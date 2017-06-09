Как удобнее перевозить велосипед?

Насколько приятно кататься на велосипеде — настолько непросто перевозить этот спортивный снаряд в автомобиле или на нем.

Казалось бы, велосипед и автомобиль — два транспортных средства-антипода. Первый символизирует решение экологических проблем. Жаль только, радиус действия велосипеда ограничен в среднем 50–70 километрами пробега. На большее расстояние у среднестатистического человека просто не хватит сил или желания крутить педали. Автомобиль же, напротив, для окружающей среды — явление опасное, но, в отличие от велосипеда, способное отвезти за тридевять земель. И вот там, на краю света, вы достанете велосипед и с его помощью насладитесь чистотой природы и свободой от двигателя внутреннего сгорания. Но прежде… прежде велосипед туда нужно доставить.

Без дополнительного оборудования

С точки зрения такелажника, велосипед — предмет неудобный: торчат в разные стороны ручки и педали, большие колеса и рама. Все это скрадывает пространство. Поэтому для перевозки велосипеда в машине лучше всего подойдет складной велосипед с небольшими колесами, 16–20 дюймов. Такой велосипед можно разместить даже в багажнике седана, не складывая при этом задний ряд сидений.

перевозка велосипедов Для перевозки в автомобиле лучше иметь складной велосипед.

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А как быть с теми велосипедами, которые не складываются? Выручит снятие переднего колеса. У многих современных велосипедов для затяжки осей используются эксцентриковые гайки, и процесс снятия занимает считаные секунды. Если при этом у велосипеда эксцентриком крепится руль, то и его можно снять или развернуть в одной плоскости с рамой. Заднее колесо обычно не демонтируют, чтобы не связываться с цепным приводом.

При размещении в багажнике велосипеда со снятым колесом во избежании повреждения обивки нужно обмотать тряпкой выступающие части вилки. Можно для этого использовать скотч или изоляционную ленту.

Размещение велосипеда в багажнике или салоне автомобиля таит в себе некоторые неудобства, но неоспоримым преимуществом является то, что велосипед или велосипеды защищены от воришек и хулиганов. Плюс экономия на топливе, расход которого возрастает, если велосипеды закреплены снаружи.

перевозка велосипедов За неимением специальных приспособлений велосипед можно закрепить на запасном колесе на пятой двери.

Используем навесные крепления

Предлагаемые различными фирмами устройства для крепления велосипедов снаружи машины хороши тем, что позволяют перевозить велосипеды без каких-либо разборок. По способу крепления велосипедные багажники бывают трех видов: на крышу, на фаркоп, на заднюю дверь. Размеры крыши легкового автомобиля и разрешенная масса груза позволяют перевозить до четырех велосипедов. Для каждого из них нужно установить свой кронштейн с направляющей.

перевозка велосипедов Наименее затратный способ перевозить велосипед вне салона — установка специального крепления на багажник (от 2500 рублей).

перевозка велосипедов Устройство крепления велосипеда на багажник. На крыше можно разместить до 4 велосипедов.

Установив велобагажник на крышу, будьте осторожны на въезде в гараж или другое ограниченное по высоте место. Автомобиль становится в среднем на метр выше. Последствия такой забывчивости могут быть довольно плачевными как для автомобиля, так и для багажника и стоящего на нем велосипеда. Зато автомобиль с велосипедом на крыше вряд ли смогут эвакуировать: стропы манипулятора попросту не дотянутся до колес вашего автомобиля. А снять с крыши велосипед, кроме вас. никто не имеет права — частная собственность.

Перевозить велосипеды на крыше проще тем, кто ездит на обычном седане, хэтчбеке или универсале. Суть в том, что крепить велосипед на крышу высоких кроссовера или внедорожника будет непросто. Может понадобиться стремянка или табурет. Ну не возить же их с собой до места отдыха!

перевозка велосипедов Платформа для крепления на фаркоп. Принимает от 1 до 4 велосипедов. Может откидываться, предоставляя доступ к задней двери и багажу. В зависимости от модели цена доходит до 50 000 рублей.

Для крупных высоких автомобилей больше подходят устройства, позволяющие крепить велосипеды на фаркоп. На таком можно транспортировать до четырех велосипедов. В зависимости от модели крепежного устройства велосипеды подвешиваются или размещаются на платформах. Такие велоплатформы удобнее в плане погрузки и крепления двухколесного транспорта. Существуют велокрепежные платформы с повторителями световых приборов.

перевозка велосипедов Крепление на заднюю дверь. Основное неудобство — требует снятия велосипедов для отрытия дверцы.

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Велобагажники с креплением на заднюю дверь автомобиля занимают промежуточное положение между устройствами на крышу и на фаркоп. Их можно устанавливать и на довольно высокие машины. Главное, чтобы двери были достаточно крепкими — четыре велосипеда весят под 60 кг. При этом также нужно иметь в виду, что для открывания дверцы вверх потребуется их снимать.

И не забудьте про задний номерной знак. Его необходимо перевесить на платформу, чтобы навесное оборудование не перекрывало номер вашего автомобиля. Иначе штраф обеспечен.

Фирменный подход

Навесные устройства для перевозки велотехники предлагают именитые фирмы и не очень. А что предлагают сами автопроизводители?

На автосалоне в Женеве компания БМВ представила концепт спортивного компактвэна BMW Active Tourer Outdoor. Автомобиль рассчитан на перевозку двух велосипедов в багажнике.

перевозка велосипедов Размещение велосипедов в грузовом отсеке концепта BMW Active Tourer Outdoor.

Крепления на боковых салазках в грузовом отсеке позволяют беспроблемно разместить там два велосипеда. Но все равно нужно демонтировать передние колеса. Вилки можно не обматывать скотчем или фланелькой — они в силу конструкции не должны касаться пола. Подлежат снятию и седла. Для них БМВ предусмотрела специальный отсек в полу.

перевозка велосипедов В автомобиле, предназначенном для перевозки велосипедов, есть специальный отсек для размещения снятых велосидений.

Способ перевозки «двухколесного друга» каждый выбирает самостоятельно. Кто-то, чтобы перевозить велосипед, купит складную модель. Кто-то для своего супервелосипеда будет подыскивать автомобиль, похожий на BMW Active Tourer Outdoor. Но ясно одно: перевозка велосипеда — дело серьезное. На дополнительное оборудование можно потратить от 3000 до 50 000 рублей. Иной раз лучше сразу присмотреть для покупки автомобиль со штатным креплением для велосипедов.

Фото: из архива автора и фирм-производителей