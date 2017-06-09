Как продать машину быстро и выгодно

Как точно сказано в фильме «Берегись автомобиля»: каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины…» Однако рано или поздно такой момент настает — нужно продавать. Как?
дроваПри большом желании можно выгодно продать даже такие бренные останки. У каждого товара есть свой покупатель — нужно его только найти.
Принципиальный момент. Продажа машины может быть только официальной, с заверенным договором купли-продажи, снятием с учета бывшим владельцем и постановкой новым. Вы же не хотите потом получать и оплачивать чужие штрафы? Ходить в полицию, если машина окажется замешана в криминальном происшествии? Даже знакомство с покупателем не страхует от таких историй, к сожалению. Не ленитесь и не торопитесь «закрыть вопрос».
Кстати, друзьям, знакомым — самый неверный способ продажи. Это гарантирует потерю в цене (не будешь же наживаться на близких людях) и грозит осложнениями в будущем. В подержанном автомобиле могут «всплыть» неисправности, о которых вы даже не догадываетесь — возникнут претензии, почему не предупредили. Впрочем, о своей машине нужно знать все. И не обманывать. Спросят — отвечайте. Нет вопросов — молчите. Меньше слов, больше дела. Пригласят проверить техническое состояние и юридическую чистоту — соглашайтесь. Вам же нечего скрывать? Можно договориться о том, что если все соответствует тому, что вы рассказали об автомобиле, диагностику и прочие проверки оплачивает клиент. Если нет — вы. Достав кошелек один раз, потенциальный покупатель задумается, стоит ли его убирать.
комбинация приборовЕсли вы хотите показать небольшой пробег, сфотографируйте комбинацию приборов. Впрочем, давно известно, что пробег можно сделать любым. В данном случае фото имеет скорее психологический эффект — потенциальный покупатель представит себя за рулем машины, то есть начнет садиться на крючок.
Наружная реклама — листочки с коротким описанием машины, наклейки с «Продам» и номером телефона малоэффективны, особенно если не указана цена. Этот способ может сработать только с самыми массовыми, востребованными моделями. Кстати, заведите для продажи отдельные сим-карту и почтовый ящик, чтобы потом вас не тревожили по поводу давно проданной машины. Да и от спама защититесь. На показ машины берите ПТС, паспорт и пустые бланки договора купли-продажи, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, если машина приглянется покупателю.
машина в наклейкахА вот разноцветных «остроумных» наклеек на машине быть не должно точно. Помните, на цвет и вкус все фломастеры разные. Искать человека с подобными вашим вкусом и чувством юмора можно очень долго. Или вы хотите поприкалываться, а не продать машину? Тогда пишите «изучаю спрос, предлагайте цену». Авось кто-нибудь клюнет.
Даже редкую, непопулярную машину можно неплохо продать с помощью клубных форумов, в которых, как правило, есть разделы с объявлениями. Но учтите, что форумчане знают вашу модель не хуже, а иногда и лучше вашего. Так что «впарить» что-то точно не выйдет. А может, обзаведетесь полезными знакомствами и передумаете продавать «ласточку». Ну а если продаете не слишком популярный, даже редкий экземпляр, скажем, какую-нибудь Alfa Romeo, да еще и в отличном состоянии, имеет смысл разместить объявления в соседних городах, с припиской о том, где находится машина. При искреннем интересе со стороны покупателя лучше предложить ему скидку в размере расходов на поездку в ваш город. Иначе рискуете продавать машину очень долго.
двигательСтоит ли фотографировать и показывать двигатель? Да, но только в комплектном виде и чистый. Натирать подкапотку перед фотосессией не нужно — это вызовет подозрение, что пытались скрыть следы масла. Не следует и «чернить» колеса — затраты не оправдаются. Машина должна быть чистой, и только. Любая маскировка дефектов не в вашу пользу. Если они есть — показывайте, рассказывайте. Все равно их найдут и будут трепать нервы.
Если точно решили — размещайтесь на популярных интернет-площадках бесплатных объявлений. Текст объявления должен содержать только лаконичное описание машины. Причину продажи не указывайте — лишняя информация. Если хотите, чтобы объявление запомнилось, в конце текста пошутите. Но не повторяйте известное «одной рукой рулю, другой слезы счастья утираю», «машина — сказка» и тому подобное. Придумайте свое. И не увлекайтесь. Юмор — штука тонкая, легко переборщить. Остальные советы по продаже в нашей фотогалерее.
Фото: из архива автора