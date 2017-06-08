Они возвращаются в Россию! Pajero IV, Sonata, CX-9, Juke...

Производители иномарок в последние годы не баловали российских потребителей разнообразием в шоу-румах. В условиях кризиса продаж они выводили с нашего рынка даже некогда популярные модели, а новинки за редким исключением не привозили. Однако спрос на машины в России вроде бы начинает расти, и автопроизводители задумались над расширением ассортимента.

Отправлены в отставку

За время кризиса на авторынке российские потребители недосчитались почти сотни моделей, продажи которых были прекращены в нашей стране. На сегодняшний день в прайс-листах российских дилеров числится немногим более 300 наименований автомобилей. Основные потери, напомним, пришлись на 2015–2016 годы, когда производители распродавали остатки ввезенных еще до обвала рубля машин, отказываясь при этом от новых поставок на фоне слабого спроса. Более того, по этим причинам некоторые марки полностью свернули продажи в России и даже не обещали вернуться. Правда, если не учитывать массовые Chevrolet и Opel, речь преимущественно идет либо о премиальных Acura и Dodge, либо о достаточно экзотичных Luxgen и SEAT, а также многочисленных «китайцах». Между тем модельные ряды оставшихся производителей продолжают редеть, чему во многом способствует обязательное с этого года оснащение автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Самое печальное в уходе Chevrolet с российского рынка — потеря модели Cruze, некогда столь популярной среди россиян

По мнению директора по развитию компании «Рольф» Владимира Мирошникова, в условиях стагнации рынка работать с широким модельным рядом нецелесообразно. «Поскольку продажи автомобилей снижались год за годом, производители стали сокращать свои издержки. Одной из таких мер стала оптимизация товарных линеек, прежде всего за счет нишевых моделей, которые не демонстрировали больших объемов продаж и становились убыточными в новых рыночных условиях», — говорит он.

Наиболее сильно сократили свои модельные ряды премиальные и нишевые автопроизводители с отсутствием локальной сборки в России. Исходя из финансовых соображений оптимизации логистических и сертификационных расходов, они сфокусировались на моделях, имеющих наибольший потенциал на российском рынке, отмечает консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко. «В целом девальвация рубля, а также вызванное этим подорожание автомобилей ударило по маркам, которые имели слабые позиции на рынке и не могли похвастаться впечатляющими продажами — это, например, такие бренды, как Alfa Romeo и Dodge. В ситуации развивающегося рынка эти производители могли рассчитывать на определенные объемы продаж, дополняя популярные марки, но когда грянул кризис, покупательская способность снизилась, а предпочтения потребителей сместились в более практичный и экономичный сегмент. Введение системы ЭРА-ГЛОНАСС также сыграло определяющую роль. Так, Audi вывела с рынка сразу несколько своих нишевых моделей, поскольку расходы на установку необходимого оборудования оказались бы выше доходов от их продаж», — комментирует эксперт.

Впрочем, есть и такие автопроизводители, которые ради укрепления позиций на российском рынке решили сохранить свои модельные линейки в полном составе. Пожалуй, наиболее успешно воспользоваться кризисом смогла Kia, захватившая лидерство среди иномарок и значительно увеличившая рыночную долю. Как заявили «За рулем.РФ» в корейской компании, широкий модельный ряд, представленный во всех ключевых сегментах российского авторынка, — главное конкурентное преимущество Kia в России. «Для того чтобы укреплять лидирующую позицию Kia в России, мы регулярно обновляем нашу продуктовую линейку. В 2017 году на российский рынок выходит шесть новых и обновленных моделей, а также две специальные серии», — рассказали в пресс-службе Kia. При этом ни одна из моделей Kia не покинула российский рынок по причине кризиса. В начале мая дилеры завершили продажи компактвэна Kia Venga, однако это связано с планами завершить производство данной модели на глобальном уровне.

Dodge Nitro не смог убедить россиян направить в салоны дилеров марки, даже несмотря на свою брутальную внешность. Кроссовер так и остался нишевым.

Иногда они возвращаются

Между тем начавшееся оживление спроса на российском авторынке уже заставило некоторых производителей задуматься над возвращением некогда популярных в нашей стране моделей. Одной из первых это сделала Mitsubishi, которая с мая возобновила продажи в России внедорожника Pajero IV и до конца года планирует вернуть кроссовер ASX. По мнению Владимира Мирошникова, возвращение этих моделей поможет Mitsubishi, демонстрирующей в последнее время скромные показатели продаж, укрепить свои позиции на рынке.

А вот возобновлять поставки электромобилей i-MiEV и Outlander PHEV японцы пока не планируют. Напомним, Mitsubishi первой в нашей стране стала официально продавать машины на электротяге, а модель i-MiEV долгое время была единственным представителем «зеленых» на российском рынке. Как пояснил «За рулем.РФ» директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров, на уход электромобилей, в частности, повлияли такие факторы, как отсутствие субсидирования покупки электромобилей со стороны государства, неразвитая инфраструктура, а также нехватка зарядочных станций в крупных городах и на периферии.

Обновленный Mitsubishi ASX

Пожалуй, один из самых громких камбэков готовит Hyundai — на смену модели i40 этой осенью должен прийти седан Sonata, который покинул российский рынок еще в предыдущем поколении аж в 2012 году. После почти полутора лет отсутствия в нашей стране недавно вернулся в строй Renault Koleos новой генерации, укрепив позиции французской марки в сегменте SUV. Осенью у дилеров вновь должен появиться внедорожник Mazda CX-9, предыдущее поколения которого продавалось у нас до 2014 года. А в Ниссане рассматривают возможность возобновления поставок кроссовера Juke, заявил «За рулем.РФ» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский. При этом внедорожник Patrol, напротив, отправлен в отставку. Исчезнувший ранее из прайс-листов хэтчбек Volkswagen Golf все-таки обещает вернуться, однако произойдет это, видимо, не ранее 2018 года.