и для задних фонарей. Они запотевают по тем же причинам. Lada Largus Следите за исправностью и чистотой сапуна автомобиля Lada Largus (зеленый колпачок). Chevrolet Сobalt Сапуны автомобиля Chevrolet Сobalt заклеены синим нетканым материалом для предотвращения попадания пыли.

Расскажите в комментариях, приходилось ли сталкиваться с запотеванием световых приборов и как боролись с этим явлением.